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На выставке в Москве представят новые кроссоверы бренда AITO

В Москве презентуют две модели нового премиум-бренда AITO по цене от 7,4 млн рублей

АО «МБ РУС» совместно с ГК АВТОДОМ представят новый бренд AITO (управляет автомобильная компания Seres и технологический гигант Huawei) на выставке «CarX: революция в автобизнесе», которая пройдет 10 и 11 октября в Москве. Участники мероприятия смогут познакомиться с двумя автомобилями премиум-сегмента - AITO M5 и М7. Модели уже доступны клиентам в центрах продаж и сервиса АО «МБ РУС».

Кроссовер AITO M5 оснащается силовой установкой мощностью 496 л.с. Заявленный запас хода – до 1200 км. Центральным элементом интерьера является информационно-развлекательная система Huawei Harmony OS. Стоимость автомобиля – 7,674 млн рублей.

AITO M5
AITO M5
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Флагманская модель бренда – AITO M7 – это шестиместный гибридный кроссовер с полным приводом. Автомобиль оснащен двумя электродвигателями, разработанными Huawei. Максимальная суммарная мощность – 449 л.с. Отличительной чертой является кресло с функцией нулевой гравитации, создающее ощущение «парения в облаках», и акустическая система Huawei с 19 динамиками. Стоимость кроссовера – от 7,455 млн рублей.

AITO M7
AITO M7

Источник: Автодом

Фото: AITO

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