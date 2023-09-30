Попробуй выговорить: новый бренд Qiyuan выходит на российский рынок

В Россию приедет первый седан суббренда компании Changan под названием Qiyuan

На данный момент в России уже представлено 15 моделей Changan, и вскоре будет добавлена еще одна. В 2024 году Changan, совместно с Huawei и CATL, начнет официальные продажи своего нового автомобиля Avatr.

Qiyuan A07

Кроме того, на российский рынок также прибудут автомобили нового бренда Qiyuan («Циюань»), который предлагает электромобили и гибридные автомобили.

Qiyuan A07

Первым автомобилем в линейке Qiyuan стал изящный лифтбэк A07 с гибридной силовой установкой из 1, 5-литрового 95-сильного бензинового двигателя и электромотора мощностью 217 л. с. Также доступна полностью электрическая версия с мотором мощностью 258 л. с. Запас хода автомобиля составляет от 515 до 700 км. Габариты автомобиля составляют 4905 x 1910 x 1480 мм, а колесная база равна 2900 мм.

Интерьер Qiyuan A07

Ожидается, что первым в Россию привезут именно Qiyuan A07.

Источник: IXBT

Фото: Changan