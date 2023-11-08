Эти граждане могут рассчитывать на авто по цене на 25% ниже рыночной

Эксперт: кому положена скидка от государства и на какие авто распространяется

Правительство РФ внесло изменения в постановление № 364 от 16 апреля 2015 г. по вопросу льготного автокредитования. Меры позволят поддержать россиян и российский автопром.

Расскажем подробнее, кто может рассчитывать на скидку от государства и на какие автомобили она распространяется.

Эксперт «Народный фронт. Аналитика»

Оксана Старожильцева, председатель комиссии Ассоциации юристов России по защите социальных и экономических прав:

«В рамках действующей программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" определенные категории граждан получают скидку от стоимости автомобиля. Базовая скидка на автомобиль по льготе составляет 20%, для жителей Дальнего Востока — 25%. А при покупке отечественных электромобилей такая скидка увеличится до 35 процентов, но не более 925 тыс. руб.

К таким категориям относятся граждане РФ с водительским удостоверением, отвечающие следующим условиям:

имеют несовершеннолетнего ребенка (детей), в том числе находящегося под опекой или под попечительством,

либо являются работниками медицинских организаций государственной системы здравоохранения,

либо работники государственных и муниципальных образовательных организаций,

либо являются гражданами Российской Федерации, проходящими военную службу по контракту или военную службу по призыву,

либо являются близкими родственниками, проживающими совместно с гражданами РФ, проходящими военную службу по контракту или военную службу по призыву,

либо являются пенсионерами, ранее проходившими военную службу,

либо являются инвалидами.

В программе льготного кредитования участвуют автомобили производства АВТОВАЗа, УАЗа, ГАЗа, произведенные на заводе в Тульской области Haval, а также электромобили Evolute и Москвич 3е.

Льготы по автокредитованию будут доступны до конца 2026 года.

Для приобретения машины по программе льготного кредитования необходимо обратиться в автосалон или банк и предоставить необходимые документы».

Государство предоставляет льготные кредиты для того, чтобы помочь гражданам приобрести современную и конкурентоспособную технику, соответствующую мировым стандартам по безопасности, экологии и экономии.

Льготное кредитование входит в госпрограмму РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

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Источник: Народный фронт

Фото: Depositphotos, Народный фронт