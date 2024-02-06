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Выиграй Ладу
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Названы новинки АВТОВАЗа в 2024 году

«За рулем» рассказал о планах АВТОВАЗа по расширению модельного ряда

Итоги

Какие авто покупают россияне – исследование «За рулем»

По данным АО ППК, за 2023 год Лада реализовала в России 324,4 тысячи машин. В свою очередь, АВТОВАЗ на отчетной конференции по итогам 2023 года доложил: произведено более 374 тысяч автомобилей. Это на 70% больше, чем в 2022 году, на который пришлась острая фаза последнего кризиса. И одновременно – рекорд за последние десять лет.

По собственной оценке АВТОВАЗа, его доля рынка составляет 35%. Однако завод выпускает бюджетные модели, поэтому около 80% рынка в денежном выражении приходится на китайские бренды. В Тольятти опасаются растущей конкуренции с их стороны. Несмотря на повышение утильсбора для иностранных производителей, Лады продолжают дорожать вместе с ними.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Планы

План на 2024 год – полмиллиона машин.

В Санкт-Петербурге запустили новую российскую автомобильную марку

Глобальных новинок не будет. Формально новой моделью станет Аура, но по факту это лишь удлиненная версия Весты. Несмотря на сравнительно небольшой объем изменений, седан пойдет в серию только в сентябре. Можно было бы объяснить это ожиданием адаптации вариатора, который уместен на «представительской» машине. Однако для обычной Весты его обещают уже в I квартале. В течение года на флагманскую модель планируют вернуть все опции, которые предусмотрены конструкцией, но пока не «импортозамещены». В частности, ESP вернется в середине года.

Ближе к концу года появится трехдверная классическая Нива Спорт. Ее характеристики пока не конкретизированы. Скорее всего, она получит двигатель 1.8.

В Ижевске запустят сборку Ларгусов. За 2024‑й рассчитывают собрать от 30 до 50 тысяч штук, включая и электрические версии.

Перешедший к АВТОВАЗу бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге тоже заработает в этом году. Он займется выпуском моделей сегментов С и D в разных типах кузова. Так как собственных разработок у российской компании нет, речь, очевидно, идет о контрактной сборке китайских автомобилей.

30 января 2024 года ООО «Автозавод Санкт-Петербург» объявило о запуске собственной автомобильной марки XCITE. На фото – эмблема новой марки.
30 января 2024 года ООО «Автозавод Санкт-Петербург» объявило о запуске собственной автомобильной марки XCITE. На фото – эмблема новой марки.

Долгожданная модель нашей сборки – известны цены

Кроссовер Лада X-Cross 5 (FAW Bestune T77 с другими эмблемами) начали собирать в Петербурге в середине лета. Однако в конце прошлого года упоминание о нем исчезло с сайта Лады. По сведениям от инсайдеров, собрано всего 170 машин, и новых уже не будет. В новые партнеры прочат Chery.

  • Календарь автопремьер 2024 года можно посмотреть здесь.
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За РулемМилешкин Кирилл
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 13
06.02.2024
Фото:АВТОВАЗ
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