Названы новинки АВТОВАЗа в 2024 году

«За рулем» рассказал о планах АВТОВАЗа по расширению модельного ряда

Итоги

По данным АО ППК, за 2023 год Лада реализовала в России 324,4 тысячи машин. В свою очередь, АВТОВАЗ на отчетной конференции по итогам 2023 года доложил: произведено более 374 тысяч автомобилей. Это на 70% больше, чем в 2022 году, на который пришлась острая фаза последнего кризиса. И одновременно – рекорд за последние десять лет.

По собственной оценке АВТОВАЗа, его доля рынка составляет 35%. Однако завод выпускает бюджетные модели, поэтому около 80% рынка в денежном выражении приходится на китайские бренды. В Тольятти опасаются растущей конкуренции с их стороны. Несмотря на повышение утильсбора для иностранных производителей, Лады продолжают дорожать вместе с ними.

Планы

План на 2024 год – полмиллиона машин.

Глобальных новинок не будет. Формально новой моделью станет Аура, но по факту это лишь удлиненная версия Весты. Несмотря на сравнительно небольшой объем изменений, седан пойдет в серию только в сентябре. Можно было бы объяснить это ожиданием адаптации вариатора, который уместен на «представительской» машине. Однако для обычной Весты его обещают уже в I квартале. В течение года на флагманскую модель планируют вернуть все опции, которые предусмотрены конструкцией, но пока не «импортозамещены». В частности, ESP вернется в середине года.

Ближе к концу года появится трехдверная классическая Нива Спорт. Ее характеристики пока не конкретизированы. Скорее всего, она получит двигатель 1.8.

В Ижевске запустят сборку Ларгусов. За 2024‑й рассчитывают собрать от 30 до 50 тысяч штук, включая и электрические версии.

Перешедший к АВТОВАЗу бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге тоже заработает в этом году. Он займется выпуском моделей сегментов С и D в разных типах кузова. Так как собственных разработок у российской компании нет, речь, очевидно, идет о контрактной сборке китайских автомобилей.

30 января 2024 года ООО «Автозавод Санкт-Петербург» объявило о запуске собственной автомобильной марки XCITE. На фото – эмблема новой марки.

Кроссовер Лада X-Cross 5 (FAW Bestune T77 с другими эмблемами) начали собирать в Петербурге в середине лета. Однако в конце прошлого года упоминание о нем исчезло с сайта Лады. По сведениям от инсайдеров, собрано всего 170 машин, и новых уже не будет. В новые партнеры прочат Chery.

Календарь автопремьер 2024 года можно посмотреть здесь.