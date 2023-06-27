Новинка АВТОВАЗА в премиум-сегменте: чиновникам понравилась

Ладу Ауру показали на Петербургском международном экономическом форуме. Какая у нее «начинка»? Сколько стоит? Главный редактор «За рулем» выяснил все подробности.

Аура чиновника

В новейшей истории АВТОВАЗа уже были длиннобазные Ларгус и Веста. Идея делать из Ларгуса некий бизнесвэн казалась провальной изначально, а вот длинная Веста имела право на жизнь – в 2016 году их даже сделали несколько штук. Но чиновники, в которых вазовцы видели «основного заказчика», предпочитали машины подороже и пороскошнее.

В результате единственное достойное применение трем черным Вестам с изящным именем Signature нашлось внутри компании: на этих машинах возили президентов АВТОВАЗа – на них ездили Николя Мор и Ив Каракатзанис, а теперь по служебным делам ездит Максим Соколов.

Но сейчас ситуация в корне изменилась – и в Тольятти решили, что лучшего момента для продвижения длинной Весты просто не найти. И на второй заход подобрали новое имя – Aura. Как вы понимаете, созвучие с Аурусом неслучайно.

Лада Аура — та же Веста NG, но с удлиненной на 25 см колесной базой.

Ручная работа

Это не перелицованная старая машина, а сделанная заново – уже с передком и салоном от Весты NG. Машину собрали и покрасили в начале июня. Подход тот же: седан с удлиненной на 25 см колесной базой. И вся эта прибавка отдана для комфорта задних пассажиров. Я посидел: места сзади – как в Camry! Об этом же говорят замеры самих вазовцев.

Новая крыша, длинные боковые двери – это всё ручная работа, обходные технологии.

Нарядный интерьер – с бело-кремовой кожей. И с премиальной аудиосистемой – это видно по иной обивке дверей с крупными решетками и по высокочастотным динамикам у зеркал. И – двухцветный руль, который придумал еще Стив ­Маттин.

1.8 + вариатор

Аура – одна из первых машин, на которой отработана связка вазовского мотора 1.8 и китайского вариатора. В остальном технически она не отличается от Весты.

Сработает?

Это хорошая идея – предложить автомобиль для госорганов в порядке импортозамещения. И, по моим наблюдениям, Аура многим чиновникам и депутатам понравилась. Некоторые даже обещали купить.

Но обещать – не значит жениться. И удлиненная Веста – это еще не Camry и уж тем более не Mercedes-Benz. Не только длина салона определяет «премиальность» машины – это еще и ширина салона, плавность хода, шумоизоляция, современные электронные системы. Наконец, бренд.

В правилах по госзакупкам указывается, что зарубежный товар можно приобретать при отсутствии российского аналога. А параметры эти настраиваемые. Например, длина Лады Ауры – 4,7 метра. Если в разрешительные документы по госзакупкам будут вписаны другие параметры (длина, ширина и прочее), закупать иномарки можно будет без проблем. Или брать в аренду, как многие и делают.

Как всегда: у кого щи пустые, а у кого жемчуг мелкий.

Сзади просторно– как в Camry

Дорого

Максим Соколов заявил, что цена Ауры будет существенно выше 2 млн рублей.

По моим оценкам, такая машина не может стоить дешевле 2,5 млн рублей – скорее, в диапазоне от 2,5 до 3 миллионов. А чтобы снизить себестоимость, нужно выпускать хотя бы 7500 машин в год.

Если чиновников заставят пересесть на Ауру, то выпуск 7500 автомобилей в год вполне реален – уже не по обходным технологиям. Тогда, быть может, цена не превысит 2,5 млн рублей. И даже появятся более простые версии, которые можно использовать в качестве такси – чтобы дистанция между народом и его слугами была не такой уж большой.

Лада Аура

Тип кузова / количество мест седан / 5

седан / 5 Длина / ширина / высота / база 4690 / 1764 / 1496 / 2885 мм

4690 / 1764 / 1496 / 2885 мм Клиренс 178 мм

178 мм Снаряженная масса 1280–1440 кг

1280–1440 кг Объем багажника 480 л

480 л Двигатель бензиновый, 1,8 л, 122 л.с. при 5900 об/мин; 170 Н·м при 3700 об/мин

бензиновый, 1,8 л, 122 л.с. при 5900 об/мин; 170 Н·м при 3700 об/мин Трансмиссия вариатор (CVT)

вариатор (CVT) Максимальная скорость 185 км/ч

185 км/ч Разгон 0–100 км/ч 11,0 с

11,0 с Расход топлива: городской/загородный/ смешанный цикл 10,3 / 6,0 / 7,5 л / 100 км