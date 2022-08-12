680 л.с., 4 секунды до 100 км/ч... - самый крутой российский седан на тестах «За рулем»

Платформа для Аурусов изначально создавалась по всем современным канонам: модульный принцип, возможность использования силовых установок на альтернативных видах топлива. Поэтому в единственной (пока) серийной модели (седан Аурус Сенат) применили гибридную схему с бензиновым двигателем и помогающим ему электромотором.
Второй версией может стать не электромобиль, как можно было ожидать, а машина на топливных элементах.
На взлет!
Казалось бы: у водородной версии нет тяжелого мотора V8, нет тяжелой автоматической коробки, батарея невеликого размера, а, значит, должен быть существенный выигрыш в массе. На самом деле Сенат на топливных элементах легче серийного гибридного всего на 100–150 кг. Часть экономии забрали баллоны, электрохимический генератор, инвертер и прочая электроника.
Электромоторов на протестированном нами прототипе стоит два, по одному на каждой оси. Однако можно поставить и три, и тогда для задних колес силами индивидуальных электрических машин будет реализовано управление вектором тяги.
Каждый двигатель выдает 170 кВт номинальной мощности и 250 кВт пиковой (231 и 340 л.с. соответственно). Для сравнения: гибридный Сенат располагает 598 силами. Столь внушительная прибавка позволяет создателям машины рассчитывать на разгон до сотни за 4 секунды против 6 секунд у нынешней серийной версии. Мне это проверить было негде, но с места водородный Аурус рвет с фантастическим энтузиазмом: электромоторы ведь выдают максимум крутящего момента с нулевых оборотов.
Конечно, в такой машине было бы уместнее слушать рык многолитрового бензинового двигателя, а не легкий гул электромоторов. Но, видимо, пора выживать из себя ретрограда.
При езде на электричестве убеждаешься в совершенной шумоизоляции машины. Многие производители электрокаров признавались нам: «шумке» приходится уделять особое внимание, ведь сравнительно громкого ДВС уже нет, звук его работы больше ничего не маскирует. В Сенате подобной проблемы нет. А уж какая плавность хода…
Дорого?
В мире на сегодня фактически один водородный автомобиль, который можно просто пойти и купить: Toyota Mirai. Цена, мягко говоря, шокирует. В Японии машина стоит от 7,1 млн иен. Близкая по габаритам Camry в начальной версии дешевле вдвое, а Land Cruiser 300 дешевле на 2 млн иен.
Такому соотношению есть объяснение. Топливные элементы — экзотика, их массового выпуска, который позволил бы дать приемлемую стоимость, нет. Электромобили подешевели благодаря масштабам производства и сопутствующему развитию технологий.
По идее, машина на водороде может оказаться не дороже или даже чуть дешевле чисто электрической. Затраты на электрохимический генератор и баллоны покроет отказ от аккумулятора очень большой емкости. Но для того, чтобы теория сошлась с практикой, должно начаться серийное производство.
Как можно заметить по наклейкам на бортах, это третья итерация силовой установки. Ее конфигурация еще не финализирована. Предстоит пройти полный цикл тестов, решить вопросы с импортозамещением. И только потом водородный Аурус выйдет условно товарной партией машин.
Надеемся, что со временем обкатанные на элитных моделях решения пойдут в народ и появятся на машинах более доступных. Причем не только на четырех колесах, но и на двух: электрический мотоцикл Аурус Мерлон нам уже знаком.
Пока же водородная тема выглядит скорее утопией. Хотя бы потому, что на всю Россию сейчас всего три водородные заправки. Все они в Москве и Подмосковье, и все — не для общего доступа.