680 л.с., 4 секунды до 100 км/ч... - самый крутой российский седан на тестах «За рулем»

Это Аурус на водороде, и мы поездили на нем первыми.

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Платформа для Аурусов изначально создавалась по всем современным канонам: модульный принцип, возможность использования силовых установок на альтернативных видах топлива. Поэтому в единственной (пока) серийной модели (седан Аурус Сенат) применили гибридную схему с бензиновым двигателем и помогающим ему электромотором.

Второй версией может стать не электромобиль, как можно было ожидать, а машина на топливных элементах.

На взлет!

Казалось бы: у водородной версии нет тяжелого мотора V8, нет тяжелой автоматической коробки, батарея невеликого размера, а, значит, должен быть существенный выигрыш в массе. На самом деле Сенат на топливных элементах легче серийного гибридного всего на 100–150 кг. Часть экономии забрали баллоны, электрохимический генератор, инвертер и прочая электроника.

Внешне водородный Аурус выдают только наклейки на кузове. Исключительность подчеркивает белый цвет.

Электромоторов на протестированном нами прототипе стоит два, по одному на каждой оси. Однако можно поставить и три, и тогда для задних колес силами индивидуальных электрических машин будет реализовано управление вектором тяги.

Под капотом ничего лишнего не видно. Остается только включить фантазию и представить, как выглядят под декоративной крышкой электрохимический генератор, блоки управления и электромотор.

Каждый двигатель выдает 170 кВт номинальной мощности и 250 кВт пиковой (231 и 340 л.с. соответственно). Для сравнения: гибридный Сенат располагает 598 силами. Столь внушительная прибавка позволяет создателям машины рассчитывать на разгон до сотни за 4 секунды против 6 секунд у нынешней серийной версии. Мне это проверить было негде, но с места водородный Аурус рвет с фантастическим энтузиазмом: электромоторы ведь выдают максимум крутящего момента с нулевых оборотов.

Лючки есть в обоих задних крыльях. За левым скрывается штуцер для заправки водородом. Это дело нескольких минут, не дольше заправки бензином. Справа — зарядный разъем батареи: ее можно запитать и от стационарной сети. Благодаря небольшой емкости это даже от обычной розетки не займет много времени.

Конечно, в такой машине было бы уместнее слушать рык многолитрового бензинового двигателя, а не легкий гул электромоторов. Но, видимо, пора выживать из себя ретрограда.

При езде на электричестве убеждаешься в совершенной шумоизоляции машины. Многие производители электрокаров признавались нам: «шумке» приходится уделять особое внимание, ведь сравнительно громкого ДВС уже нет, звук его работы больше ничего не маскирует. В Сенате подобной проблемы нет. А уж какая плавность хода…

Дорого?

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В мире на сегодня фактически один водородный автомобиль, который можно просто пойти и купить: Toyota Mirai. Цена, мягко говоря, шокирует. В Японии машина стоит от 7,1 млн иен. Близкая по габаритам Camry в начальной версии дешевле вдвое, а Land Cruiser 300 дешевле на 2 млн иен.

Такому соотношению есть объяснение. Топливные элементы — экзотика, их массового выпуска, который позволил бы дать приемлемую стоимость, нет. Электромобили подешевели благодаря масштабам производства и сопутствующему развитию технологий.

Интерьер современный и монументальный, проработан в мелочах и со всеми наворотами. Есть проекционный дисплей, полный набор обогревов. В шайбу выбора ездовых режимов между сиденьями встроен небольшой ЖК-дисплей.

ЖК-дисплеи цифровой приборки и медиасистемы — с подобающей статусу графикой. С меню разбираться долго. Но это не упрек логике или быстродействию — настроек очень много.

По идее, машина на водороде может оказаться не дороже или даже чуть дешевле чисто электрической. Затраты на электрохимический генератор и баллоны покроет отказ от аккумулятора очень большой емкости . Но для того, чтобы теория сошлась с практикой, должно начаться серийное производство.

Как можно заметить по наклейкам на бортах, это третья итерация силовой установки. Ее конфигурация еще не финализирована. Предстоит пройти полный цикл тестов, решить вопросы с импортозамещением. И только потом водородный Аурус выйдет условно товарной партией машин.

Передние мультиконтурные сиденья прекрасны. Особенно «ломающиеся» спинки с раздельной регулировкой наклона нижней и верхней частей. Само собой, есть массажер и вентиляция.

Надеемся, что со временем обкатанные на элитных моделях решения пойдут в народ и появятся на машинах более доступных. Причем не только на четырех колесах, но и на двух: электрический мотоцикл Аурус Мерлон нам уже знаком.

Пока же водородная тема выглядит скорее утопией. Хотя бы потому, что на всю Россию сейчас всего три водородные заправки. Все они в Москве и Подмосковье, и все — не для общего доступа.

Задним пассажирам положены все мыслимые удобства, включая холодильник, полный ассортимент электроразъемов, пару дисплеев. Места — вагон. До полного счастья не хватает электроприводов дверей, есть только доводчики.

Продолжение — на следующей странице.