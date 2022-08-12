680 л.с., 4 секунды до 100 км/ч... — самый крутой российский седан на тестах «За рулем» — журнал За рулем

680 л.с., 4 секунды до 100 км/ч... - самый крутой российский седан на тестах «За рулем»

Это Аурус на водороде, и мы поездили на нем первыми.

Материалы по теме
Новый Аурус в фактах и цифрах (удивитесь!)

Платформа для Аурусов изначально создавалась по всем современным канонам: модульный принцип, возможность использования силовых установок на альтернативных видах топлива. Поэтому в единственной (пока) серийной модели (седан Аурус Сенат) применили гибридную схему с бензиновым двигателем и помогающим ему электромотором.

Второй версией может стать не электромобиль, как можно было ожидать, а машина на топливных элементах.

Материалы по теме
Штрафы привяжут к МРОТ (или другому расчетному показателю)Новый побор для водителей в 2022Возврат балльной системы для нарушителей ПДД — самое время?

На взлет!

Казалось бы: у водородной версии нет тяжелого мотора V8, нет тяжелой автоматической коробки, батарея невеликого размера, а, значит, должен быть существенный выигрыш в массе. На самом деле Сенат на топливных элементах легче серийного гибридного всего на 100–150 кг. Часть экономии забрали баллоны, электрохимический генератор, инвертер и прочая электроника.

680 л.с., 4 секунды до 100 км/ч... — самый крутой российский седан на тестах «За рулем»Внешне водородный Аурус выдают только наклейки на кузове. Исключительность подчеркивает белый цвет.
Внешне водородный Аурус выдают только наклейки на кузове. Исключительность подчеркивает белый цвет.

Электромоторов на протестированном нами прототипе стоит два, по одному на каждой оси. Однако можно поставить и три, и тогда для задних колес силами индивидуальных электрических машин будет реализовано управление вектором тяги.

680 л.с., 4 секунды до 100 км/ч... — самый крутой российский седан на тестах «За рулем»Под капотом ничего лишнего не видно. Остается только включить фантазию и представить, как выглядят под декоративной крышкой электрохимический генератор, блоки управления и электромотор.
Под капотом ничего лишнего не видно. Остается только включить фантазию и представить, как выглядят под декоративной крышкой электрохимический генератор, блоки управления и электромотор.

Каждый двигатель выдает 170 кВт номинальной мощности и 250 кВт пиковой (231 и 340 л.с. соответственно). Для сравнения: гибридный Сенат располагает 598 силами. Столь внушительная прибавка позволяет создателям машины рассчитывать на разгон до сотни за 4 секунды против 6 секунд у нынешней серийной версии. Мне это проверить было негде, но с места водородный Аурус рвет с фантастическим энтузиазмом: электромоторы ведь выдают максимум крутящего момента с нулевых оборотов.

680 л.с., 4 секунды до 100 км/ч... — самый крутой российский седан на тестах «За рулем»Лючки есть в обоих задних крыльях. За левым скрывается штуцер для заправки водородом. Это дело нескольких минут, не дольше заправки бензином. Справа — зарядный разъем батареи: ее можно запитать и от стационарной сети. Благодаря небольшой емкости это даже от обычной розетки не займет много времени.
Лючки есть в обоих задних крыльях. За левым скрывается штуцер для заправки водородом. Это дело нескольких минут, не дольше заправки бензином. Справа — зарядный разъем батареи: ее можно запитать и от стационарной сети. Благодаря небольшой емкости это даже от обычной розетки не займет много времени.

Конечно, в такой машине было бы уместнее слушать рык многолитрового бензинового двигателя, а не легкий гул электромоторов. Но, видимо, пора выживать из себя ретрограда.

При езде на электричестве убеждаешься в совершенной шумоизоляции машины. Многие производители электрокаров признавались нам: «шумке» приходится уделять особое внимание, ведь сравнительно громкого ДВС уже нет, звук его работы больше ничего не маскирует. В Сенате подобной проблемы нет. А уж какая плавность хода…

Дорого?

Материалы по теме
Мотоцикл Aurus: все подробности и первый тест-драйв

В мире на сегодня фактически один водородный автомобиль, который можно просто пойти и купить: Toyota Mirai. Цена, мягко говоря, шокирует. В Японии машина стоит от 7,1 млн иен. Близкая по габаритам Camry в начальной версии дешевле вдвое, а Land Cruiser 300 дешевле на 2 млн иен.

Такому соотношению есть объяснение. Топливные элементы — экзотика, их массового выпуска, который позволил бы дать приемлемую стоимость, нет. Электромобили подешевели благодаря масштабам производства и сопутствующему развитию технологий.

680 л.с., 4 секунды до 100 км/ч... — самый крутой российский седан на тестах «За рулем»Интерьер современный и монументальный, проработан в мелочах и со всеми наворотами. Есть проекционный дисплей, полный набор обогревов. В шайбу выбора ездовых режимов между сиденьями встроен небольшой ЖК-дисплей.
Интерьер современный и монументальный, проработан в мелочах и со всеми наворотами. Есть проекционный дисплей, полный набор обогревов. В шайбу выбора ездовых режимов между сиденьями встроен небольшой ЖК-дисплей.

680 л.с., 4 секунды до 100 км/ч... — самый крутой российский седан на тестах «За рулем»ЖК-дисплеи цифровой приборки и медиасистемы — с подобающей статусу графикой. С меню разбираться долго. Но это не упрек логике или быстродействию — настроек очень много.
ЖК-дисплеи цифровой приборки и медиасистемы — с подобающей статусу графикой. С меню разбираться долго. Но это не упрек логике или быстродействию — настроек очень много.

По идее, машина на водороде может оказаться не дороже или даже чуть дешевле чисто электрической. Затраты на электрохимический генератор и баллоны покроет отказ от аккумулятора очень большой емкости. Но для того, чтобы теория сошлась с практикой, должно начаться серийное производство.

Как можно заметить по наклейкам на бортах, это третья итерация силовой установки. Ее конфигурация еще не финализирована. Предстоит пройти полный цикл тестов, решить вопросы с импортозамещением. И только потом водородный Аурус выйдет условно товарной партией машин.

680 л.с., 4 секунды до 100 км/ч... — самый крутой российский седан на тестах «За рулем»Передние мультиконтурные сиденья прекрасны. Особенно «ломающиеся» спинки с раздельной регулировкой наклона нижней и верхней частей. Само собой, есть массажер и вентиляция.
Передние мультиконтурные сиденья прекрасны. Особенно «ломающиеся» спинки с раздельной регулировкой наклона нижней и верхней частей. Само собой, есть массажер и вентиляция.

Надеемся, что со временем обкатанные на элитных моделях решения пойдут в народ и появятся на машинах более доступных. Причем не только на четырех колесах, но и на двух: электрический мотоцикл Аурус Мерлон нам уже знаком.

Пока же водородная тема выглядит скорее утопией. Хотя бы потому, что на всю Россию сейчас всего три водородные заправки. Все они в Москве и Подмосковье, и все — не для общего доступа.

680 л.с., 4 секунды до 100 км/ч... — самый крутой российский седан на тестах «За рулем»Задним пассажирам положены все мыслимые удобства, включая холодильник, полный ассортимент электроразъемов, пару дисплеев. Места — вагон. До полного счастья не хватает электроприводов дверей, есть только доводчики.
Задним пассажирам положены все мыслимые удобства, включая холодильник, полный ассортимент электроразъемов, пару дисплеев. Места — вагон. До полного счастья не хватает электроприводов дверей, есть только доводчики.

Продолжение — на следующей странице.

680 л.с., 4 секунды до 100 км/ч... — самый крутой российский седан на тестах «За рулем»

Это Аурус на водороде, и мы поездили на нем первыми.

680 л.с., 4 секунды до 100 км/ч... — самый крутой российский седан на тестах «За рулем» — фото 1352737680 л.с., 4 секунды до 100 км/ч... — самый крутой российский седан на тестах «За рулем» — фото 1352741680 л.с., 4 секунды до 100 км/ч... — самый крутой российский седан на тестах «За рулем» — фото 1352772680 л.с., 4 секунды до 100 км/ч... — самый крутой российский седан на тестах «За рулем» — фото 1352744680 л.с., 4 секунды до 100 км/ч... — самый крутой российский седан на тестах «За рулем» — фото 1352786680 л.с., 4 секунды до 100 км/ч... — самый крутой российский седан на тестах «За рулем» — фото 1352787680 л.с., 4 секунды до 100 км/ч... — самый крутой российский седан на тестах «За рулем» — фото 1352788680 л.с., 4 секунды до 100 км/ч... — самый крутой российский седан на тестах «За рулем» — фото 1352757680 л.с., 4 секунды до 100 км/ч... — самый крутой российский седан на тестах «За рулем» — фото 1352742680 л.с., 4 секунды до 100 км/ч... — самый крутой российский седан на тестах «За рулем» — фото 1352751680 л.с., 4 секунды до 100 км/ч... — самый крутой российский седан на тестах «За рулем» — фото 1352736680 л.с., 4 секунды до 100 км/ч... — самый крутой российский седан на тестах «За рулем» — фото 1352739680 л.с., 4 секунды до 100 км/ч... — самый крутой российский седан на тестах «За рулем» — фото 1352738680 л.с., 4 секунды до 100 км/ч... — самый крутой российский седан на тестах «За рулем» — фото 1352754680 л.с., 4 секунды до 100 км/ч... — самый крутой российский седан на тестах «За рулем» — фото 1352753680 л.с., 4 секунды до 100 км/ч... — самый крутой российский седан на тестах «За рулем» — фото 1352752680 л.с., 4 секунды до 100 км/ч... — самый крутой российский седан на тестах «За рулем»
Наше новое видео
Чайка ГАЗ-13: тест лучшего автомобиля из СССР
Путешествие в СССР... на автобусе Ikarus 250
Тест китайского кроссовера Exeed TXL (видео)

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Количество просмотров496
Оцените материал
0:0

Отзывы о Aurus Senat

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: