Мотоцикл Aurus: все подробности и первый тест-драйв — журнал За рулем

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Мотоцикл Aurus: все подробности и первый тест-драйв

В НАМИ решили «русифицировать» все виды кортежного транспорта и с нуля разработали мотоцикл Aurus. Эксперт «За рулем» первым из журналистов поездил на нем.

Российский, электрический

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Идея мотоцикла Aurus родилась около трех лет назад. Коль уж кортежи первых лиц составлены из отечественных автомобилей, то мотоциклы BMW в сопровождении становятся неуместными.

Весь проект инициирован Минпромторгом, а реализован от и до специалистами НАМИ. 

Рама

Собственной разработки. Состоит из пяти элементов. На первом прототипе она собрана на клее и клепках, на второй генерации будет на болтах.

Мотоцикл Aurus: все подробности и первый тест-драйвМасса одиночного Ауруса — около 350 кг. Для «электрички» таких габаритов весьма умеренный показатель. Для сравнения: большой железный круизер Honda VTX1800R весит 340 кг, туристические BMW K 1600 GTL и Honda Gold Wing Tour — 358 и 385 кг соответственно. Центр тяжести у Ауруса ниже, чем у бензиновых серийных аналогов.
Масса одиночного Ауруса — около 350 кг. Для «электрички» таких габаритов весьма умеренный показатель. Для сравнения: большой железный круизер Honda VTX1800R весит 340 кг, туристические BMW K 1600 GTL и Honda Gold Wing Tour — 358 и 385 кг соответственно. Центр тяжести у Ауруса ниже, чем у бензиновых серийных аналогов.

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Аккумулятор

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Расположен внутри рамы вертикально. Полная емкость — 21,8 кВт·ч, используемая — 18–19 кВт·ч. Это на одиночном Aurus. В боковом прицепе установлена еще половинка от этой батареи, так что суммарно получается около 30 кВт·ч полной емкости. Этим решением убили двух зайцев: улучшили развесовку «колясыча» и увеличили ему запас хода. Почетное сопровождение на мотоциклах работает до значительного «минуса» на улице, так что лишней емкость не будет. Для сравнения: на Nissan Leaf первого поколения ставили аккумуляторы на 24 или 30 кВт·ч.

Памятуя о том, что именно этот компонент вносит весь вклад в излишнюю массу электромобилей, задаю соответствующий вопрос инженерам. Оказывается, тут всё не столь критично.

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  • Во‑первых, батарея сравнительно небольшая по размерам.
  • Во‑вторых, она не доходит до самого верха конструкции. Над ней располагаются легкие компоненты системы управления силовой установкой (все они собственной разработки НАМИ). А у классического мотоцикла наверху тяжелый бензобак, весящий с топливом десятки килограммов.
  • В‑третьих, «противовесом» работает электромотор. Он, наоборот, в самом низу, на одном уровне с маятником задней подвески.

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Навороты

По части наворотов Aurus не уступает одноклассникам. У него четыре режима движения (есть и рекуперация), обогревы ручек и сиденья, бесключевой доступ, приборка в виде ЖК-панели, розетки, ветровое стекло с электрорегулировкой. Из электронных ассистентов пока только АБС. Остальные системы основному заказчику не нужны. А чтобы они появились в перспективе, необходимо провести сложную и дорогую работу по их интеграции.

Комплектующие

Микс из компонентов собственной разработки и покупных — нормальная практика. Ни один завод авто- и мотопрома не делает всё необходимое в своих стенах, а закупает сотни наименований у сторонних поставщиков.

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Один из ярких примеров — тормоза фирмы Brembo. Зачем придумывать что-то свое, если один из мировых лидеров в этой сфере предлагает готовое и доступное по цене решение?

То же касается некоторых электронных компонентов, элементов управления, замков, петель и другой фурнитуры. При выборе разработать свое или использовать готовый компонент от производителя предпочтение отдавалось последнему. При условии соблюдения параметров и требуемого качества.

В случае с Aurus мы вообще говорим пока о штучном производстве.

В НАМИ нашли разумный компромисс между уникальными собственными и покупными массовыми деталями.

Мотоцикл Aurus: все подробности и первый тест-драйв

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  • Привод — ременный! Цепь не устроила заказчика сложностями обслуживания. Разработка кардана оказалась очень дорогим удовольствием. Зато ремень подобрали серийный, из имеющихся каталогов. Его ресурс при размеренной эксплуатации оценивают в 30 тысяч км.
  • Ячейки батареи покупные, но соединили их в единый блок специалисты НАМИ. И что самое главное: они же разработали сложнейшие алгоритмы управления комплексной энергосиловой системой и провели все необходимые калибровки.
    Зарядиться можно как от обычной бытовой розетки, так и от скоростной зарядки. Однако больше 25 кВт за час система управления в аккумулятор не пропустит. Поэтому даже если Aurus подключить к сверхмощной 800‑вольтовой станции Porsche (такие сейчас появляются у официальных дилеров для Тайканов), он всё равно будет заряжаться час.
  • Для передней подвески выбрали рычажную конструкцию. Классический «телескоп» плохо переносит специфические нагрузки, которые возникают при езде с коляской.

Мотоцикл Aurus: все подробности и первый тест-драйв

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  • Электродвигатель английский, развивает 190 л. с. Разрабатывать с нуля свой вышло бы долго и непомерно дорого. Кстати, изначально была идея сделать бензиновый мотоцикл Aurus. Ее отвергли по нескольким причинам, одна из которых очевидна: несовременно! Заимствовать несолидно: не так велик мотомир, чтобы было возможно скрыть происхождение крупнокубатурного мотора. А собственную разработку, опять же, бюджет бы не потянул.
  • Колесные диски углепластиковые. Такие легче алюминиевых на 1,4–2,6 кг. Да, материал дорогущий. Но найти поставщика с готовой деталью оказалось проще и выгоднее, чем договариваться с производителями классических дисков, которые связаны контрактами с рядом ограничений с серийными брендами.
    Удивительно, но наладить производство колес из углепластика дешевле, чем из алюминия: оснастка доступнее.
  • Стояночный тормоз (на передачу ведь электробайк не поставишь) реализован через механический привод. Его рычаг на обычных мотоциклах отвечает за сцепление. С защитой от случайного нажатия, разумеется. От электрики ушли сознательно: так проще и надежнее.
  • Охлаждение жидкостное и разведено на два контура. Один отвечает за двигатель и инвертор, второй — за батарею. «Шарики» близ передней вилки — это их расширительные бачки. Радиаторы и теплообменники оригинальные в силу нестандартности конструкции.

А ЧТО У НИХ?

Мотоцикл Aurus: все подробности и первый тест-драйв

Мотоцикл Aurus: все подробности и первый тест-драйв

Из серийных полноразмерных мотоциклов (скутеры и орду всяких самокатов не берем) на электротяге сейчас есть только Harley-Davidson LiveWire. Сил в нем гораздо меньше, 105, и батарея на 15,5 кВт·ч. Зато и масса ниже, «всего» 249 кг. Поэтому производитель заявляет максимальный пробег на одной зарядке до 234 км. Но это в совсем овощном режиме: в реальности окажется сотни полторы. Максималка ограничена на отметке 177 км/ч, разгон от нуля до сотни — за 3 с.

В США электрический Харли стоит, в переводе на наши, 2,2 млн рублей.

Когда?

Создатели двухколесного Aurus прекрасно понимают, что рыночных перспектив у электрического гран-туризмо нет. Даже если заглядывать во вторую половину десятилетия. Мотоциклы начнут поставлять в госструктуры — ГОН, ГИБДД, МЧС — не ранее 2023 года.

Мотоцикл Aurus: все подробности и первый тест-драйв

Мотоцикл Aurus: все подробности и первый тест-драйвКоманда проекта во главе с руководителем Евгением Торженовым (на фото слева) молодая. По-другому и быть не могло: от советской школы мотостроения никого не осталось, российской не было вовсе. А сегодня электробайк — штука инновационная даже в мировом масштабе.
Команда проекта во главе с руководителем Евгением Торженовым (на фото слева) молодая. По-другому и быть не могло: от советской школы мотостроения никого не осталось, российской не было вовсе. А сегодня электробайк — штука инновационная даже в мировом масштабе.

Хотя у команды из НАМИ есть интересная идея. Можно продавать голую раму с подвеской и силовой установкой для кастомайзеров. Вопросы «где заряжаться?» и «сколько стоит?» клиентов ателье не сильно волнуют. В рамках моторынка такое допущение видится мне ничем не хуже, чем надежда продавать по несколько тысяч автомобилей Aurus в год.

А там, глядишь, и для простых мотоциклистов на базе подешевевших технологий что-то предложат. Когда — не знаю, но уверен, что моя уже 20‑летняя Honda VTX1800 до этого момента доживет.

Тест-драйв

Облик первого ходового прототипа соответствует техзаданию заказчика: строгий черный цвет, стробоскопы, боковой прицеп. Мне позволили нарезать несколько кругов по большой территории НАМИ. Валит! Электромотор даже на каком-нибудь дохленьком Ниссане Leaf удивляет тягой с самых низов. А тут, считай, по «лошади» на каждые два килограмма массы. Попав на небольшой ледок, открутил ручку. И ничего: колесо шлифует, но аппарат едет идеально прямо.

Мотоцикл Aurus: все подробности и первый тест-драйв

Про управляемость ничего не скажу: искать ее пределы на единственном существующем экземпляре — плохая затея. Эргономика и посадка в первом приближении достойные. На прототипе масса покупных вещей: руль, зеркала, ручки и прочая мелочевка. Для первого экземпляра, который заведомо еще станет меняться, нет смысла городить огород с дорогущими эксклюзивными деталями. Поэтому о внешности не судите строго — она будет меняться.

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Тесты на автономность проводили летом на одиночном мотоцикле. Вышло около 190 километров. Реальных, а не нарисованных на бумаге. Для службы в кортеже, МЧС или полиции, где всегда есть своя база с зарядкой, этого достаточно. Для «имиджевых» прогулок по тусовочным мотоместам вашего города — тоже. Уверяют, что во второй итерации двухколесного Aurus запас хода будет выше.

Внешний пластик весь оригинальный: ни одной заимствованной или серийной детали. Изготавливать его по промышленной технологии — значит разориться на пресс-формах: только под одну деталь она может стоить сотни тысяч евро. Поэтому в ходу мелкосерийные технологии, подразумевающие большую стоимость готового изделия, но незначительные расходы на оснастку и иные «обходные» технологии.


Фото: НАМИ

Мотоцикл Aurus: все подробности и первый тест-драйв

В НАМИ решили «русифицировать» все виды кортежного транспорта и с нуля разработали мотоцикл Aurus. Эксперт «За рулем» первым из журналистов поездил на нем.

Мотоцикл Aurus: все подробности и первый тест-драйв — фото 1306338Мотоцикл Aurus: все подробности и первый тест-драйв — фото 1306337Мотоцикл Aurus: все подробности и первый тест-драйв — фото 1306336Мотоцикл Aurus: все подробности и первый тест-драйв — фото 1306342Мотоцикл Aurus: все подробности и первый тест-драйв — фото 1306347Мотоцикл Aurus: все подробности и первый тест-драйв — фото 1306346Мотоцикл Aurus: все подробности и первый тест-драйв — фото 1306345Мотоцикл Aurus: все подробности и первый тест-драйв — фото 1306344Мотоцикл Aurus: все подробности и первый тест-драйв
Мотоцикл Aurus: все подробности и первый тест-драйв

В НАМИ решили «русифицировать» все виды кортежного транспорта и с нуля разработали мотоцикл Aurus. Эксперт «За рулем» первым из журналистов поездил на нем.

Мотоцикл Aurus: все подробности и первый тест-драйв — фото 1306347Мотоцикл Aurus: все подробности и первый тест-драйв — фото 1306342Мотоцикл Aurus: все подробности и первый тест-драйв — фото 1306344Мотоцикл Aurus: все подробности и первый тест-драйв — фото 1306345Мотоцикл Aurus: все подробности и первый тест-драйв — фото 1306346Мотоцикл Aurus: все подробности и первый тест-драйв — фото 1306337Мотоцикл Aurus: все подробности и первый тест-драйв — фото 1306336Мотоцикл Aurus: все подробности и первый тест-драйв — фото 1306338Мотоцикл Aurus: все подробности и первый тест-драйв
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