Porsche Taycan Cross Turismo: все отличия от «просто» Тайкана

Доплата за пятую дверь и модный кроссоверный облик - 100 тысяч рублей.

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Я знаю, чего не хватает в конфигураторе Тайкана. Необходима возможность заказать подголовники помягче, потому что о них бьешься затылком постоянно. Дело даже не в бешеном разгоне, хотя время от трех до пяти секунд в зависимости от модификации — это очень круто. Виной всему электромотор с мгновенным откликом: если топнул по педали газа, напрягать мышцы шеи уже поздно. По этой же причине нужно менять алгоритм поведения при обгоне. Если утопить педаль и запоздать с перестроением, легко приехать в корму обгоняемому.

Porsche Taycan Cross Turismo. Цена в России от 7 790 000 ₽

Знакомство с обычным Тайканом у меня было полгода назад на Байкале. Он тогда доказал, что нашей зимы не боится: и ездит, и греет от души. Cross Turismo вывезли под осеннее, но яркое и теплое солнце Краснодарского края. Было интересно проверить две детали — цифровую приборку и панорамную крышу.

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У комбинации приборов нет никакой защиты по краям, это просто плоский экран. Однако солнце его нисколько не смутило, и он остался читаемым. Китайцам на заметку: они умудряются на своих машинах делать адски бликующие приборы. Да-да, цена другая, но всё же.

Стеклянная крыша тоже «голая», без привычной шторки. Но два слоя стекла и четыре пленки разного назначения делают так, что солнце светит, но не греет.

Это всё относится к любому Тайкану. А в чем особенность пятидверного Cross Turismo?

Основные отличия «Кросса»

Пневмоподвеска стоит на всех Тайканах, но отличается настройками. На седанах клиренс варьируется от 104 до 148 мм при стандартном положении 126–128 мм (в зависимости от версии). Cross Turismo имеет другой разброс: 124–179 мм (стандарт 146–148 мм). С пакетом Offroad Design ­диапазон тот же, но обычный уровень на 10 мм больше (156–159 мм).

Хорошо, что подголовник выдвижной. Чем он ближе, тем мягче удар о него при разгоне. При посадке «сам за собой» у меня осталось изрядно места для коленей. Над головой минимум воздуха даже в Cross Turismo, у которого потолок приподнят. Парадоксальное ощущение: чувствуешь, что давит, но над головой — небо сквозь панорамную крышу.

Главное — он вам не универсал. Этого «пролетарского» словечка поршевцы всячески избегают. С ними солидарны и покупатели, которые видят в машине модный спортивный кроссовер . С такой подачей взять не стыдно, а с «универсалом» перед друзьями и соседями как-то неловко.

. С такой подачей взять не стыдно, а с «универсалом» перед друзьями и соседями как-то неловко. Едет пятидверка не хуже седана , ведь тяжелее она на незаметные 25 кг. Не считать же критичным разгон до сотни на 0,1 с медленнее и коэффициент аэродинамического сопротивления на четыре сотых выше.

, ведь тяжелее она на незаметные 25 кг. Не считать же критичным разгон до сотни на 0,1 с медленнее и коэффициент аэродинамического сопротивления на четыре сотых выше. В обмен на лишние килограммы — дополнительное пространство. Благодаря более вертикальной двери задний багажник вместительнее на 39 л (смешно!), а потолок над головами задних пассажиров выше почти на 5 см — и это заметно, поскольку в пятиметровой машине не слишком-то просторно.

В Taycan Cross Turismo (он слева) можно грузить что-то объемное. Высота проема — 541 мм, длина — 801 мм. У седана — 325 и 450 мм соответственно.

Я поездил в очень активном режиме. И Taycan показал, что способен проехать в бодром, рваном темпе около 300 км!

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На него ставят разные шины. Michelin Pilot Sport 4 запомнился ранним появлением «визга» и не слишком уверенным держаком в поворотах. А вот шины Pirelli Cinturato P7 Blue той же размерности были тише и держали увереннее.

Дайте электричества Счет зарядным станциям в Москве идет на несколько десятков. Стыдно для мегаполиса, претендующего на звание продвинуто-цифровизованного. Но обещания чиновников побуждают бежать за кредитом на электромобиль уже сегодня.



Материалы по теме Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал Согласно утвержденному плану, к 2030 году (когда на батарею Тайкана только закончится гарантия) в России должно быть 72 тысячи зарядок, 28 тысяч из которых — быстрые. Пока же дилеры Porsche стимулируют спрос на Тайканы за свой счет. Они устанавливают на собственной территории скоростные зарядки (от 5% до 80% батареи — за 22 минуты), которые стоят около 16 миллионов рублей ! Это цена Porsche Taycan Cross Turismo Turbo S, да еще и с дополнительными наворотами. Пользоваться такими терминалами пока можно бесплатно. *** Доплата за пятую дверь и модный кроссоверный облик — 100 тысяч рублей. На фоне цен от 7,8 до 13,2 млн рублей это вообще незаметно. Будь у меня лишних десять миллионов, я тоже выбрал бы Cross Turismo. Люблю путешествовать! Правда, зарядных станций у нас — наперечет. Туризм должен быть не особо дальним.

Porsche Taycan Cross Turismo 4S Turbo Длина / ширина / высота / база 4974 / 1967 / 1412 / 2904 мм Снаряженная / полная масса 2320 / 2885 кг 2395 / 2880 кг Объем багажников (VDA) 446 + 84 л 405 + 84 л Двигатель два синхронных электромотора, 420 кВт / 571 л.с., 675 Н·м; тяговая батарея — 93,4 кВт·ч два синхронных электромотора, 500 кВт / 680 л.с., 850 Н·м; тяговая батарея — 93,4 кВт·ч Время разгона 0–100 км/ч 4,1 с 3,3 с Максимальная скорость 240 км/ч 250 км/ч Запас хода: город / трасса / смешанный цикл 462–532 / 355 / 388–452 км 438–510 / 345 / 395–452 км Расход энергии: смешанный цикл 28,1 кВт·ч / 100 км 28,7 кВт·ч / 100 км

Практично для электрокара и недорого для Porsche Негде быстро заряжаться ЛИДЕР ПРОДАЖ Материалы по теме 500 км за 5 минут — установлен новый рекорд зарядки За три квартала 2021 года в России заказали 446 Тайканов. Audi e‑tron продается хуже на треть (302 машины), Jaguar I‑Pace — на порядок (44 штуки). Остальные электромобили новыми к нам официально не поставляются. Если рассматривать весь парк «зеленых» моделей, то в лидерах Nissan Leaf. По состоянию на начало 2021 года их было девять тысяч из 10 836 зарегистрированных в России электромобилей. Из этих Лифов — 97% праворульные, а свыше 60% прописаны в Сибири и на Дальнем Востоке. В тройку лидеров вошли Tesla (около 700 штук) и Mitsubishi i‑MiEV (примерно 400 машин).

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Фото: Кирилл Милешкин и Porsche