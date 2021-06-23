Новое немецкое кросс-купе: первый тест — журнал За рулем

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Новое немецкое кросс-купе: первый тест

Электрокроссовер Audi e‑tron получил «купейную» версию — Sportback.

Audi e‑tron и e-tron Sportback: в чем разница?

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Парные выступления среди премиум-кроссоверов стали в порядке вещей. Вышел традиционный кузов — жди вариант «под купе». Не стал исключением и электрический Audi e‑tron.

Мудрить немцы не стали. Из отличий — уменьшенная на 13 мм высота и чуть скромнее объем багажника. Но и тех 615 л, что есть у Спортбека (в обычном е‑троне 660 л), для вещей ­хватит с лихвой.

Audi E‑Tron Sportback. Цена в России от 6 550 000 ₽. Построен Audi e‑tron по электромобильной классике: аккумулятор под полом, электромоторы около приводимых ими осей. Передний двигатель выдает до 184 сил и 309 Н·м, задний — 224 силы и 355 Н·м.
Audi E‑Tron Sportback. Цена в России от 6 550 000 ₽. Построен Audi e‑tron по электромобильной классике: аккумулятор под полом, электромоторы около приводимых ими осей. Передний двигатель выдает до 184 сил и 309 Н·м, задний — 224 силы и 355 Н·м.

Закинув рюкзак в багажник, примеряюсь к заднему сиденью. Места предостаточно, поскольку колесная база не изменилась. Заниженная крыша даже с панорамной частью на макушку не давит, оставляя изрядно «воздуха». Трогательная забота о пассажирах проявляется в подсветке контура замков ремней безопасности.

Камеры вместо зеркал: это точно немцы придумали?

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Я слышал нелестные отзывы о боковых «видеозеркалах» на e‑троне. Думал, сгущают краски. Какое там! Первую машину я чуть не бортанул еще до выезда с парковки. Следующие две шарахнулись от меня на первых полутора километрах пути. Это точно немцы придумали?

В камерах вместо зеркал я плюсов не вижу. Разве что улучшение аэродинамики, что важно для запаса хода электромобилей. Но она начинает работать на скоростях под сотню, когда батарея и без того расходуется быстро. Крошечный объектив испачкается быстрее, чем большое зеркало, и его придется протирать.

Царство сенсорных дисплеев — как в остальных Audi старших моделей. Тактильные отклики на нажатия слегка облегчают жизнь.
Царство сенсорных дисплеев — как в остальных Audi старших моделей. Тактильные отклики на нажатия слегка облегчают жизнь.

Внешняя камера регулируется нажатиями на края дисплея.
Внешняя камера регулируется нажатиями на края дисплея.

Жаль, что немцы повелись на алиэкспрессную моду: вместо полноценной подсветки околодверного пространства внедрили проекцию названия модели. Красиво, но бесполезно.
Жаль, что немцы повелись на алиэкспрессную моду: вместо полноценной подсветки околодверного пространства внедрили проекцию названия модели. Красиво, но бесполезно.

Наклонившись чуть вперед или в сторону, в обычном зеркале вы увидите то, что незаметно в стандартном ракурсе. Это помогает маневрировать. А с камерами как ни крутись — картинка на экране не изменится. Вдобавок она «плоская», не позволяет оценить расстояние до машин. Ночью — ничего не видно. Наконец, дисплеи в салоне расположены очень низко, взгляд на них сильно отвлекает от дороги. Идеальным было бы место в районе соеди­нения стойки кузова с углом приборной панели. Пришлось бы городить отдельные экраны, но безопасность важнее.

Энергии хватает?

На старте машина обещала 300 км пробега на заряженном на три четверти аккумуляторе. Пока ехал по трассе в режиме 70–100 км/ч, запас хода таял почти линейно: за 30 км пути на счетчике ушло 35 км. Причем легко заметить: стоит подобраться к сотне на спидометре, и расход заметно увеличивается. Так что магистральные скорости опустошат батарею быстро.

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А потом несколько километров по грунтовке в гору. Скорость черепашья, пробуксовок нет — вроде бы несильный напряг для машины. Однако батарея так не считала и отняла аж 30 км!

Зато обратный путь показал возможности системы рекуперации. Ее интенсивность регулируется подрулевыми лепестками. Ставлю максимальную степень и качусь вниз, поджав ноги под сиденье: как на круиз-контроле. За крутой спуск машина не только не потратила ни капли электричества, но и запасла его на лишние 4 км. Хоть какое-то утешение.

Багажник вместит весь семейный скарб. Есть хоть какое-то запасное колесо.
Багажник вместит весь семейный скарб. Есть хоть какое-то запасное колесо.

В летнем режиме Audi e‑tron способен проехать километров 350. Если задаться целью экономить, полагаю, можно выжать 400, даже не сильно мешаясь в потоке. А вот максимальные паспортные 436 км — это уже в режиме жесткой экономии.

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Главное, чтобы потом было где подключиться к мощной зарядной станции. От бытовой сети батарея на 95 кВт·ч может заряжаться двое суток! Тестовые е‑троны подпитывались от мощного генератора, который организаторы привезли с собой, — как и Porsche Taycan во время байкальских покатушек.

***

Доплата за купейный профиль составляет 205 тысяч рублей. За Audi e‑tron Sportback нужно отдать от 6,55 млн рублей — примерно как за бензиновые машины близкого размера. При наличии загородного дома, где можно поставить мощную зарядку, и предсказуемого графика поездок «электричку» вполне можно рассмотреть как альтернативу традиционным Q7 или Q8. Главное — случайно не кликнуть в конфигураторе на виртуальные зеркала заднего вида за 95 тысяч рублей.

На мой вкус, e‑tron Sportback — самое гармоничное кросс-купе на рынке. С любой точки выглядит ­пропорционально.
На мой вкус, e‑tron Sportback — самое гармоничное кросс-купе на рынке. С любой точки выглядит ­пропорционально.

Технологично и комфортно Видеозеркала — преступление против безопасности

AUDI E‑TRON SPORTBACK

  • Длина / ширина / высота / база 4901 / 1935 / 1616 / 2928 мм
  • Снаряженная / полная масса 2555 / 3150 кг
  • Объем багажника 615 / 1665 л
  • Двигатель электрический, 265 кВт / 360 л.с.; 561 Н·м (300 кВт / 408 л.с.; 664 Н·м), литий-ионная батарея емкостью 95 кВт·ч
  • Максимальная скорость 200 км/ч
  • Время разгона 0–100 км/ч 6,6 (5,7) с
  • Максимальный запас хода 436 км
  • Трансмиссия полный привод

В скобках данные в режиме overboost.

КОГО НАМ ЖДАТЬ?

Mercedes дебютирует в России с электрокроссовером EQC. Когда именно — не оглашают, но в обозримом будущем: ОТТС на модель выдано еще осенью 2019 года. В Европе уже представлены серийные EQA, EQB, EQV и EQS. Три первых сделаны в существующих кузовах GLA, GLB и V‑класса соответственно. Последний — аналог S‑класса, но в полностью оригинальном кузове.

У BMW первой электрической моделью стал кроссовер iX3. Как и у Мерседеса, в кузове актуального «икс-третьего». Но уже вышли лифтбек i4 и паркетник iX на оригинальной архитектуре. Сроки запуска машин на нашем рынке неизвестны.

От Audi в Россию наверняка приедут и другие «электрички» — лифтбек e‑tron GT, вседорожники Q4 e‑tron и Q4 e‑tron Sportback.


Фото: Audi

Новое немецкое кросс-купе: первый тест

Электрокроссовер Audi e‑tron получил «купейную» версию — Sportback.

Новое немецкое кросс-купе: первый тест — фото 1255947Новое немецкое кросс-купе: первый тест — фото 1255946Новое немецкое кросс-купе: первый тест — фото 1255951Новое немецкое кросс-купе: первый тест — фото 1255950Новое немецкое кросс-купе: первый тест — фото 1255949Новое немецкое кросс-купе: первый тест — фото 1255948Новое немецкое кросс-купе: первый тест
Новое немецкое кросс-купе: первый тест

Электрокроссовер Audi e‑tron получил «купейную» версию — Sportback.

Новое немецкое кросс-купе: первый тест — фото 1255948Новое немецкое кросс-купе: первый тест — фото 1255949Новое немецкое кросс-купе: первый тест — фото 1255946Новое немецкое кросс-купе: первый тест — фото 1255951Новое немецкое кросс-купе: первый тест — фото 1255950Новое немецкое кросс-купе: первый тест — фото 1255947Новое немецкое кросс-купе: первый тест

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