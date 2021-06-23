Новое немецкое кросс-купе: первый тест

Электрокроссовер Audi e‑tron получил «купейную» версию — Sportback.

Audi e‑tron и e-tron Sportback: в чем разница?

Материалы по теме Audi отказывается от двигателей внутреннего сгорания

Парные выступления среди премиум-кроссоверов стали в порядке вещей. Вышел традиционный кузов — жди вариант «под купе». Не стал исключением и электрический Audi e‑tron.

Мудрить немцы не стали. Из отличий — уменьшенная на 13 мм высота и чуть скромнее объем багажника. Но и тех 615 л, что есть у Спортбека (в обычном е‑троне 660 л), для вещей ­хватит с лихвой.

Audi E‑Tron Sportback. Цена в России от 6 550 000 ₽. Построен Audi e‑tron по электромобильной классике: аккумулятор под полом, электромоторы около приводимых ими осей. Передний двигатель выдает до 184 сил и 309 Н·м, задний — 224 силы и 355 Н·м.

Закинув рюкзак в багажник, примеряюсь к заднему сиденью. Места предостаточно, поскольку колесная база не изменилась. Заниженная крыша даже с панорамной частью на макушку не давит, оставляя изрядно «воздуха». Трогательная забота о пассажирах проявляется в подсветке контура замков ремней безопасности.

Камеры вместо зеркал: это точно немцы придумали?

Материалы по теме Электрокроссовер Audi e-tron: тест в песках Абу-Даби

Я слышал нелестные отзывы о боковых «видеозеркалах» на e‑троне. Думал, сгущают краски. Какое там! Первую машину я чуть не бортанул еще до выезда с парковки. Следующие две шарахнулись от меня на первых полутора километрах пути. Это точно немцы придумали?

В камерах вместо зеркал я плюсов не вижу. Разве что улучшение аэродинамики, что важно для запаса хода электромобилей. Но она начинает работать на скоростях под сотню, когда батарея и без того расходуется быстро. Крошечный объектив испачкается быстрее, чем большое зеркало, и его придется протирать.

Царство сенсорных дисплеев — как в остальных Audi старших моделей. Тактильные отклики на нажатия слегка облегчают жизнь.

Внешняя камера регулируется нажатиями на края дисплея. Жаль, что немцы повелись на алиэкспрессную моду: вместо полноценной подсветки околодверного пространства внедрили проекцию названия модели. Красиво, но бесполезно.

Наклонившись чуть вперед или в сторону, в обычном зеркале вы увидите то, что незаметно в стандартном ракурсе. Это помогает маневрировать. А с камерами как ни крутись — картинка на экране не изменится. Вдобавок она «плоская», не позволяет оценить расстояние до машин. Ночью — ничего не видно. Наконец, дисплеи в салоне расположены очень низко, взгляд на них сильно отвлекает от дороги. Идеальным было бы место в районе соеди­нения стойки кузова с углом приборной панели. Пришлось бы городить отдельные экраны, но безопасность важнее.

Энергии хватает?

На старте машина обещала 300 км пробега на заряженном на три четверти аккумуляторе. Пока ехал по трассе в режиме 70–100 км/ч, запас хода таял почти линейно: за 30 км пути на счетчике ушло 35 км. Причем легко заметить: стоит подобраться к сотне на спидометре, и расход заметно увеличивается. Так что магистральные скорости опустошат батарею быстро.

Материалы по теме Двухскоростная коробка — в чем смысл новой разработки

А потом несколько километров по грунтовке в гору. Скорость черепашья, пробуксовок нет — вроде бы несильный напряг для машины. Однако батарея так не считала и отняла аж 30 км!

Зато обратный путь показал возможности системы рекуперации. Ее интенсивность регулируется подрулевыми лепестками. Ставлю максимальную степень и качусь вниз, поджав ноги под сиденье: как на круиз-контроле. За крутой спуск машина не только не потратила ни капли электричества, но и запасла его на лишние 4 км. Хоть какое-то утешение.

Багажник вместит весь семейный скарб. Есть хоть какое-то запасное колесо.

В летнем режиме Audi e‑tron способен проехать километров 350. Если задаться целью экономить, полагаю, можно выжать 400, даже не сильно мешаясь в потоке. А вот максимальные паспортные 436 км — это уже в режиме жесткой экономии.

Материалы по теме Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков

Главное, чтобы потом было где подключиться к мощной зарядной станции. От бытовой сети батарея на 95 кВт·ч может заряжаться двое суток! Тестовые е‑троны подпитывались от мощного генератора, который организаторы привезли с собой, — как и Porsche Taycan во время байкальских покатушек.

***

Доплата за купейный профиль составляет 205 тысяч рублей. За Audi e‑tron Sportback нужно отдать от 6,55 млн рублей — примерно как за бензиновые машины близкого размера. При наличии загородного дома, где можно поставить мощную зарядку, и предсказуемого графика поездок «электричку» вполне можно рассмотреть как альтернативу традиционным Q7 или Q8. Главное — случайно не кликнуть в конфигураторе на виртуальные зеркала заднего вида за 95 тысяч рублей.

На мой вкус, e‑tron Sportback — самое гармоничное кросс-купе на рынке. С любой точки выглядит ­пропорционально.

Технологично и комфортно Видеозеркала — преступление против безопасности

AUDI E‑TRON SPORTBACK

Длина / ширина / высота / база 4901 / 1935 / 1616 / 2928 мм

4901 / 1935 / 1616 / 2928 мм Снаряженная / полная масса 2555 / 3150 кг

2555 / 3150 кг Объем багажника 615 / 1665 л

615 / 1665 л Двигатель электрический, 265 кВт / 360 л.с.; 561 Н·м (300 кВт / 408 л.с.; 664 Н·м), литий-ионная батарея емкостью 95 кВт·ч

электрический, 265 кВт / 360 л.с.; 561 Н·м (300 кВт / 408 л.с.; 664 Н·м), литий-ионная батарея емкостью 95 кВт·ч Максимальная скорость 200 км/ч

200 км/ч Время разгона 0–100 км/ч 6,6 (5,7) с

6,6 (5,7) с Максимальный запас хода 436 км

436 км Трансмиссия полный привод

В скобках данные в режиме overboost.

КОГО НАМ ЖДАТЬ? Mercedes дебютирует в России с электрокроссовером EQC. Когда именно — не оглашают, но в обозримом будущем: ОТТС на модель выдано еще осенью 2019 года. В Европе уже представлены серийные EQA, EQB, EQV и EQS. Три первых сделаны в существующих кузовах GLA, GLB и V‑класса соответственно. Последний — аналог S‑класса, но в полностью оригинальном кузове. У BMW первой электрической моделью стал кроссовер iX3. Как и у Мерседеса, в кузове актуального «икс-третьего». Но уже вышли лифтбек i4 и паркетник iX на оригинальной архитектуре. Сроки запуска машин на нашем рынке неизвестны. От Audi в Россию наверняка приедут и другие «электрички» — лифтбек e‑tron GT, вседорожники Q4 e‑tron и Q4 e‑tron Sportback.





Фото: Audi