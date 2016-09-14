Обновленный Audi Q7: все (и серьезные!) изменения

Рестайлинг принес кроссоверу цифровой салон, активные стабилизаторы и безальтернативный дизель.

Материалы по теме Обновленный Audi Q7 — мягкие гибриды и связь со светофорами

Нам этого не понять. Ирландия — благополучная европейская страна, но дорогие машины здесь почти не встречаются. Люкс-товары — элитные часы, сумки, одежда — тоже моветон. О доходах человека можно судить лишь по тому, в какую школу он ходил и в каком районе живет. Вот почему местные на мой Q7 посматривали с любопытством.

Он больше не напоминает раздутый универсал А6 Avant. Особенно хорош сзади: планка между фонарями напоминает о большом седане А8. Щиту фальш­радиаторной решетки стесали углы. Новые фары со светодиодной начинкой выразительнее прежних, а за доплату ставят лазерно-люминофорную оптику.

Немцы не стали изобретать велосипед и решили повторить интерьер Q8 — с двумя тачскринами на центральной консоли. Верхний нужен для управления мультимедийкой и навигацией; в стандарте у него диагональ 8,8 дюйма, а опция — система MMI Navigation plus с диагональю 10,1 дюйма, вместе с которой идет виртуальная приборная панель.

В Ирландии движение левостороннее, поэтому перед посадкой в машину — кстати, с привычным, левым рулем — мне на запястье повесили яркий браслет с напоминанием о том, как тут полагается ездить. Такая же памятка — на ветровом стекле. А еще провожатые убедились, что включена система удержания в полосе — здесь-то она нужна как нигде! Ассистент работает весьма корректно, удерживая машину точно между линиями разметки. Уже через пять минут я доверился ему настолько, что начал отвлекаться на новый интерьер.

В России Audi Q7 предложат только в дизельном варианте. Бензиновых машин не будет.

Нижний дисплей, 8,6‑дюймовый, отдан климат-контролю. А еще, рисуя на нем пальцем, можно вводить текст. Команды задаются только через тачскрины или голосом — управляющая шайба-селектор отправлена в отставку. Жаль, мне она нравилась. Вместе с ней ушла и патриархальная бюргерская атмосфера — в сенсорно-планшетном царстве мне не очень уютно. Особен­но раздражают отпечатки пальцев ­на экранах.

Изменений в части техники — масса. Бензиновая «шестерка» 3.0 TFSI поменяла приводной нагнетатель на турбонаддув и нарастила мощность (340 сил вместо 333) и крутящий момент (500 Н·м против 440). Турбодизель 3.0 V6 TDI по-прежнему имеет два варианта форсировки: 231 и 286 л.с. На всех моторах появился гибридный довесок из стартер-генератора, работающего от 48‑вольтовой сети. Система питается от компактного литий-ионного аккумулятора, расположенного под полом багажника. Энергия рекуперируется не только при торможении, но и когда машина двигается накатом.

К чему такие сложности, если микрогибридность позволяет сэкономить лишь 0,5–0,7 л/100 км? Хорошо, что к нам Q7 приедет без всей этой экологической мишуры. Но — только с дизелем (249 л.с. и 600 Н·м). На бензиновую версию приходилось менее 5% спроса.

Нижний тачскрин, 8,6‑дюймовый, отвечает в первую очередь за управление климат-контролем. Шайба-контроллер системы MMI сгинула: команды нужно задавать голосом или нажатием на экран.

Виртуальная приборка — опция. В машине в базовой комплектации — аналоговые шкалы, которые в хайтековском интерьере выглядят неуместно.

В стандарте верхний экран — 8,8‑дюймовый. На фото — продвинутая версия с опционным 10,1‑дюймовым монитором.

Дизельный Q7 понравился мне больше бензинового. Он гармоничнее, без излишней суетливости и стремления пуститься во все тяжкие. Но если надо… Дизельному Q7 сделать быстрый обгон — как ирландцу пинту Гиннесса осушить. А средний расход — 9 литров на сотню против 14,5 литра у бензиновой версии.Это вам не пол-литра сэкономить!

На загородных маршрутах в Ирландии — сплошной зеленый поток буйной растительности вдоль обочин. Дороги узкие (у нас велодорожки чуть ли не шире!), но огромный Q7 с полноуправляемым шасси идет по ним очень уверенно. На малых скоростях задние колёса поворачиваются в противофазе с передними на 5°, а на высоких — ­в синфазе на 3,5°.

Менять настройки в Drive Select стало неудобно. Требуется минимум два нажатия на тачскрин: первое — декларация о намерениях, второе — выбор нужного режима. Действовать на ощупь не удается, приходится коситься на экран.

В режиме Comfort езда не та: паузы, крены. Перешел в Dynamic — и при минимальной потере в плавности хода получил более сочный руль, отзывчивые реакции на акселератор, шустрые переключения восьмиступенчатого автомата и почти полное отсутствие кренов: на Q7 внедрили известные по соплатформенному кроссоверу Bentley Bentayga активные стабилизаторы (это опция). А на бездорожье замки стабилизаторов распускаются, благодаря чему увеличивается артикуляция подвесок. Правда, Q7 и бездорожье — это как рыба и велосипед.

Активные стабилизаторы — не уникальная «фишка». Такие имеются у нового BMW X5. У тоже нового Мерседеса GLE их нет, но в его рукаве другой козырь — уникальное гидропневматическое шасси E‑ABC, которое не только борется с кренами, но и позволяет регулировать клиренс отдельно на каждом колесе.

Какая из трех систем лучше? Мы соберем этот набор на тест в начале следующего года, когда модернизированный Q7 выйдет на российский рынок.

С активными стабилизаторами Q7 железобетонно летит по прямой и почти не кренится в поворотах.

Активные стабили­заторы — вещь! Только дизель

Большой спорт

Не успел я вернуться из Ирландии, как немцы рассекретили спортивную версию SQ7. У нее 20‑дюймовые колёса, четыре патрубка выхлопной системы и сиденья с интегрированными подголовниками и улучшенной боковой поддержкой.

Как и прежде, SQ7 оснащают турбодизелем 4.0 V8, в котором пару турбокомпрессоров дополняет электрический нагнетатель. На выходе — 435 л.с. и 900 Н·м! Разгон до сотни — за 4,8 секунды, максималка — 250 км/ч, ограничена электроникой.

Прежде SQ7 у нас не продавался, а теперь дали зеленый свет: первые машины придут в начале следующего года.

Audi Q7 TDI quattro Длина / ширина / высота / база 5063 / 1970 / 1741 / 2994 (5052 / 1968 / 1741 / 2994)* мм

Объем багажника 865–2050 (890–2075) л

Двигатель дизельный, V6, 24 клапана, 2967 см³; 210 (183) кВт / 286 (249) л.с. при 3500–4000 об/мин; 600 Н·м при 2250–3250 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч 6,3 с

Максимальная скорость 241 км/ч

Топливо / запас топлива ДТ / 75 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл н. д. (6,2 / 5,4 / 5,7 л / 100 км)

Трансмиссия полный привод; А8

* В скобках здесь и далее — данные для дорестайлинговой версии в российской спецификации.

Подчеркнут хайтековский интерьер современные 3D-коврики в салон Audi Q7, а с содержимым багажника справится стильная сумка-органайзер SOTRA.

Фото: Юрий Тимкин и Audi