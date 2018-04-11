Новый Audi A6 Avant: элегантность превыше всего

Багажник нового флагманского «сарая» Audi по сравнению с предшественником не увеличился. Но он для этой модели и не главное.

Фирма Audi не стала ввязываться в багажную гонку с конкурентами: чемоданов новый A6 Avant увезет меньше (объем багажника 565–1680 л), чем актуальные BMW 5-й серии Touring (570–1700 л) и уж тем более универсал Mercedes-Benz E-класса (640–1820 л). Но универсалы Audi вообще товар особый — исторически именно они становятся основой для самых заряженных версий с литерами RS, и такая у нового Аванта непременно появится.

Пока же для нового универсала заявлены те же два двигателя, что и для представленного в феврале бизнес-седана восьмого поколения. Бензиновый 3,0-литровый турбомотор V6 (340 л.с., 500 Нм) идет в комплекте с 7-ступенчатого роботом и упрощенной системы полного привода quattro ultra с двумя муфтами подключения задних колес. Дизельному V6 того же объема (286 л.с., 620 Нм) в напарники положен 8-ступенчатый гидромеханический автомат и полноценный полный привод quattro с самоблокирующимся межосевым дифференциалом. Оба силовых агрегата входят состав 48-вольтовой гибридной системы: ременной передачей с коленвалом ДВС связан небольшой электромотор, который вырабатывает энергию при торможениях и движении накатом, запасает ее в находящейся в багажнике литий-ионной АКБ и отдает при разгонах. Таким образом удается снизить количество вредных выбросов в атмосферу и уменьшить расход топлива — на европейском рынке это очень важно.

Для универсала доступны все те же фишки, что и для седана: полноуправляемое шасси, адаптивные амортизаторы либо пневмоподвеска, активный задний дифференциал и оборудование, необходимое для автоматического пилотирования (камеры, радары, лидар, ультразвуковые датчики).

В салоне — сенсорное царство, которое поклонники Audi встретили неоднозначно, но на ближайшее десятилетие с такой концепцией интерьера, очевидно, придется смириться.

Фотографий багажника производитель, как ни странно, не опубликовал, пообещав лишь удобные крючки и распорки для фиксации груза и разделенную в пропорции 40:20:40 спинку заднего дивана. Но для Аванта, повторимся, багажник не главное — эту машину выбирают за стиль, и новый универсал выглядит определенно элегантнее предыдущего: корма визуально воспринимается легче и стремительнее.

В Европе новый Audi A6 Avant поступит в продажу уже этим летом, а вот появится ли «сарай» в России, неизвестно. Спрос на новые бизнес-универсалы в нашей стане гомеопатический — для нас куда более актуальна кросс-версия allroad, ее премьера еще впереди.

В феврале в России стартовали продажи флагманского седана Audi A8 четвертого поколения.

Технически новый Audi A6 практически идентичен лифтбеку А7 второго поколения, который «За рулем» уже протестировал.

Фото, видео: Audi