Новый Audi A6: найди десять отличий

Фирма Audi рассекретила бизнес-седан восьмого поколения. По сравнению с предшественником дизайн экстерьера «шестерки» изменился несильно, зато начинка полностью новая.

Audi A6 уступает в популярности «пятерке» BMW и Мерседесу Е-класса на всех ключевых рынках, в том числе российском: в 2017 году в нашей стране было реализовано 3049, 4919 и 4949 экземпляров соответственно, если учитывать только седаны и универсалы. Новая «шестерка» попытается догнать и перегнать заклятых конкурентов, но она пока лишь в начале своего жизненного пути: в марте на Женевском автосалоне дебютирует только версия с кузовом седан и только с двумя двигателями на выбор. Все подробности — в нашей галерее.

Технически новая «шестерка» практически идентична лифтбеку А7 нового поколения, который «За рулем» уже протестировал.

В феврале в России стартовали продажи флагманского седана Audi A8 четвертого поколения.

Фото, видео: Audi