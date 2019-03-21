Новый кроссовер Audi: как дороже, чем Кайен?!

С Audi в последнее время творятся странные вещи. За пять лет продажи в России упали на 55%. Если в 2013-м «кóльца» реализовали 36 тысяч автомобилей, то в 2018-м — лишь 16 тысяч.
Да, нужно помнить про кризис, но Mercedes-Benz и BMW за ту же пятилетку «просели» всего на 15%. И сегодня каждый из них продает в два с лишним раза больше, чем Audi.Причины? В то время как соперники меняют поколения седанов «нога в ногу», Audi (будучи частью могущественного концерна Volkswagen) понуро хромает в паре-тройке лет позади. И уж совсем необъяснимые «тормозá» происходят с запуском кроссоверов. BMW X6 приносит Мюнхену деньги с 2008 года, Ингольштадт выпустил первое кросс-купе только в прошлом. Десять. Лет. Разницы.
Обед без ложки
Если хочешь закрепиться на поделенном рынке, предложи что-то особенное. Новое. А что «ку-восьмой»? Полноуправляемое шасси есть у поршевского Кайена и будет доступно новому BMW X6 — он появится со дня на день. Пневмоподвеску можно заказать для любого одноклассника. Безрамочные двери? Такие есть у Maserati Levante. Вкусный ценник? Снова нет.Я загрустил даже не успев сесть за руль. Когда тебе говорят, что Audi Q8 (минимум 5,1 млн рублей) дороже нынешнего BMW X6 и дороже Кайена с тем же 340‑сильным бензиновым мотором, загрустишь поневоле.
Кстати, мотор на первых порах будет только один. Версии с налоговыгодным дизелем 3.0 TDI, на который придется львиная доля продаж, появятся у наших дилеров только в конце весны. К тому моменту Q8 будет продаваться в России ровно полгода.
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Приборную панель Audi Virtual Cockpit можно заказать только вместе с опционной мультимедийкой Audi Navigation Plus за 239 000 рублей. В «базе» — стрелочные приборы.
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Интенсивность воздушных потоков регулируется при помощи механических шайб, а не сенсорных панелей, как в A8. Уверен, во время грядущего рестайлинга флагманский седан тоже «вернется к истокам».
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Прорисовка изображения с камер кругового обзора безупречная. Вращать изображение можно непосредственно пальцами на экране.
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Восьмиступенчатый автомат Tiptronic работает в связке как с бензиновым двигателем, так и с дизельным. И этот союз пока не назвать крепким. Настройки софта требуют пересмотра.
Интерьером кросс-купе почти повторяет седан A8. Это здорово с точки зрения материалов, но обыденно в целом. Та же двухэтажная мультимедийка MMI Navigation, те же бескрайние поля черного пластикового глянца и отлично знакомые по Audi Q7 дефлекторы шириной в панель. Никакого вау-фактора! Впрочем, постойте… В отличие от А8, за интенсивность воздушных потоков здесь вновь отвечают аналоговые колесики. И это возвращение — тоже своего рода «вау»!
Увлекшись статистикой и нырнув в ценообразование, я не сказал главного. Q8 построен на платформе MLB Evo — той же, что лежит в основе Q7, а также Кайена, Бентайги и Уруса. Так что разница в геометрических размерах двух кроссоверов Audi — считаные миллиметры. И если слегка округлить, запомнить габариты кросс-купе легче легкого: пять метров в длину, два — в ширину, колесная база — три метра. Как вы поняли, задним пассажирам жаловаться не на что.
Считаем до трех
Пару лет назад в одном из наших тестов участвовал Audi Q7 с 249‑сильным дизелем (с тем самым, который выбирает больше 90% покупателей и с которым нужно было заходить на рынок в случае с Q8). Машина выступила достойно, но меня обескуражили паузы, сопровождавшие отклики на подачу газа. Тогда я списал задумчивость на запредельный для тестовой машины пробег (40 000 км) и, как следствие, усталость коробки. Но сейчас понимаю — причина не в этом.
На Q8 ставят точно такой же восьмиступенчатый автомат Tiptronic. Пресс-релиз сообщает, что он дарит «исключительную плавность и быстродействие», но на деле это не совсем так. Q8 раздражает задемпфированностью правой педали и нелинейностью откликов. А если перевести автомат в спортивный режим или выбрать «глобальный» dynamic в меню Audi drive select, коробка мобилизуется, но начнет подолгу зависать на низших передачах.
Подобная рассогласованность мотора и коробки (что удивительно, на седане A8 тот же Tiptronic и тот же 340‑сильный 3.0 TFSI работают слаженнее) не добавляет уверенности и не располагает к активной езде. И пускай тяги наддутой V‑образной «шестерки» достаточно везде, всегда и с огромным запасом, распоряжаться ею адекватно — непросто. Если пасторально-семейному Q7 эту особенность можно как-то простить, то квазиспортивному Q8 прощать ничего не хочется.Вот шасси настроено классно. Во всяком случае — полноуправляемое, с пневмобаллонами. При сравнимой снаряженной массе в две с лишним тонны «ку-восьмой» управляется заметно вкуснее «ку-седьмого»: не валится на бок в быстрых дугах и радует нейтральной поворачиваемостью. Разве что топовые 22‑дюймовые колёса — слегка перебор (базовые — 20‑дюймовые): машина пересчитывает термошвы асфальта и самые мелкие трещинки. И совсем уж неуютно чувствует себя на бездорожье.
Какое, черт возьми, бездорожье? Ваш вопрос закономерен, но, поверьте, за пределами асфальта Q8 способен на многое. Крутящий момент между осями распределяет механический дифференциал Torsen. «Дефолтное» соотношение — 40:60, но в случае чего вперед может подаваться до 70%, а назад — до 85% тяги. Клиренс базовых пружинных версий — 220 мм. Пневматические Q8 можно поднимать до 254 мм. А еще им положен режим Offroad.
Подводить итоги знакомства с Audi Q8 просто, как никогда. Несмотря на вал негатива с моей стороны, это породистый автомобиль, который удостоился критики исключительно в контексте выдающейся цены и высоких ожиданий, связанных с поздним выходом на рынок. И пускай в активе «ку-восьмого» нет точности Кайена или харизмы Велара, покупателей он найдет. С начала года в России уже продано несколько сотен «ку-восьмых». А как только появится дизельная версия, «кукуха» начнет выезжать из дилерских ворот куда чаще.
|Не считая горстки мелких замечаний — отличный автомобиль!
|Поздний выход и высокая цена
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Audi Q8 55 TFSI (3.0 TFSI)
Длина / ширина / высота / база 4986 / 1995 / 1705 / 2995 мм
Фото: Михаил Кулешов и Audi
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