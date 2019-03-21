Новый кроссовер Audi: как дороже, чем Кайен?!

С Audi в последнее время творятся странные вещи. За пять лет продажи в России упали на 55%. Если в 2013-м «кóльца» реализовали 36 тысяч автомобилей, то в 2018-м — лишь 16 тысяч.

Да, нужно помнить про кризис, но Mercedes-Benz и BMW за ту же пятилетку «просели» всего на 15%. И сегодня каждый из них продает в два с лишним раза больше, чем Audi.Причины? В то время как соперники меняют поколения седанов «нога в ногу», Audi (будучи частью могущественного концерна Volkswagen) понуро хромает в паре-тройке лет позади. И уж совсем необъяснимые «тормозá» происходят с запуском кроссоверов. BMW X6 приносит Мюнхену деньги с 2008 года, Ингольштадт выпустил первое кросс-купе только в прошлом. Десять. Лет. Разницы.

В базе — пружинная подвеска с электронно-управляемыми амортизаторами. За «пневму» придется доплатить 66 600 рублей. Полноуправляемое шасси обойдется в 80 600 рублей.

Обед без ложки

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Если хочешь закрепиться на поделенном рынке, предложи что-то особенное. Новое. А что «ку-восьмой»? Полноуправляемое шасси есть у поршевского Кайена и будет доступно новому BMW X6 — он появится со дня на день. Пневмоподвеску можно заказать для любого одноклассника. Безрамочные двери? Такие есть у Maserati Levante. Вкусный ценник? Снова нет.

Audi Q8 (минимум 5,1 млн рублей) дороже нынешнего BMW X6 и дороже Кайена с тем же 340‑сильным бензиновым мотором,

Я загрустил даже не успев сесть за руль. Когда тебе говорят, чтозагрустишь поневоле.

Кстати, мотор на первых порах будет только один. Версии с налоговыгодным дизелем 3.0 TDI, на который придется львиная доля продаж, появятся у наших дилеров только в конце весны. К тому моменту Q8 будет продаваться в России ровно полгода.

Интерьер безупречен по качеству, неплох эргономически, но не производит вау-эффекта. Двухэтажную мультимедийку (диагональ верхнего дисплея зависит от уровня исполнения: от 8,8 до 10,1 дюйма; диагональ нижнего — 8,6 дюйма) мы видели на седанах A6 и A8. Линейку узких дефлекторов — на Пассате и соплатформенном Audi Q7.





Приборную панель Audi Virtual Cockpit можно заказать только вместе с опционной мультимедийкой Audi Navigation Plus за 239 000 рублей. В «базе» — стрелочные приборы.

Интенсивность воздушных потоков регулируется при помощи механических шайб, а не сен­сорных панелей, как в A8. Уверен, во время грядущего рестайлинга флагманский седан тоже «вернется к истокам».

Прорисовка изображения с камер кругового обзора безупречная. Вращать изображение можно непосредственно пальцами на экране.

Восьмиступенчатый автомат Tiptronic работает в связке как с бензиновым двигателем, так и с дизельным. И этот союз пока не назвать крепким. Настройки софта требуют пересмотра.



Интерьером кросс-купе почти повторяет седан A8.

Это здорово с точки зрения материалов, но обыденно в целом. Та же двухэтажная мультимедийка MMI Navigation, те же бескрайние поля черного пластикового глянца и отлично знакомые по Audi Q7 дефлекторы шириной в панель. Никакого вау-фактора! Впрочем, постойте… В отличие от А8, за интенсивность воздушных потоков здесь вновь отвечают аналоговые колесики. И это возвращение — тоже своего рода «вау»!

Увлекшись статистикой и нырнув в ценообразование, я не сказал главного. Q8 построен на платформе MLB Evo — той же, что лежит в основе Q7, а также Кайена, Бентайги и Уруса. Так что разница в геометрических размерах двух кроссоверов Audi — считаные миллиметры. И если слегка округлить, запомнить габариты кросс-купе легче легкого: пять метров в длину, два — в ширину, колесная база — три метра. Как вы поняли, задним пассажирам жаловаться не на что.

Передние сиденья с функцией массажа можно заказать исключительно с мешком других опций по цене 660 000 (!) рублей. Даже для целевой аудитории — не совсем копейки. Массаж — качественный.

Простор в заднем ряду спикеры Audi вообще называют одним из ключевых преимуществ Q8. Как и 605‑литровый багажник.

А когда напоминаешь, что Mercedes-Benz заявляет для своего GLE Coupe 650 литров объема, люди из Audi принимаются рассказывать про наименьшую в классе погрузочную высоту. При этом не подкрепляют слова цифрами. По мне, багажник как багажник. Примерно такой же, как у всех остальных.

Сзади очень просторно. Мéста над головой больше, чем в BMW X6 или Мерседесе GLE Coupe. Четырехзонный климат-контроль — опция, в базовом варианте — двухзонный.

Считаем до трех

Пару лет назад в одном из наших тестов участвовал Audi Q7 с 249‑сильным дизелем (с тем самым, который выбирает больше 90% покупателей и с которым нужно было заходить на рынок в случае с Q8). Машина выступила достойно, но меня обескуражили паузы, сопровождавшие отклики на подачу газа. Тогда я списал задумчивость на запредельный для тестовой машины пробег (40 000 км) и, как следствие, усталость коробки. Но сейчас понимаю — причина не в этом.

На Q8 ставят точно такой же восьмиступенчатый автомат Tiptronic. Пресс-релиз сообщает, что он дарит «исключительную плавность и быстродействие», но на деле это не совсем так. Q8 раздражает задемпфированностью правой педали и нелинейностью откликов. А если перевести автомат в спортивный режим или выбрать «глобальный» dynamic в меню Audi drive select, коробка мобилизуется, но начнет подолгу зависать на низших передачах.

Заявленный объем багажника в пятиместной конфигурации — 605 литров, при сложенных спинках задних сидений — 1755 литров. Под полом — «складная» докатка и компрессор. Версии с пневмоподвеской умеют «приседать» для удобства погрузки.

Подобная рассогласованность мотора и коробки (что удивительно, на седане A8 тот же Tiptronic и тот же 340‑сильный 3.0 TFSI работают слаженнее) не добавляет уверенности и не располагает к активной езде. И пускай тяги наддутой V‑образной «шестерки» достаточно везде, всегда и с огромным запасом, распоряжаться ею адекватно — непросто. Если пасторально-семейному Q7 эту особенность можно как-то простить, то квазиспортивному Q8 прощать ничего не хочется.

шасси настроено классно. Во всяком случае — полноуправляемое, с пневмобаллонами.

ВотПри сравнимой снаряженной массе в две с лишним тонны «ку-восьмой» управляется заметно вкуснее «ку-седьмого»: не валится на бок в быстрых дугах и радует нейтральной поворачиваемостью. Разве что топовые 22‑дюймовые колёса — слегка перебор (базовые — 20‑дюймовые): машина пересчитывает термошвы асфальта и самые мелкие трещинки. И совсем уж неуютно чувствует себя на бездорожье.

Шумоизоляция — обалденная, несмотря на безрамочные стекла. Настройка шасси — достойная. Плавность хода на топовых 22‑дюймовых колесах — средняя. С согласованностью мотора (вне зависимости от версии) и коробки — беда.

Какое, черт возьми, бездорожье? Ваш вопрос закономерен, но, поверьте, за пределами асфальта Q8 способен на многое. Крутящий момент между осями распределяет механический дифференциал Torsen. «Дефолтное» соотношение — 40:60, но в случае чего вперед может подаваться до 70%, а назад — до 85% тяги. Клиренс базовых пружинных версий — 220 мм. Пневматические Q8 можно поднимать до 254 мм. А еще им положен режим Offroad.

Подводить итоги знакомства с Audi Q8 просто, как никогда. Несмотря на вал негатива с моей стороны, это породистый автомобиль, который удостоился критики исключительно в контексте выдающейся цены и высоких ожиданий, связанных с поздним выходом на рынок. И пускай в активе «ку-восьмого» нет точности Кайена или харизмы Велара, покупателей он найдет. С начала года в России уже продано несколько сотен «ку-восьмых». А как только появится дизельная версия, «кукуха» начнет выезжать из дилерских ворот куда чаще.

Не считая горстки мелких замечаний — отличный автомобиль! Поздний выход и высокая цена

Audi Q8 55 TFSI (3.0 TFSI) Длина / ширина / высота / база 4986 / 1995 / 1705 / 2995 мм

Объем багажника (VDA) 605–1755 л

Снаряженная / полная масса 2155 / 2815 кг

Двигатель бензиновый, V6, 24 клапана, 2995 см³; 250 кВт/340 л.с. при 5200–6400 об/мин; 500 Н·м при 1370–4500 об/мин

Топливо/запас топлива АИ-95, АИ-98/85 л

Трансмиссия полный привод; А8

Фото: Михаил Кулешов и Audi