Audi объявила российские цены на «экономичный» Q8

Дилеры начали прием заказов на дизельный вариант флагманского кроссовера немецкой компании.

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Audi Q8 — формальный флагман линейки SUV, хотя по своим размерам меньше более доступного Q7. До сегодняшнего дня кроссовер на нашем рынке был доступен исключительно в версии 55 TFSI Quattro с мощным 340-сильным двигателем.

Теперь же дилеры начали прием заказов на дизельную версию 45 TDI quattro. Она оснащена 3-литровым турбодизелем мощностью 249 л.с. До 100 км/ч Audi Q8 45 TDI quattro разгоняется за 7 секунд, его максимальная скорость ограничена на отметке 225 км/ч.

Список базового оборудования включает передние сиденья с электрической регулировкой (в том числе электрическую регулировку опоры поясничного отдела), декоративные вставки с лакированным «алмазным» покрытием серебристого цвета Silver Grey, многофункциональный кожаный руль с расширенными функциями управления, климат-контроль с индивидуальной настройкой для водителя и переднего пассажира, информационно-развлекательную систему MMI Radio plus с MMI touch response и многое другое. Машина оснащена адаптивной подвеской, полностью светодиодной оптикой, системой управления электроникой Audi drive select.

Сильно сэкономить на покупке такой машины не получится: цены на Audi Q8 45 TDI quttro начинаются с отметки в 4 990 000 рублей. Для сравнения — бензиновый вариант стоит от 5 100 000 рублей. Будущему владельцу дизельная версия позволит сэкономить на транспортном налоге. Да и топлива менее мощная и дизельная версия тратит меньше.

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Фото: Audi