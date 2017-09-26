Новый Audi Q8: когда восемь меньше семи

В нумерологии бывает и не такое. Audi доказывает сей факт на примере кроссовера Q8.

Опционная пневмоподвеска позволяет увеличить клиренс до 254 мм (+ 90 мм от стандарта). Межосевой дифференциал Torsen делит крутящий момент в соотношении 40:60. Ожидается подзаряжаемый гибрид e‑Tron с дизелем V6 3.0, способный проезжать до 50 км на электротяге.

А еще говорят, что русские долго запрягают! Десять лет концерн BMW выпускал под носом у Audi купеобразный кроссовер X6 и только теперь в Ингольштадте (а это всего 60 километров от Мюнхена) разродились подобной машиной. За это время вышел в свет Mercedes-Benz GLE Coupe, модные британцы с помпой выдали умопомрачительный Velar, а итальянцы огорошили весь мир спорткроссовером Lamborghini Urus. И я полетел на мировую премьеру Q8 в Шэньчжэнь, что на юго-востоке Китая, в надежде понять, чем Audi пытается завлечь «премиального» покупателя.

Три больших дисплея — новый фирменный стиль Audi. Центральный экран — с диагональю 10,1 дюйма, приборка — 12,3 дюйма, нижний дисплей климатической системы — 8,6 дюйма.

Окей, запредельно дорогой Urus — другая лига. Но чем перебить покатую хребтину BMW или алюминиевый Velar с его выдвижными дверными ручками? Полноприводная трансмиссия, пневмоподвеска, полноуправляемое шасси, гибридная силовая установка — всё это есть в Q8, но кого этим удивишь? А мы не будем глумиться над задними пассажирами, сказали себе люди из Audi, и предложим новую форму крыши!

Новую? «Плавно покатую» крышу мы уже видели, например на кроссоверах Range Rover Sport и Evoque. Им вторили прошлогодние концепткары Audi, но серийный Q8 оказался менее «купейным». И если специ­фический профиль X6 ни с чем не перепутаешь, то Q8 издалека легко можно принять за увеличенный Audi Q3.

Сенсорных панелей на руле (как у Велара) нет, управления жестами (как в BMW) — тоже, но важнее, что геометрия посадки близка к идеальной. Физических кнопок на центральной консоли я насчитал лишь пять — включая кнопку пуска двигателя, клавишу «ручника» и крутилку громкости аудиосистемы.

Задним пассажирам привольно — во всяком случае, если не брать в компанию третьего. Климат-контроль — четырехзонный.



Представляя машину, глава компании Руперт Штадлер заявил, что это первый премиум-кроссовер марки Audi. Позвольте, а как же Q7? Он недостаточно премиален? Штадлер не стушевался:

— Это же очевидно: восьмерка больше семерки!

Марк Лихте не скрывал своей радости по случаю запуска Q8. Шеф-дизайнер Audi не стал идти по колее, проторенной BMW и Мерседесом. Вопреки купеобразному профилю кроссоверов X6 и GLE Coupe он решил сохранить более традиционную форму кузова с чуть покатой крышей и динамичной задней стойкой. Но передняя часть машины да и корма решены в свежем ключе — чтобы предельно дистанцировать Q8 от собратьев Q5 и Q7.

В модельной иерархии Audi — да. Но по факту — нет. Q8 создан на базе Q7, поэтому техническая начинка по большей части та же, включая продольно расположенные моторы и межосевой дифференциал Torsen, да и колесная база почти точь-в‑точь. Но Q8 короче на 66 мм и ниже на 30 мм. И дверные ручки самые обычные, без какой-либо магии. Но я тяну за одну из них — и… Двери-то безрамочные! Как на Урусе! И не беда, что стёкла задних дверей опускаются лишь на две трети. Кого интересуют задние пассажиры, если это машина прежде всего для сидящих спереди? Но если всё же интересуют, вот самое главное: вход-выход на задний ряд удобен (из BMW сложно выйти, не испачкав брюки), мéста для ног навалом, крыша не давит (над моей головой при росте 186 см остается достаточно пространства), а раздельные задние сиденья можно сдвигать вперед-назад. Так что, длинная колесная база (2987 мм) и умеренно покатая крыша свое дело сделали. И багажник огромный — 605 литров объема, если мерить «под шторкой». И, само собой, это сугубо пятиместный автомобиль, без третьего ряда — как и основные конкуренты.

Интерьер — плоть от плоти нового Audi A8. Со всеми вытекающими — от заворажива­ющей графики трех дисплеев до заляпанного глянца панелей. Я даже не успел толком оставить на всем этом великолепии отпечатки своих пальцев: пока слушал шеф-дизайнера Марка Лихте, пока расталкивал локтями сотни китайцев, облепивших два презентационных автомобиля, пока изучал багажник и задние места — тут свет и выключили. Всё, Audi Brand Summit закончил свою работу.

Audi Q8

По мнению нумерологов, цифры имеют особую вибрацию и способны указать практически на всё — на судьбу, профессию, характер и даже на возможные будущие болезни. И если автомобиль — предмет одушевленный, то…

Характер? Q8 будет явно азартнее, чем Q7, - и настолько же жестче, особенно на топовых 22‑дюймовых колесах.

Врожденных болезней и особых проблем я не предвижу, поскольку техническая начинка по большей части уже обкатана. Разве что безрамочные двери в нашем климате окажутся чуть более капризными, нежели обычные. Да и то… Ездят же Subaru и всяческие купе и псевдокупе, включая Audi A5 и A7.

Задняя оптика объединена черной полосой в стиле легендарного спорткара Audi quattro 1980 года. Ориентироваться в пространстве помогают двенадцать ультразвуковых сенсоров, лазерный сканер, пять радаров и шесть камер, которые, помимо прочего, являются глазами системы заезда и выезда из гаража, управляемой со смартфона.

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Судьба? У нас Q8 появится грядущей осенью. Ценовой расклад неизвестен, но можно ориентироваться на Германию, где «восьмерка» идет по одной цене с основными конкурентами и на 7000 евро дороже, чем Q7. Значит, у нас дизельный Q8 50 TDI (V6, 286 л.с.) будут отдавать миллионов за пять с половиной. Кроме него можно ждать Q8 45 TDI (V6, 231 л.с.) и бензиновый 55 TFSI (V6, 340 л.с.). Все силовые агрегаты — с 48‑вольтовой системой «мягкого гибрида», которая позволяет ехать накатом длительное время и подзаряжать литий-ионную батарею при замедлениях (рекуперация). Есть надежда, что позже появится боевая версия RS Q8 c 4-литровым турбомотором от Уруса мощностью около 640 л.с. - ведь Q7, Q8, а также машинокомплекты для соплатформенных кроссоверов Urus и Bentayga, выпускает один завод (в Братиславе).

А в следующем году Ингольштадт ­выпустит на рынок купеобразный кроссовер Audi Q4 (его станут собирать в Венгрии), и тут уж обойдется без перевертышей: Q4 будет чуть компактнее, чем Q5. Хотя едва ли уступит ему в цене.