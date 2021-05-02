Порше на льду Байкала: экстремальный тест-драйв

Разрыв шаблона: здесь бы тестировать Land Cruiser или «буханку», а у нас — Porsche 911 и электроседан Taycan!

Никогда не понимал, как словосочетания «хорошая погода» и «минус 20 градусов» могут стоять в одном предложении. Однако милый голос стюардессы именно так известил о прибытии в Иркутск. Потом еще больше полутора часов вертолетом до острова Ольхон — через белую мглу без признаков цивилизации.

Лед и пламя

Ледовую трассу обозначили конусами. Если припорошит снегом (а так во второй половине дня и случилось), шипы начнут хуже цепляться за лед, и станет ещё сложнее. Вот и прекрасно: пусть Taycan покажет, на что способен. А чтобы ему жизнь медом не казалась, мы прихватили Porsche 911: попрыгаем из машины в машину, посмотрим.

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Электроника всех машин переведена в режим Sport Plus, система стабилизации полностью отключена. В помощь остался только полный привод — «железный» на 911‑м и реализованный с помощью двух электромоторов на Тайкане (по одному на каждую ось). Конкретные модификации электромобилей — 4S, Turbo, Turbo S — роли не играют никакой. Лед настолько скользкий, что ощутить разницу между, например, 571, 680 или 761 л.с. пиковой мощности разных Тайканов невозможно.

Для начала «выставил уровень» на Porsche 911. Он, конечно, хорош, но привыкать нужно к любой машине. Например, у «девятьсот одиннадцатого» минимальная задержка реакции на нажатие газа, но она все-таки есть. И если в спокойных режимах задержка ни на что не влияет, то на джимхане нужно работать педалью слегка на опережение. Двигатель в корме помогает пустить машину в занос, но будьте начеку! Чуть перебрал с тягой — и машина уходит сильно шире желаемой траектории. Еще чуть шире — и уже косишь конуса.

Porsche 911 сохранил аналоговый тахометр и часть олдскульных клавиш. Taycan полностью ­рисованный и сенсорный. Дефлекторы вентиляции — и те регулируются через меню тачскрина.

Заводи!

Taycan приветствует невозмутимой тишиной. На панели горят те же пиктограммы «Sport Plus» и «PSM off». Сиденье обнимает так же плотно и позволяет настроить, в том числе, ширину боковых валиков на подушке и спинке. Но где задор? «Девятьсот одиннадцатый» хотя и оцифровался в соответствии с модой, не утратил милой аналоговости: сохранился олдскульный тахометр на приборке, кое-где выжили под сенсорным натиском физические кнопки, эргономика складывается в полноценный кокпит. А Тайкан…

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Какое «валилово» без рева мотора? Porsche 911 божественным голосом своего оппозита способен пустить трещины по толстенному байкальскому льду. Вспоминаю статическую презентацию Тайкана и лезу искать звуковые настройки «выхлопа» в его меню. В первой машине не нахожу. Оказалось, это опция, есть не во всех электрокарах.

В другом Тайкане соответствующий пункт в меню нашелся. Ставлю напротив него галочку и… Ну, может, без 911‑го рядом это бы звучало прилично. Но он стоит по соседству и, кажется, даже заплакал каплями снега, тающего на горячей выпускной системе.

Профессионалы и петролхеды предпочтут 911‑й. Но Taycan управляется проще, а может почти столько же.

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Ладно, отставить любить ушами! Ехать надо! Пассив Тайкана составляет увесистая аккумуляторная батарея массой 800 кг. Вот почему Тайкан тяжелее купе на тонну — почти 2500 кг снаряженной массы! Зато всё остальное идет в актив. Батарея лежит под полом по центру кузова, а это означает близкую к идеальной развесовку и предельно низкий центр тяжести. Временного лага при нажатии газа нет, и дозировать тягу с первого заезда получается лучше, чем на бензиновой машине.

Но главное — принципиально иная концепция полного привода. Porsche 911 умеет играть моментом по осям. Но, как ни крути, будут задержки. Да и знаем мы эту игру. Каждый год тестируем десятки кроссоверов, и многие из них, «умные» на бумаге, в реальности не способны справиться с диагональным вывешиванием. Это камень в огород не Porsche, а почти всех полноприводников современности.

Porsche Taycan на льду прост и покладист.

Taycan вооружен двумя электромоторами. Каждый вращает свою пару колес и реагирует на команды почти без заминок. У электроники здесь больше возможностей обеспечить «разнотяг» по осям. И это работает! На Тайкане, выписывая круги вокруг расставленных на голом льду конусов, можно утопить педаль до упора. В ответ машина начнет увеличивать ­-диаметр круга. При определенном положении руля может стабилизироваться, прекратив дрифт. Но забросить корму поперед фар практически невозможно: передняя ось вытягивает машину даже из более чем 90‑градусных заносов.

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Мы становимся свидетелями третьей фазы развития суперкаров. Долгие десятилетия они были уделом профессиональных повелителей руля — жесткими, опасными, бескомпромиссными. Потом этот класс машин быстро и массово обзавелся ESP, автоматами, полным приводом и прочими благами цивилизации. И стал легко повиноваться водителям среднего уровня.

Porsche Taycan, как один из пионеров электрификации суперкаров, еще проще и покладистее. В ледовых упражнениях он не превосходит 911‑й по чистой скорости, но не забудем о лишней тонне веса. Для профи интереснее машины «из раньшего времени», и это объяснимо. Но молодому поколению нужно что-то насквозь цифровое, и для него придумали Taycan. В моих глазах он божественен ровно до тех пор, пока рядом не встанет Porsche 911.

ДАЕШЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО! В прошлом году в мире было продано больше 20 тысяч Тайканов. Обеспеченные россияне восприняли его на ура. На начало 2021 года у Porsche было 476 заказов, 156 машин успели выдать заказчикам. Для сравнения: Audi вписала в статистику года 155е‑тронов, так что Taycan вышел в лидеры среди новых электромобилей в России. Из 25 дилеров в нашей стране продавать «зеленый» седан уполномочены 17, в двенадцати городах. А вот обслужить машину готовы везде. У каждого центра ставится ультрабыстрая зарядка на 800 В: от нуля до 80% — за 22 минуты. На Байкале такой роскоши нет, и инновационные Porsche питались от автономного генератора.

Фото: Porsche