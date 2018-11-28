Новый Porsche 911: классический облик и современная начинка

От нового Porsche 911 (индекс 992) не ждали кардинальных перемен. Всем интересно, как Porsche улучшил свою ключевую модель — один из самых успешных спортивных автомобилей. Как и все модели до него, Type 992 имеет заднее расположение двигателя и посадочную формулу 2+2. Вес автомобиля остался неизменным, а в конструкции появилось место для батарей и электродвигателя. Первый представитель нового семейства не отклоняется от классической формулы, которая использовалась при создании автомобилей Porsche на протяжении десятилетий, но продолжает совершенствовать идеи, которые сделали Carrera легендой. О том, что изменилось в спорткаре, смотрите в нашей фотогалерее, а также в двух видеороликах.
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Фото, видео: Porsche
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