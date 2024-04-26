Тормозные жидкости: выбираем правильно!

На вопросы о применении и выборе современных тормозных жидкостей отвечает специалист компании «Тосол-Синтез» Сергей Синицин.

Тормоза придумали не трусливые люди, а те, кто когда-то сильно пострадал от их отсутствия. Как известно, даже в эпоху гужевого транспорта повозки пытались снабжать колодками-башмаками – и всё потому, что аварии случались и в те времена.

Сегодня же огромное влияние на безотказность тормозных систем оказывают тормозные жидкости, сориентироваться в многообразии которых порой бывает сложно.

Разобраться в вопросах применения современных тормозных жидкостей (ТЖ) поможет генеральный директор производственной площадки «Капролактам Тосол-Синтез» – Сергей Синицин. Компания «Тосол-Синтез» – единственный производитель тормозной жидкости полного цикла в России (самый известный бренд – ROSDOT).

— Существуют ли тормозные жидкости, которые гарантированно подходят для любых автомобилей?

— В тормозных системах автомобилей могут применяться различные материалы. Поэтому каждый автопроизводитель указывает в инструкции по эксплу­атации определенный тип/стандарт ТЖ – в основном, DOT 3 или DOT 4. Однако для большинства современных машин подойдет тормозная жидкость с повышенной температурой кипения и пониженной вязкостью – такой продукт в большинстве ситуаций можно считать универсальным, например, ТЖ ROSDOT DOT4 class 6. Её же можно смело заливать, если в инструкции рекомендуются DОТ 4 Plus, Super DOT 4, DOT 4 LV (Low Viscosity).

— Какие ТЖ являются совместимыми, а какие – нет?

— Ситуация с тормозными жидкостями во многом аналогична выбору моторных масел, где продукцию с более современной категорией эксплуатации смело можно использовать взамен устаревшей. Например, в бачок с жидкостью DOT 3 можно смело доливать жидкость DOT 4, а вот обратная замена нежелательна, так как при смешивании мы получим тормозную жидкость с более низкими показателями DOT 3. А это нежелательно при критически низких температурах или где-то на высокогорье. Да и срок службы таких жидкостей гораздо меньше.

Что касается совместимости, то правило простое. Все жидкости на гликолевой основе – DOT 3, 4, 5.1 – можно смешивать между собой. А вот с жидкостями на другой основе – например, на силиконовой (DOT 5) или на основе минерального масла LHM (для некоторых моделей Citroën/Peugeot, Rolls-Royce и Bentley) – их смешивать принципиально нельзя. Произойдет расслоение ТЖ, вследствие чего ее свойства резко ухудшатся.

— Какой срок использования тормозной жидкости является для нее критическим? Зависит ли это от интенсивности эксплуатации автомобиля?

— Критический момент наступает, когда тормозная жидкость набирает более 3,7% влаги. Обычно это происходит примерно через 2–3 года. Жидкость не утратит работоспособность, но ее параметры ухудшатся: снизится температура кипения, вырастет низкотемпературная вязкость, а процессы коррозии резко активизируются. Напомним, что стандартный регламент замены – 2 года или 40 000 км пробега.

— Зависит ли выбор ТЖ от условий эксплуатации и региона проживания?

— Да, зависит. При активном стиле езды, а также в южных регионах есть смысл заливать жидкости с повышенной температурой кипения – например, DOT 5.1. А там, где климат более прохладный, а то и откровенно холодный, требуется ТЖ с пониженной вязкостью – DOT 4 class 6. Напомним также, что существует DOT 4 class 7, который объединяет все лучшие свойства DOT 5.1 и DOT 4 class 6, а именно – повышенную температуру кипения и пониженную вязкость. Единственным производителем такого типа ТЖ в РФ является компания «Тосол-Синтез».

— Почему на флаконах с ТЖ нет одобрений заводов‑изготовителей автомобилей?

— Потому, что это не является обязательным требованием для указания на этикетке и, скорее, относится к маркетингу. Кроме того, количество и состав одобрений может меняться со временем. Определяющим является указание стандарта/класса ТЖ, параметров вязкости и температуры кипения, а также соответствие международным стандартам.

— При каких условиях ТЖ может закипеть? Насколько это опасно?

— Способов перегреть тормоза довольно много, особенно если ТЖ отработала свой ресурс. Тут и движение с включенным стояночным тормозом, и стритрейсинг, и длительные спуски с горы, и неоднократное резкое торможение на высокой скорости. Всё это значительно повышает температуру тормозных дисков и суппортов и передается тормозной жидкости. При достижении определенной температуры тормозная жидкость может «закипеть», что влечет за собой образование паровой пробки в тормозной системе. А пар, в отличие от жидкости, легко сжимается, что может привести к «провалу» педали тормоза в критический момент. Для предотвращения подобной ситуации необходимо менять тормозную жидкость своевременно.

— Меняется ли вязкость ТЖ на морозе и каковы могут быть последствия этого?

— При понижении температуры окружающего воздуха вязкость ТЖ увеличивается. Вследствие этого может замедлиться скорость движения ТЖ по магистралям при нажатии педали тормоза. При этом на тормозную педаль становится тяжело нажимать, системы ABS и ESP начинают работать менее эффективно. Особенно сильно повышается вязкость, если ТЖ старая и уже впитала много влаги. ­Поэтому лучше выбирать низковязкостную ТЖ, особенно в северных ­регионах.

— Откуда в тормозной системе берется влага, если контур – герметичный?

— Не совсем так, контур – негерметичный. Бачок ТЖ имеет отверстие для связи с атмосферой. Температура в подкапотном пространстве изменяется от +80 °C во время движения автомобиля до температуры окружающего воздуха. При этом происходит постоянное обновление воздуха над слоем ТЖ в бачке, из которого она и набирает влагу.

— Каким именно элементам может нанести вред негодная ТЖ?

— Главное следствие применения негодной тормозной ­жидкости – активизация процессов коррозии. От них страдает практически всё – от главного тормозного цилиндра до блока ABS, который является неремонтопригодным. Их замена потребует серьезных затрат. Кроме того, негодная ТЖ многократно увеличивает риск возникновения аварийных ситуаций.

— Можно ли по цвету ТЖ косвенно судить о ее состоянии?

— Можно. Если тормозная жидкость – мутная, потемневшая, с взвесью посторонних частиц, то ее однозначно пора менять.

— Можно ли использовать тестеры тормозной жидкости для оценки ее состояния?

— Нет, лучше так не делать. Дело в том, что обычно такие тестеры определяют электропроводность тормозной жидкости, оценивая, таким образом, процент содержания в ней влаги. Однако на электрическое сопротивление влияет не только вода, но и всевозможные присадки в составе ТЖ. Иными словами, одна и та же величина электропроводности может быть приемлемой для одного бренда жидкости, но абсолютно нетерпимой для другого. Поэтому тестер, настроенный его изготовителем на какой-то определенный браковочный параметр, способен объявить негодной абсолютно нормальную жидкость просто потому, что она отличается по своему химическому составу от того продукта, на котором этот тестер калибровали. Вот почему автосервисы сегодня отказываются от подобного способа диагностики.

Единственным достоверным способом оценки на сегодняшний день остается проверка температуры кипения ТЖ. Для этого при помощи специальных тестеров производят замеры двух параметров: температуры кипения сухой тормозной жидкости (из канистры) и уже использовавшейся (увлажненной). Этот способ достаточно дорог и доступен не на всех СТО.

— Купил бэушную машину, тормозной бачок почти пустой. Что же туда залить?

— После приобретения автомобиля, бывшего в эксплуатации, лучше всего обратиться в сервисный центр и произвести как диагностику его состояния, так и полную замену технологических жидкостей. Если же такой возможности нет, однако нужно срочно пополнить уровень тормозной жидкости, то можно использовать ТЖ с улучшенными характеристиками, как, например, ROSDOT DOT 4 class 6. Напоминаем, что эта жидкость совместима со всеми ТЖ на гликолевой основе.

Более подробную информацию читайте в свежем номере журнала «За рулем» №5/2024 – скоро в продаже.

Реклама/ООО «ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ», ИНН 5249046147/erid F7NfYUJCUneGUZ3moZEM