Porsche Panamera GTS: теперь и в кузове универсал!

Супер V8. Хали-гали!
В плане начинки Panamera GTS являет собой нечто среднее между версиями 4S и Turbo. От последней взяли главное: 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом, но дефорсированный почти до уровня «шестерок». Благодаря иному впуску и меньшему давлению наддува (0,8 бара против 1,3 у Turbo) отдача двигателя меньше: 460 сил и 620 Н.м (было 550 л. с. и 770 Н.м.) Для сравнения: Panamera 4S уступает «гэтээсу» всего 20 сил, хотя проигрыш по крутящему моменту куда более солидный — 70 Ньютон-метров. Если у кого будет соблазн поднять давление повыше, дабы довести отдачу до уровня Turbo, то здесь надо иметь в виду, что коробка передач PDK вкупе с пакетом сцеплений здесь почти такая же, как на 6-цилиндровых версиях (разве что набор шестерен иной), так что больший крутящий момент ей вряд ли пойдет на пользу.
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Зеленый металлик Mamba Green — это новый цвет: прежде в палитре Porsche красок его не было. За него придется доплатить 90 104 руб.
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Красный Carmine Red (к слову, это не металлик) обойдется недешево: доплата за него составляет 283 310 рублей.
Другие отличия от прочих Панамер у GTS пролегают в области комплектации, хотя, например, пневмоподвеска при прочих равных у новой версии на 10 мм ниже. Дорожный просвет можно принудительно регулировать в незначительных пределах. Впрочем, подвеска и сама склонна это делать в зависимости от условий движения и выбранного режима: помимо Normal по умолчанию есть Sport и Sport+, а также пользовательский Individual, где каждый параметр можно настраивать отдельно.
Пакет Sport Chrono (его наличие выдает «будильник» на центральной панели) положен всем без исключения «гэтээсам», а вот активные стабилизаторы PDCC Sport со встроенными электромеханическими актуаторами (их обслуживает отдельная 48-вольтовая система питания), которые идут в связке с электронно-управляемой блокировкой дифференциала PTV Plus, следует заказывать отдельно: это опция за 342 225 рублей. Но экономить на этом усложнении не стоит: с ними машина едет намного интереснее.
Из прочих особенностей GTS следует отметить раздвижной задний спойлер на лифтбеке — это функциональное украшательство досталось от старшей по званию Panamera Turbo. Колесные диски тоже «турбовые», хотя за доплату можно выбрать вообще любые (но не менее 20-дюймовых). А еще стоит отметить черный трим (обозначение модели, окантовки воздухозаборников, наконечники выхлопной системы) и обилие алькантары в салоне: все это отличительные особенности версии GTS.
Новые таланты
Как ни странно, больший градус спортивности сделал Панамеру еще универсальнее: на треке машина поехала повеселее, но почти не растеряла при этом по части комфорта. Плавность хода стала лишь немногим хуже: жестким GTS я бы не назвал. Неровности подвеска передает чуть более подробно, однако в целом это не портит общее впечатление от машины: есть четкое понимание, что Порше как раз и должен быть таким.
Больше всего, конечно, впечатляет практичность Панамеры. Большой лифтбек (сами немцы называют его «спортседан») располагает вместительным багажником, который к тому же за счет складывающихся задних сидений можно продлить в салон. Кроме того, теперь GTS может быть даже универсалом: вы ведь не забыли, что существует еще и модификация Sport Turismo? По объему багажника этот шутинг-брейк не сильно больше лифтбека: грузовой бонус в 20 литров вряд ли можно назвать решающим. Однако в плане стиля Спорт Туризмо в чем-то даже интереснее обычной Панамеры.
Вообще, GTS оставил крайне богатое впечатление: по мне, так это лучший вариант Панамеры! Все в этом Порше хорошо: и звук V8, и динамика разгона, и способность быть интересным на треке не в ущерб гражданским ценностям. Вот только цена огорчительна: еще немного — и можно Turbo купить. Вот только есть ли смысл брать топ-версию, если можно выбрать GTS?
Впрочем, клиенты Porsche мыслят иными категориями. Для кого-то значение абсолютной мощности и шильдик могут стать решающими аргументами — и это тоже будет правильное решение. Потому что при покупке Порше ошибиться невозможно.
Фото: Porsche
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