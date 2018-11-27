Porsche Panamera GTS: теперь и в кузове универсал!

Аббревиатурой GTS в Porsche принято обозначать модели, в которых привкус спорта выражен особенно ярко. Однако спортивность порой отлично уживается с практичностью — как в новой Панамере GTS.

Супер V8. Хали-гали!

В плане начинки Panamera GTS являет собой нечто среднее между версиями 4S и Turbo. От последней взяли главное: 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом, но дефорсированный почти до уровня «шестерок». Благодаря иному впуску и меньшему давлению наддува (0,8 бара против 1,3 у Turbo) отдача двигателя меньше: 460 сил и 620 Н.м (было 550 л. с. и 770 Н.м.) Для сравнения: Panamera 4S уступает «гэтээсу» всего 20 сил, хотя проигрыш по крутящему моменту куда более солидный — 70 Ньютон-метров. Если у кого будет соблазн поднять давление повыше, дабы довести отдачу до уровня Turbo, то здесь надо иметь в виду, что коробка передач PDK вкупе с пакетом сцеплений здесь почти такая же, как на 6-цилиндровых версиях (разве что набор шестерен иной), так что больший крутящий момент ей вряд ли пойдет на пользу.

Черные акценты в дизайне (воздухозаборники, надписи, насадки глушителя) обусловлены пакетом Sport Design, который GTS положен по умолчанию.

Зеленый металлик Mamba Green — это новый цвет: прежде в палитре Porsche красок его не было. За него придется доплатить 90 104 руб. Красный Carmine Red (к слову, это не металлик) обойдется недешево: доплата за него составляет 283 310 рублей.

Другие отличия от прочих Панамер у GTS пролегают в области комплектации, хотя, например, пневмоподвеска при прочих равных у новой версии на 10 мм ниже. Дорожный просвет можно принудительно регулировать в незначительных пределах. Впрочем, подвеска и сама склонна это делать в зависимости от условий движения и выбранного режима: помимо Normal по умолчанию есть Sport и Sport+, а также пользовательский Individual, где каждый параметр можно настраивать отдельно.

Настоящее царство алькантары: искусственной замшей отделан не только руль, но также сиденья, дверные панели и прочие элементы интерьера.

Пакет Sport Chrono (его наличие выдает «будильник» на центральной панели) положен всем без исключения «гэтээсам», а вот активные стабилизаторы PDCC Sport со встроенными электромеханическими актуаторами (их обслуживает отдельная 48-вольтовая система питания), которые идут в связке с электронно-управляемой блокировкой дифференциала PTV Plus, следует заказывать отдельно: это опция за 342 225 рублей. Но экономить на этом усложнении не стоит: с ними машина едет намного интереснее.

Проекционный дисплей можно настраивать на свое усмотрение, выбирая для отображения те показатели, которые нужны именно вам.

Из прочих особенностей GTS следует отметить раздвижной задний спойлер на лифтбеке — это функциональное украшательство досталось от старшей по званию Panamera Turbo. Колесные диски тоже «турбовые», хотя за доплату можно выбрать вообще любые (но не менее 20-дюймовых). А еще стоит отметить черный трим (обозначение модели, окантовки воздухозаборников, наконечники выхлопной системы) и обилие алькантары в салоне: все это отличительные особенности версии GTS.

Новые таланты

Как ни странно, больший градус спортивности сделал Панамеру еще универсальнее: на треке машина поехала повеселее, но почти не растеряла при этом по части комфорта. Плавность хода стала лишь немногим хуже: жестким GTS я бы не назвал. Неровности подвеска передает чуть более подробно, однако в целом это не портит общее впечатление от машины: есть четкое понимание, что Порше как раз и должен быть таким.

Четырехлитровый V8 с двойным турбонаддувом — это дефорсированная версия двигателя, которым комплектуется более мощный и дорогой Porsche Panamera Turbo.

Больше всего, конечно, впечатляет практичность Панамеры. Большой лифтбек (сами немцы называют его «спортседан») располагает вместительным багажником, который к тому же за счет складывающихся задних сидений можно продлить в салон. Кроме того, теперь GTS может быть даже универсалом: вы ведь не забыли, что существует еще и модификация Sport Turismo? По объему багажника этот шутинг-брейк не сильно больше лифтбека: грузовой бонус в 20 литров вряд ли можно назвать решающим. Однако в плане стиля Спорт Туризмо в чем-то даже интереснее обычной Панамеры.

Вообще, GTS оставил крайне богатое впечатление: по мне, так это лучший вариант Панамеры! Все в этом Порше хорошо: и звук V8, и динамика разгона, и способность быть интересным на треке не в ущерб гражданским ценностям. Вот только цена огорчительна: еще немного — и можно Turbo купить. Вот только есть ли смысл брать топ-версию, если можно выбрать GTS?

По цене GTS (от 9,28 млн) ближе скорее к Turbo (10,27 млн), нежели к 4S (7,83 млн). Доплата за универсальность Sport Turismo составляет 171 000 руб.

Впрочем, клиенты Porsche мыслят иными категориями. Для кого-то значение абсолютной мощности и шильдик могут стать решающими аргументами — и это тоже будет правильное решение. Потому что при покупке Порше ошибиться невозможно.

Фото: Porsche