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Море роскоши в концептах китайского премиум-бренда Hongqi

Hongqi показал 3 премиальных концепта на Пекинском автосалоне 2024

В центр внимания на выставке, конечно же, оказался правительственный бренд Hongqi. Напомним, что Hongqi принадлежит FAW. Помимо государственных лимузинов и превосходных внедорожников, «Красный флаг» на Auto China также продемонстрировал свое будущее, а именно - три концепта.

Ранее Hongqi объявила, что автомобили бренда будут разделены на три категории: «золотой подсолнух», «энергосбережение» и New Energy. Золотой подсолнух» — это название самой дорогой линейки, предназначенной исключительно для первых лиц государства. Два из представленных концептов относятся к линейке Hongqi New Energy.

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Hongqi E702
Hongqi E702

Самый большой из трех - E702 носит зеленый номерной знак, ожидается, что он будет представлять новейший стиль дизайна серии энергосберегающих автомобилей Hongqi.

Hongqi E702
Hongqi E702

Спереди автомобиля большая решетка радиатора и характерная для Hongqi красная световая полоска на капоте. Профиль довольно похож на H9, а также на новый L1. Из того, что можно было увидеть внутри (пускали далеко не всех, по особым приглашениям), салон выглядит роскошно и выполнен в белом цвете. E702 вполне может оказаться вторым поколением H9.

Hongqi E009
Hongqi E009

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Седан E009 носит значок Hongqi New Energy и, скорее всего, задает стиль дизайна этой марки. Сам логотип немного отличается от того, который используется сейчас, он как бы раздвоен. Похоже, что автомобиль очень близок к готовности к производству. У него скульптурный капот и фары в форме бумеранга. Задние фонари напоминают букву Y.

Hongqi E007
Hongqi E007

Последний концепт E007 демонстрирует еще один новый автомобиль для Hongqi New Energy, на этот раз кроссовер. И E007, и седан имеют необычные треугольные вставки на колесах, и в настоящее время считается, что они дойдут до производства.

Обе последние модели могут поступить в продажу еще до конца года.

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Другую информацию о новинках Пекинского автосалона можно найти здесь.

Источник: Сarnewschina

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За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 1
26.04.2024
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