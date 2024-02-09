Прямая линия «За рулем»: вы спрашиваете — наши эксперты отвечают

Нарушения и штрафы, эксплуатация авто, вопросы автоюристам, нюансы страхования... — помощь водителям.

«За рулем» — старейшее автомобильное издание в России. Мы пристально следим за новыми трендами, всегда в курсе насущных проблем российских автомобилистов. По этой причине у нас море полезного контента, а чтобы вы в нем не утопали, мы придумали еще один способ, позволяющий легко и быстро найти ответ на интересующий вас вопрос.

Ниже приводим уже полученные ответы на вопросы читателей и наших подписчиков в социальных сетях.

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1. НАРУШЕНИЯ ПДД И ШТРАФЫ



На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

2. ПОМОЩЬ АВТОЮРИСТОВ



Как обжаловать штраф? Правомерны ли действия сотрудника ГИБДД? Могут ли забрать машину за долги? Квалифицированную помощь нашим читателям оказывают практикующие юристы и адвокаты.

3. АВТОСТРАХОВАНИЕ (новая рубрика)



Компенсация по страховому случаю слишком мала? У виновника ДТП нет ОСАГО? Как проверить подлинность полиса? Ответы и рекомендации от представителей страховых компаний.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ



Какой бензин лить? Сколько прослужит вариатор? Какое масло выбрать? Как правильно прикуривать машину?.. Тема неисчерпаема! Отвечают эксперты «За рулем» Алексей Ревин и Михаил Колодочкин.

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