#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияДТПIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Прямая линия «За рулем»: вы спрашиваете — наши эксперты отвечают
9 февраля
Прямая линия «За рулем»: вы спрашиваете — наши эксперты отвечают
Нарушения и штрафы, эксплуатация авто, вопросы...
Если машина старая, то и ремонтировать будут б/у запчастями? Ответ от компании «Ингосстрах»
9 февраля
Если машина старая, то и ремонтировать будут б/у запчастями? Ответ от компании «Ингосстрах»
Представитель страховой компании ответил...
Китайские авто нашпигованы функциями. А нам это нужно?
9 февраля
Китайские авто нашпигованы функциями. А нам это нужно?
Максим Кадаков рассказал о хитром маркетинговом...

Прямая линия «За рулем»: вы спрашиваете — наши эксперты отвечают

Нарушения и штрафы, эксплуатация авто, вопросы автоюристам, нюансы страхования... — помощь водителям.

«За рулем» старейшее автомобильное издание в России. Мы пристально следим за новыми трендами, всегда в курсе насущных проблем российских автомобилистов. По этой причине у нас море полезного контента, а чтобы вы в нем не утопали, мы придумали еще один способ, позволяющий легко и быстро найти ответ на интересующий вас вопрос.

Ниже приводим уже полученные ответы на вопросы читателей и наших подписчиков в социальных сетях.

Выберите категорию:

Михаил Черников

1. НАРУШЕНИЯ ПДД И ШТРАФЫ

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Помощь автоюристов

2. ПОМОЩЬ АВТОЮРИСТОВ

Как обжаловать штраф? Правомерны ли действия сотрудника ГИБДД? Могут ли забрать машину за долги? Квалифицированную помощь нашим читателям оказывают практикующие юристы и адвокаты.
Автострахование

3. АВТОСТРАХОВАНИЕ (новая рубрика)

Компенсация по страховому случаю слишком мала? У виновника ДТП нет ОСАГО? Как проверить подлинность полиса? Ответы и рекомендации от представителей страховых компаний.
Алексей Ревин и Михаил Колодочкин

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ

Какой бензин лить? Сколько прослужит вариатор? Какое масло выбрать? Как правильно прикуривать машину?.. Тема неисчерпаема! Отвечают эксперты «За рулем» Алексей Ревин и Михаил Колодочкин.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

Наши эксперты постараются оперативно ответить на ваш вопрос. Если потребуется, мы сделаем официальный запрос в соответствующее ведомство или компанию.

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 25
09.02.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0