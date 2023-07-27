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27
июля
Haval готовит к производству самый маленький кроссовер
Но при этом запаса хода у него хватит на 600...
27
июля
АВТОВАЗ закупает суда для экспорта машин в Африку и Латинскую Америку
Речь идет о сотрудничестве с компанией FESCO,...
27
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Каким станет такси с 1 сентября – цены, качество, работа
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