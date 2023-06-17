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Тест на интуицию и смекалку: для чего эта кнопка в автомобиле?Тест на интуицию и смекалку: для чего эта кнопка в автомобиле?
Проверяем, сможем ли мы вот так, с ходу,...
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Тест на интуицию и смекалку: для чего эта кнопка в автомобиле?

Проверяем, сможем ли мы вот так, с ходу, разобраться в клавишах различных современных автомобилей.

Включить фары и стеклоочистители, заблокировать замки и отрегулировать громкость музыки сможет каждый автомобилист. Эти функции есть даже в самых дешевых машинах. В нашей викторине собраны пиктограммы, которые можно найти далеко не во всех моделях. Сможете ли вы управлять ими, не выучив заранее инструкцию по эксплуатации? Поехали?..

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