Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Вопрос с подвохом: где у этой машины кнопка открывания багажника?

«За рулем» опубликовал тест на знание автомобилей из 90-х

Несуществующие ПДД: разбираем самые популярные мифы

Автомобили 90-х годов — это по-своему революционные и часто запоминающиеся модели. В основном благодаря смелым техническим решениям и экспериментам в дизайне.

Предлагаем читателям «За рулем» проверить свои силы в этом интересном тесте.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Ранее «За рулем» сообщал, что владелец «китайца» теряет при перепродаже 40% от первой цены.

