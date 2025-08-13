Вопрос с подвохом: где у этой машины кнопка открывания багажника?

«За рулем» опубликовал тест на знание автомобилей из 90-х

Автомобили 90-х годов — это по-своему революционные и часто запоминающиеся модели. В основном благодаря смелым техническим решениям и экспериментам в дизайне.

Предлагаем читателям «За рулем» проверить свои силы в этом интересном тесте.

