Вопрос с подвохом: где у этой машины кнопка открывания багажника?
«За рулем» опубликовал тест на знание автомобилей из 90-х
Автомобили 90-х годов — это по-своему революционные и часто запоминающиеся модели. В основном благодаря смелым техническим решениям и экспериментам в дизайне.
Предлагаем читателям «За рулем» проверить свои силы в этом интересном тесте.
Ранее «За рулем» сообщал, что владелец «китайца» теряет при перепродаже 40% от первой цены.
Фото:Peugeot
13.08.2025
