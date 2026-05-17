Пикап Nissan стал автодомом для тех, кто любит забираться в дебри

Внедорожный кемпер Nissan на базе мощного Frontier Pro-4X готов к приключениям

Nissan представил на выставке Overland Expo уникальную модификацию своего самого мощного пикапа Frontier Pro-4X.

Автомобиль, названный Ultimate Build2, создан для тех, кто не представляет отдыха без бездорожья и природы.

Инженеры совместно с мастерской AllDogs Offroad установили усиленный бампер, лебедку ComeUp на 4,3 тонны, дополнительную светотехнику и защитные пороги Nismo. Но главное – в кузове разместили легкий кемпер Tune Outdoor M1L весом всего 146 кг. При поднятой крыше внутри можно свободно стоять в полный рост, а двухместная спальная платформа превращает пикап в полноценное жилье.

Nissan Frontier Pro-4X

Из других удобств – душ с подогревом, пневмосистема ARB, аккумуляторы Battle Born и радиостанция Midland. Подвеску полностью переработали: новые пружины, амортизаторы Fox и удлиненные тяги из нержавейки.

Под капотом – привычный 3,8-литровый V6, 310 л.с. и 381 Н*м момента в паре с 9-ступенчатым автоматом и полным приводом.

Такая модернизация делает пикап настоящим домом на колtсах для любителей активного отдыха. Увеличенный клиренс и внедорожные шины Nokian позволяют уверенно чувствовать себя даже в глухой чаще.

Пикап сначала покажут на нескольких мероприятиях, а осенью его продадут с аукциона Bring a Trailer.