Главный европейский завод Nissan начнет выпускать китайские машины

Nissan освободит конвейер завода в Сандерленде для выпуска китайских автомобилей

По данным Carscoops, Nissan не просто урезает производство в Европе, а готовится к кардинальной перестройке работы. Помимо увольнения примерно 10% персонала (около 900 человек), компания консолидирует выпуск машин на главном заводе в Сандерленде.

Флагманское предприятие в Великобритании сейчас загружено лишь наполовину. Чтобы хоть как-то оптимизировать процесс, Nissan переводит сборку на одну линию. Вторая же линия по факту освобождается – и её судьба пока под вопросом, хотя определённые намёки уже есть.

Параллельно японцы ведут переговоры с китайскими производителями, в том числе с Chery. Идея простая: сдать освободившиеся площади в аренду, чтобы загрузить завод и не допустить его простоя. В Nissan официально подтвердили, что изучают «возможности с третьими сторонами».

Сам автопроизводитель объясняет жёсткие меры (увольнения и консолидацию) стремлением сохранить конкурентоспособность в Европе. По их словам, это необходимо, чтобы «защитить будущее компании» и в долгосрочной перспективе удержать рабочие места, а не потерять их все разом.