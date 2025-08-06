#
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Это кино смотрели все: угадайте фильм по кадру с автомобилем

«За рулем» опубликовал тест на знание советской киноклассики

Ушакова Ирина
06.08.2025 
