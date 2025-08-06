Что будет с ценами на авторынке РФ и когда лучше покупать машину — прогноз «За рулем»

Экcперт Зиновьев: Новые машины выгодно брать сейчас — но не в кредит

Первое полугодие принесло уверенный спад автомобильного рынка. Куда уж ниже! Но продажи новых легковых автомобилей снизились на 27%, подержанных – на 5%. На 28% просел коммерческий сегмент, причем автобусы аж на 59%. И автокредитов россияне взяли вдвое меньше, чем за тот же период прошлого года.

Основная причина всему этому – высокие кредитные ставки, тогда как свыше 60% новых машин ранее покупали в кредит. А высоки они из-за «перегрева экономики» и уровня инфляции.

Магия процентов

Центробанк объясняет, что инфляция столь значительна потому, что у населения скопилось много нерастраченных денег. Рынок на это реагирует естественным образом – повышает цены.

Инфляцию и рост цен не связывают с тем, что с 1 января на 5% вырос налог на прибыль и планово подорожали энергоносители. В частности, акцизы на топливо подняли в среднем на 15%. С 1 февраля подорожали перевозки – тариф Платона вырос на 9%. С 1 июля на 12% подорожало ЖКХ. И так далее. Трудно поверить, что всё это по мнению чиновников никак не влияет на подорожание товаров и услуг.

Зарплаты же, пенсии и всяческие пособия индексируют с запозданием – откуда берутся «нерастраченные деньги», не совсем понятно. Разве что скопились у тех, кто при покупке чего-либо никогда не нуждается в кредитах.

Надо сказать, у высоких кредитных ставок есть и положительная сторона: уровень закредитованности населения в России достиг минимального значения за последние десять лет. Но всё равно величина долга перед банками грандиозна – около 35 триллионов рублей!

Рост цен и автомобили

Как ни странно, общий рост цен на автомобилях отразился слабо. В частности, АВТОВАЗ в первом полугодии лишь однажды пересмотрел ценники: в середине января, в среднем на 1,8% – очень скромно и явно ниже темпов инфляции. Китайские производители тоже вели себя сдержанно, несмотря на то, что с 1 января для большинства вырос утильсбор.

И те, и другие к началу года пришли с затовариванием складов и всю весну проводили различные акции, варьировали цены отдельных комплектаций и предоставляли существенные скидки. Наиболее заметно подешевели GAC, Chery и Jaecoo. В результате впервые за десять лет снизилась средняя цена нового автомобиля – до 3,12 млн рублей против 3,35 млн рублей годом ранее.

Но и летом игрища с ценами продолжились. В начале июля дюжина китайских марок очередной раз обновила прайс-листы. Так, на 100–400 тысяч рублей подешевели Haval Jolion, Dargo, F7, H5, H9, M6. У бренда Tank отмечено снижение цен на величину аж до 600 тысяч рублей.

При более внимательном изучении, впрочем, нередко выяснялось, что снижение цены компенсируется отменой или урезанием прежних скидок. А если цена выросла, то зачастую вместе с ней увеличивался и возможный дисконт – кручу-верчу, запутать хочу.

Как бы там ни было, к середине лета цены относительно весны если и изменились, то скорее в лучшую (меньшую) сторону. Скидки достигли своего максимума за пять лет. Возможно, именно лето и стало самым удачным периодом для покупки новой машины.

Да и не только новой. На вторичном рынке тоже наблюдаются интересные сценарии. При общем увеличении числа предложений в некоторых сегментах отмечено серьезное снижение цен. Например, трехлетние машины за полгода подешевели в среднем на 8%. Заметнее всего европейские трехлетки – на 12,8%.

Когда покупать?

Новые автомобили и при наличии нерастраченных денег – покупать сейчас. Вряд ли в обозримом будущем ценовые условия станут выгоднее.

С подержанными можно и повременить: цены вторичного рынка в 2022 году взлетели в небеса и, похоже, только сейчас начали опускаться на землю. Вероятно, процесс этот продолжится, так как объем предложений б/у за полгода возрос на 22% – затоваривание теперь образовалось именно здесь. И наверняка последуют скидки. По новым же машинам производители скорректировали планы поставок – намерены выпускать или привозить ровно столько, сколько смогут продать.

Прогноз по экономике пока благоприятный. Центробанк предполагает, что к концу года инфляция снизится до 7–8%, что позволит снизить и ключевую ставку – до 18 или даже 16 процентов.

Кредиты по-прежнему будут слишком дорогими, но нет сомнений, что при таком развитии событий где-нибудь к середине осени произойдет некоторое оживление рынка и активизация продаж. А это означает, что скидок и акций по новым машинам станет меньше. С подержанными – уж как договоришься.

В целом год для отрасли так и останется неудачным. Самая позитивная оценка: продадут около 1,4 млн новых автомобилей, что означает падение на 10%. Но верится с трудом.

Новости параллельного импорта

В конце июня Минпромторг начал готовить предложение о продлении параллельного импорта на 2026 год. Скорее всего, продлят, и у нас останется возможность покупать автомобили, официально в Россию не поставляемые, – японские, корейские, европейские, американские.

Вопреки ожиданиям, этот товар пользуется устойчивым спросом. В прошлом году «параллельные» автомобили обеспечили около 10% продаж, такой же уровень сохранится и в этом.

С 2022 года по параллельной схеме ввезли около полумиллиона новых машин. Почти половина из них – китайские, 23,4% – японские, большей частью Toyota, 15,8% – немецкие, в основном BMW и Mercedes-Benz.

Mazda снова с нами?

В конце мая ООО «Мазда Мотор Рус», в прошлом исполнявшее роль представительства японской компании, объявило о возобновлении поставок некоторых моделей.

Тогда же представили новый бренд запчастей и компонентов специально для России – MZD. Правда, ассортимент MZD скудноват – технические жидкости, фильтры, аккумуляторы.

В июле у тех дилеров, которые являются партнерами Мазды Мотор Рус, в наличии были кроссоверы Mazda CX‑5 (от 3,7 млн рублей) и CX‑50 (от 4,58 млн). Продавцы при этом дают заводскую гарантию – 3 года или 100 тысяч км.

Конечно, это не официальные поставки, а параллельный импорт. Но в данном случае это более высокий уровень параллельного импорта.

