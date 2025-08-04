В России выросли продажи новых отечественных автомобилей

Минпромторг: продажи автомобилей в июле в России увеличились на 33%

В России в июле 2025 года реализовано 134,5 тыс. новых автомобилей, что на 33% выше по сравнению с предыдущим месяцем, согласно отчету Минпромторга.

Тем не менее, результаты первых семи месяцев 2025 года показывают значительное снижение – 742 тыс. автомобилей, что на 26% меньше, чем годом ранее, когда был продан 1 млн машин.

Рынок новых автомобилей отечественного производства уменьшился менее существенно: в январе-июле этого года он составил свыше 408 тыс. единиц, что на 8% ниже, чем в аналогичный период 2024 года.

Разбивка по сегментам показывает следующие объемы: легковых автомобилей продано 646 702 шт. (-24% к прошлому году), легких коммерческих – 58 006 шт. (-19%), грузовых – 31 430 шт. (-55%), автобусов – 5931 шт. (-52%).

За первые семь месяцев 2025 года доля российских автомобилей на рынке увеличилась на 11% по сравнению с тем же периодом 2024 года. В июле продажи автомобилей, изготовленных в России, достигли 74,8 тыс. шт., что на 8% больше, чем в июле прошлого года, тогда как продажи импортных автомобилей составили 59,7 тыс. шт., что на 33% ниже, чем в июле 2024 года.

Источник: Минпромторг