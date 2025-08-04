Раритет или автохлам: как будут избавлять от старых машин наши дороги

В РФ обсуждают идею законодательно ограничить срок службы автомобиля

Идея принудительного ограничения срока службы автомобиля не нова: впервые громко прозвучала в 2013 году. Речь тогда шла о малотоннажном коммерческом транспорте (LCV). Минпромторг полагал, что Газель не в состоянии служить свыше семи лет.

Мусор или классика

Чуть позже со схожей инициативой выступил комитет Госдумы по промышленности. По счастью, она застряла во властных коридорах. В 2021 году глава Минпромторга Денис Мантуров поведал, что идея правильная и может «простимулировать российский рынок». И ее, в общем, никто не забыл.

Сегодня опять наметились подвижки в этом направлении – ограничить срок службы легковых автомобилей 30 годами. Тем более уже есть ГОСТ «Транспортные средства раритетные и классические», где фигурирует именно возраст в 30 лет.

Вынашиваемая схема примерно такова: по достижении этой планки владелец отправляет свою ласточку либо на помойку, либо на платную экспертизу, дабы получить документ, подтверждающий, что машина – классическая или раритетная, и пользоваться ею дальше – можно.

Разумный подход

Здравый смысл подсказывает, что техническое состояние транспорта зависит не столько от возраста, сколько от конструкции, пробега и степени заботы.

Устанавливать единую для всех планку не совсем разумно. К тому же есть нормативы, определяющие, в каком состоянии автомобилю нельзя выезжать на дороги. В данном случае Технический регламент колесных транспортных средств, по установкам которого проводят техосмотр. Прогнившие пороги – однозначно нельзя.

Да, техосмотр для личного транспорта у нас отменили. И правильно сделали: в действующем виде система не работала. Побуждала к служебным злоупотреблениям – талончики ТО просто продавали, а на дорогах было полно откровенно ржавого хлама с чадящими моторами.

Есть он и сейчас, как не быть. Что с ним делать? Предлагаемая схема проблему даже усугубит, ибо до 30‑летнего возраста, выйдет, можно ездить на чем угодно.

Большинство машин до этого порога просто не доживает. Ни при каких усилиях. Это отчетливо видно по вторичному рынку: машин от 30 лет и старше на нем – 0,028% от общего объема. Собственно, именно для них и примут такой закон, если примут вообще. Здравый смысл должен же сработать.

КАК У НИХ? Техосмотр в том или ином виде существует практически везде. В Европе, по директиве ЕС – не реже, чем каждые два года, но местами проводят без особого рвения, на глазок. В Китае (с 2014 года по мотивам экологии) и Японии – с жестким инструментальным контролем. Но кое-где техосмотр чисто символический. Например, в Австралии – только при перерегистрации ТС. В дюжине штатов США его нет вообще. Там исходят из соображения, что неисправность автомобиля – очень редкая причина ДТП и не стоит беспокойства.

Вернуть техосмотр?

По уму, какой-то механизм выявления годных и негодных автомобилей необходим. Негодные, которые уже невозможно привести в должное состояние, действительно следует утилизировать – безопасности ради.

Но установление некоего возрастного предела не поможет. Ведь у автомобилей разные судьбы. Нет-нет да всплывают Москвичи и Волги с ничтожными пробегами, тридцать лет простоявшие в дедушкином гараже. Выкинуть не глядя?

Ресурс тоже различается. Почти любую современную модель ушатать до невменяемости можно лет за десять – при годовых пробегах порядка 50 тысяч км. В такси еще быстрее. И хорошо бы ее вовремя списать.

Но у нас так не делают. Автомобили, ускоренно убитые службой в такси, затем обычно переходят в частное пользование. И спокойно ездят дальше, ведь техосмотра для них теперь нет.

Вернуть ежегодный поголовный техосмотр? Снова начнут злоупотреблять, и никакой «стимуляции рынка» не получится.

А для коммерческого и общественного транспорта техосмотр и не отменяли. Так что если Газель необратимо утратила кондиции за пять лет, эта процедура неминуемо отправит ее куда положено – и не нужен какой-то особо оговоренный срок. Правда же, не нужен?

Сколько старых машин сегодня ездит по дорогам России? Подробный анализ тут.