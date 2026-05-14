Как избавиться от стука клапанов? Советы по диагностике и ремонту

Дмитрий Субботин объяснил причины стука клапанов и описал способы его устранения

О том, почему клапаны начинают стучать и как с этим справиться, рассказал руководитель автоцентра «Автомакс» Дмитрий Субботин. Причин для появления постороннего шума в клапанном механизме на самом деле немало. Среди самых частых – неправильно выставленный зазор между клапаном и кулачком распредвала, износ самого клапана или его направляющих втулок. Бывает, что проблема кроется в гидрокомпенсаторе, жестком толкателе или коромысле. В запущенных случаях виновата головка блока цилиндров (ГБЦ).

Если шум уже появился, начинать разбираться с ним стоит с диагностики – придется хотя бы частично разобрать мотор. Сначала, используя стетоскоп, нужно проверить: звук идет именно из верхней части двигателя и носит механический характер, а не какой-то другой. Потом даем мотору остыть до 30 градусов и снимаем крышку клапанного механизма.

После того как визуальный осмотр не выявил очевидных проблем вроде разрушенных деталей газораспределительного механизма или самих клапанов, самое время проверить тепловой зазор. Для этого понадобится специальный щуп. Коленчатый вал вращают по часовой стрелке (правда, для Honda это правило не работает) до тех пор, пока поршень нужного цилиндра не встанет в положение, когда клапан закрыт. Затем измеряют зазор. Если он увеличен (а это самая частая ситуация), регулируют его и собирают всё обратно.

Когда зазор в норме и регулировка ничего не изменила, разбирать двигатель приходится уже глубже. Снимают привод распредвалов – цепь или ремень – а затем и сами распредвалы. Их вместе с крышками распредвалов и ГБЦ проверяют на износ. Все изношенные элементы меняются, после чего проводят повторное испытание. Если шум так и не исчез, без демонтажа и ремонта головки блока цилиндров не обойтись.

Как правило, на этом этапе меняют сами клапаны и заново их регулируют, а заодно нарезают или заменяют седла и направляющие втулки. Реже приходится менять ГБЦ целиком либо отдельные ее элементы и жесткие толкатели.

«За рулем» можно читать и в MAX