Как избавиться от стука клапанов? Советы по диагностике и ремонту
14 мая
Как избавиться от стука клапанов? Советы по диагностике и ремонту
Дмитрий Субботин объяснил причины стука...

Что мне будет, если моя машина «косит» под полицейскую?

Глава ГАИ разъяснил ответственность за окраску авто в цвета оперслужб

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Открываем охранную фирму и хотим покрасить корпоративный транспорт (легковые машины) в бело-синие цвета. Мигалки устанавливать не планируем. Нужно ли вносить изменения в свидетельство о регистрации машин и не уличат ли нас в том, что мы «косим» под полицию?

Филимонов Владимир, г. Новосибирск

Новые ответы ГИБДД -

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Всё будет зависеть от того, как именно будет осуществлена раскраска. При значительном изменении основного цвета необходимо обратиться в Госавтоинспекцию с заявлением о внесении изменений в регистрационные данные транспортного средства.

Что касается риска совпадения окраски с цветографической схемой транспортных средств полиции, то необходимо принять во внимание, что требования к таким схемам устанавливаются национальным стандартом ГОСТ Р 50574–2019 «Автомобили, автобусы и мотоциклы оперативных служб. Цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы. Общие требования».

КоАП РФ устанавливает ответственность как за незаконное нанесение на наружные поверхности ТС специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб (часть 3 статьи 12.4), так и за управление таким транспортным средством (часть 6 статьи 12.5), а также за выпуск их на линию (часть 4 статьи 12.31).

При этом суды при рассмотрении соответствующих дел руководствуются среди прочего положениями постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25 июня 2019 г. № 20 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных главой 12 КоАП».

Согласно указанному постановлению, в том случае, когда нанесенные на ТС цветографические схемы с учетом композиционной взаимосвязи имеющихся элементов (всех или нескольких из перечисленных выше) сходны до степени смешения с цветографическими схемами транспортных средств оперативных служб, действия соответствующего лица подлежат квалификации по одной из названных выше норм. Подводя итоги, предлагаю вам еще раз критически оценить возможные риски и сделать ­соответствующие выводы.

Фото:кадр из т/c «Полицейские будни», реж. В. Беседин, 2012 г., и «За рулем»
14.05.2026 
