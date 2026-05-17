Простое решение неприятной проблемы старенького Ларгуса
Лада Ларгус, 1.6 (102 л. с.), М5, 2012 г. в.
- Изготовитель – АВТОВАЗ
- Год выпуска – 2012
- В эксплуатации «За рулем» – с августа 2012 года
- Пробег на момент отчета – 165 000 км
Отказал замок двери багажника.
Поначалу решил, что за 14 лет могла переломиться в гофре проводка питания мотора замка – такой дефект встречается на Ларгусах, тем более что дверь открывается на 180 градусов, а зима была холодная.
Пролез через багажник к внутренней ручке и открыл дверь. Вскрыл обивку – оказывается, питание на замок поступает. И только когда я полностью снял его и пошевелил шток мотора, он неожиданно ожил.
В отличие от замков боковых дверей, этот отвечает только за разблокировку, не двигаясь ни с какими ручками или кнопками. Его нечем «раскачать», и малейшее закисание щеток мотора приводит к потере подвижности. Мотор неразборный, новый оригинальный стоит около 1000 рублей, поэтому пролил проникающей смазкой и поставил на место. Пока работает.
