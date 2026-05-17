Простое решение неприятной проблемы старенького Ларгуса

Что делать, если отказал замок багажника задней двери Лада Ларгус 2012 года

Лада Ларгус, 1.6 (102 л. с.), М5, 2012 г. в.

  • Изготовитель – АВТОВАЗ
  • Год выпуска – 2012
  • В эксплуатации «За рулем» – с августа 2012 года
  • Пробег на момент отчета  – 165 000 км

Отказал замок двери багажника.

Поначалу решил, что за 14 лет могла переломиться в гофре проводка питания мотора замка – такой дефект встречается на Ларгусах, тем более что дверь открывается на 180 градусов, а зима была холодная.

Пролез через багажник к внутренней ручке и открыл дверь. Вскрыл обивку – оказывается, питание на замок поступает. И только когда я полностью снял его и пошевелил шток мотора, он неожиданно ожил.

В отличие от замков боковых дверей, этот отвечает только за разблокировку, не двигаясь ни с какими ручками или кнопками. Его нечем «раскачать», и малейшее закисание щеток мотора приводит к потере подвижности. Мотор неразборный, новый оригинальный стоит около 1000 рублей, поэтому пролил проникающей смазкой и поставил на место. Пока работает.

Шток мотора замка двери багажника – зеленого цвета.
Шток мотора замка двери багажника – зеленого цвета.

  • Список типичных неисправностей Ларгуса из парка «За рулем» вы найдете тут.

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»?

Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.

Ревин Алексей
Фото:
Ревин Алексей
17.05.2026 
Фото:
Ревин Алексей
Отзывы о LADA Largus (11)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Largus  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Вестимость, подвеска
Недостатки:
Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.
Комментарий:
Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .
+35