Volkswagen Tiguan
Мотор проедет 500 000 км! А сколько денег уйдет на уход и ремонт?

Названы неисправности Lada Largus 2012 года с пробегом 161 500 км

Надежный?

Пробег Ларгуса в парке «За рулем» превысил 160 тысяч км, но автомобиль по-прежнему бодр и надежен. Нет сомнений, что поездка состоится при любой погоде, после долгого простоя или когда приходится выбираться из огромного сугроба.

Вы даже не узнаете о поломке — о чем молчит «Check Engine»

Автомобиль ездит не очень много, но возит все товары, закупаемые для наших экспертиз, а также является лабораторией на колесах.

Как продлить жизнь двигателя К4М

Состояние двигателя после осмотра эндоскопами разных моделей можно признать идеальным. Нагара на поршнях нет вообще, на стенках цилиндров «яркий» хон и полное отсутствие задиров. На нескольких впускных клапанах – тонкий слой нагара. Недаром двигатель К4М считается если не миллионником, то хотя бы полумиллионником.

Но надо помнить, что мотор этот был создан на базе восьмиклапанного двигателя. Оставив прежним весь «низ», включая масляный насос, сверху нахлобучили головку с двумя распределительными валами и гидрокомпенсаторами. Ее потребность в масле выросла, но маслоснабжение «головы» можно признать достаточным только при условии хорошего масла и отличного состояния насоса.

Переходник под масляный фильтр, в который вворачивается датчик дополнительного указателя температуры масла.
Переходник под масляный фильтр, в который вворачивается датчик дополнительного указателя температуры масла.

Все проблемы двигателей Renault — экспертный разбор «За рулем»

В этом году «накормил» мотор маслом Addinol 5W‑40 и поставил хорошие масляный и воздушные фильтры. За год в среднем Ларгус пробегает 6500 км – кстати, уровень масла за такой пробег практически не меняется. Состояние поработавших свечей близко к идеалу.

Веду постоянный точный контроль температуры двигателя благодаря бортовому компьютеру Multitronics. Он же сообщает об отсутствии пропусков зажигания, небольшой величине долговременной топливной коррекции (до 5%) и малом среднем значении детонации (до 20%). Такие хорошие показатели обеспечивает использование исключительно бензина АИ‑95 с брендовых заправок.

Свечи, прошедшие около 12 тысяч км, в отличном состоянии.
Свечи, прошедшие около 12 тысяч км, в отличном состоянии.

А еще я внедрил в нашу подвижную лабораторию новый прибор – указатель температуры масла со своим датчиком. К сожалению, только на редких двигателях такие датчики установлены с завода, и мало кто выводит показания в комбинацию приборов. О результатах мониторинга температуры масла расскажу по мере накопления информации.

Что сломалось?

Прошлой зимой «кончился» первый (управляющий) кислородный датчик. На неисправность лямбда-зонда сразу же указал дополнительный борткомпьютер. После замены, которую удалось осуществить без ямы, из подкапотного пространства, всё наладилось.

Эндоскопирование цилиндров показывает свободный от нагара поршень, отличное состояние стенки цилиндра и минимальное количество нагара на клапанах.
Эндоскопирование цилиндров показывает свободный от нагара поршень, отличное состояние стенки цилиндра и минимальное количество нагара на клапанах.

В целом система выпуска отработавших газов не радует. Опять слышен прорыв газов через сферический шарнир между приемной трубой и остальным трактом, который, как известно, представляет собой единую сварную конструкцию длиной под четыре метра. Менял шарнир всего год назад. Видимо, попалась подделка. В салон начинают попадать выхлопные газы: надо ремонтировать!

Кислородный датчик не выдержал столь большого пробега.
Кислородный датчик не выдержал столь большого пробега.

155 000 км с Ларгусом: он стал расходовать меньше бензина!

Проблем подкинула и коробка передач. К возрастным недугам можно отнести сквозную коррозию крышки пятой передачи. Ржавчина развилась под слоем краски, и дело дошло до капель масла на асфальте. Благодаря простой конструкции крышку с прокладкой удалось заменить во дворе дома, лишь задрав автомобиль повыше на домкрате. Заодно заменил масло в агрегате.

Сцепление, конечно, подношено, но 160 тысяч км по Москве – отличный результат.

Крышка коробки передач прохудилась и потихоньку «травила» масло. Благо отверстия были выше нормального уровня.
Крышка коробки передач прохудилась и потихоньку «травила» масло. Благо отверстия были выше нормального уровня.

Элементы ходовой части держатся молодцами. Передняя и задняя подвески работают хорошо, к рулевому управлению и тормозам претензий нет. Это говорит в том числе о хорошем качестве проведенных в свое время ремонтов, о чем вы можете прочитать в предыдущих рассказах по эксплуатации.

Товарный вид

Как сэкономить на обслуживании и ремонте автомобиля

Немного позаботился и о внешнем виде автомобиля. Решетка радиатора совсем облупилась, из-под хрома вылезла грязновато-белая пластмасса. Подумал, что автомобиль утилитарный и нечего пускать пыль в глаза. За 1000 рублей приобрел решетку целиком из черной пластмассы и, не снимая бампер, пристроил ее.

Наш Ларгус бодр и должен пройти еще немало тысяч километров.

Лада Ларгус
Лада Ларгус

Лада Ларгус, 1,6 (102 л. с.), М5

  • Изготовитель – АВТОВАЗ
  • Год выпуска – 2012
  • В эксплуатации «За рулем» – с августа 2012 года
  • Пробег на момент отчета – 161 500 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (13 000–161 500 км) *

  • Расходы на содержание 155 000–161 500 км – 59 558 руб.
  • Из них на бензин (АИ‑95, средний расход 10,07 л/100 км) – 40 548 руб.
  • Масло моторное, 5 л – 5600 руб.
  • Масляный фильтр – 600 руб.
  • Воздушный фильтр – 520 руб.
  • Салонный фильтр – 620 руб.
  • Уплотнительное кольцо выхлопа – 630 руб.
  • Кислородный датчик – 2600 руб.
  • Крышка пятой передачи – 2300 руб.
  • Прокладка – 300 руб.
  • Масло КП – 4100 руб.
  • Решетка радиатора – 1050 руб.
  • Лампы в фары – 690 руб.
  • Общие расходы – 795 835 руб.
  • Стоимость 1 км пробега – 5,36 руб.

* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.

Ревин Алексей
— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Largus  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Вестимость, подвеска
Недостатки:
Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.
Комментарий:
Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .
+31