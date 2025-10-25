Мотор проедет 500 000 км! А сколько денег уйдет на уход и ремонт?

Названы неисправности Lada Largus 2012 года с пробегом 161 500 км

Надежный?

Пробег Ларгуса в парке «За рулем» превысил 160 тысяч км, но автомобиль по-прежнему бодр и надежен. Нет сомнений, что поездка состоится при любой погоде, после долгого простоя или когда приходится выбираться из огромного сугроба.

Автомобиль ездит не очень много, но возит все товары, закупаемые для наших экспертиз, а также является лабораторией на колесах.

Как продлить жизнь двигателя К4М

Состояние двигателя после осмотра эндоскопами разных моделей можно признать идеальным. Нагара на поршнях нет вообще, на стенках цилиндров «яркий» хон и полное отсутствие задиров. На нескольких впускных клапанах – тонкий слой нагара. Недаром двигатель К4М считается если не миллионником, то хотя бы полумиллионником.

Но надо помнить, что мотор этот был создан на базе восьмиклапанного двигателя. Оставив прежним весь «низ», включая масляный насос, сверху нахлобучили головку с двумя распределительными валами и гидрокомпенсаторами. Ее потребность в масле выросла, но маслоснабжение «головы» можно признать достаточным только при условии хорошего масла и отличного состояния насоса.

Переходник под масляный фильтр, в который вворачивается датчик дополнительного указателя температуры масла.

В этом году «накормил» мотор маслом Addinol 5W‑40 и поставил хорошие масляный и воздушные фильтры. За год в среднем Ларгус пробегает 6500 км – кстати, уровень масла за такой пробег практически не меняется. Состояние поработавших свечей близко к идеалу.

Веду постоянный точный контроль температуры двигателя благодаря бортовому компьютеру Multitronics. Он же сообщает об отсутствии пропусков зажигания, небольшой величине долговременной топливной коррекции (до 5%) и малом среднем значении детонации (до 20%). Такие хорошие показатели обеспечивает использование исключительно бензина АИ‑95 с брендовых заправок.

Свечи, прошедшие около 12 тысяч км, в отличном состоянии.

А еще я внедрил в нашу подвижную лабораторию новый прибор – указатель температуры масла со своим датчиком. К сожалению, только на редких двигателях такие датчики установлены с завода, и мало кто выводит показания в комбинацию приборов. О результатах мониторинга температуры масла расскажу по мере накопления информации.

Что сломалось?

Прошлой зимой «кончился» первый (управляющий) кислородный датчик. На неисправность лямбда-зонда сразу же указал дополнительный борткомпьютер. После замены, которую удалось осуществить без ямы, из подкапотного пространства, всё наладилось.

Эндоскопирование цилиндров показывает свободный от нагара поршень, отличное состояние стенки цилиндра и минимальное количество нагара на клапанах.

В целом система выпуска отработавших газов не радует. Опять слышен прорыв газов через сферический шарнир между приемной трубой и остальным трактом, который, как известно, представляет собой единую сварную конструкцию длиной под четыре метра. Менял шарнир всего год назад. Видимо, попалась подделка. В салон начинают попадать выхлопные газы: надо ремонтировать!

Кислородный датчик не выдержал столь большого пробега.

Проблем подкинула и коробка передач. К возрастным недугам можно отнести сквозную коррозию крышки пятой передачи. Ржавчина развилась под слоем краски, и дело дошло до капель масла на асфальте. Благодаря простой конструкции крышку с прокладкой удалось заменить во дворе дома, лишь задрав автомобиль повыше на домкрате. Заодно заменил масло в агрегате.

Сцепление, конечно, подношено, но 160 тысяч км по Москве – отличный результат.

Крышка коробки передач прохудилась и потихоньку «травила» масло. Благо отверстия были выше нормального уровня.

Элементы ходовой части держатся молодцами. Передняя и задняя подвески работают хорошо, к рулевому управлению и тормозам претензий нет. Это говорит в том числе о хорошем качестве проведенных в свое время ремонтов, о чем вы можете прочитать в предыдущих рассказах по эксплуатации.

Товарный вид

Немного позаботился и о внешнем виде автомобиля. Решетка радиатора совсем облупилась, из-под хрома вылезла грязновато-белая пластмасса. Подумал, что автомобиль утилитарный и нечего пускать пыль в глаза. За 1000 рублей приобрел решетку целиком из черной пластмассы и, не снимая бампер, пристроил ее.

Наш Ларгус бодр и должен пройти еще немало тысяч километров.

Лада Ларгус

Лада Ларгус, 1,6 (102 л. с.), М5

Изготовитель – АВТОВАЗ

Год выпуска – 2012

В эксплуатации «За рулем» – с августа 2012 года

Пробег на момент отчета – 161 500 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (13 000–161 500 км) *

Расходы на содержание 155 000–161 500 км – 59 558 руб.

Из них на бензин (АИ‑95, средний расход 10,07 л/100 км) – 40 548 руб.

Масло моторное, 5 л – 5600 руб.

Масляный фильтр – 600 руб.

Воздушный фильтр – 520 руб.

Салонный фильтр – 620 руб.

Уплотнительное кольцо выхлопа – 630 руб.

Кислородный датчик – 2600 руб.

Крышка пятой передачи – 2300 руб.

Прокладка – 300 руб.

Масло КП – 4100 руб.

Решетка радиатора – 1050 руб.

Лампы в фары – 690 руб.

Общие расходы – 795 835 руб.

Стоимость 1 км пробега – 5,36 руб.

* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.

