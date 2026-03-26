Интерьер Jetour X90 Plus
Раскрыта стоимость семиместного кроссовера Jetour с АКП и полным приводом
Марка Jetour объявила официальную цену на кроссовер X90 Plus  2025–2026 модельного года, который теперь доступен в России с полным приводом и классическим 8-ступенчатым автоматом. Ранее модель предлагалась только с передним приводом и 7-ступенчатым роботом.

Новинка поставляется исключительно в топовой семиместной комплектации Премиум по цене 4 199 000 рублей. Это на 229 100 рублей дороже аналогичной версии 2024 года.

Под капотом установлен 2,0-литровый турбомотор мощностью 245 л. с. В оснащение входят двухзонный климат-контроль, панорамная крыша, медиасистема с 12,3-дюймовым экраном, акустика Sony, система кругового обзора с функцией «прозрачный капот» и расширенный зимний пакет (подогрев всех кресел, руля, стекол и зеркал).

Ранее в этом году Jetour уже корректировал прайс-лист: из продажи исчезли машины 2023 года, а скидки на версии 2024 года были отменены, что сделало модель менее доступной.

До этого «За рулем» сообщал , что глава GWM высказался об антикоррозийной стойкости китайских машин.

Источник:  Автоновости дня
Ушакова Ирина
Фото:Jetour
26.03.2026 
