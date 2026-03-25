«Ржавеют ли китайские машины?» Ответ главы GWM разошелся на цитаты

Глава GWM высказался об антикоррозийной стойкости китайских машин

Глава концерна Great Wall Motor Вэй Цзяньцзюнь прокомментировал ситуацию с антикоррозийной стойкостью современных китайских автомобилей. Детальный ответ руководителя одной из крупнейших частных автокомпаний Китая последовал на вопрос местного блогера о том, подвержены ли новые машины коррозии. Высказывание уже разошлось на цитаты.

По словам Вэй Цзяньцзюня, коррозионная стойкость в первую очередь зависит от добросовестности производителя. Однако сегодня, отметил он, компании вынуждены экономить из-за ценовых войн. Проблемы могут закладываться еще на этапе проектирования, выбора технологий и материалов.

Глава GWM подчеркнул, что поддерживает использование только проверенных и эффективных технических решений. Он признал: еще недавно кузовные панели многих китайских автомобилей не обрабатывали антикоррозийными составами, но сейчас эта практика осталась в прошлом, а качеству защиты уделяют значительно больше внимания.

Тем не менее, добавил он, в некоторых моделях, включая экспортные, склонность к коррозии полностью не искоренена. Причина – усиливающийся тренд на снижение цен, который вынуждает производителей искать компромиссы.

