Когда и на что менять зимнюю резину в 2026 году: советы экспертов
«Ржавеют ли китайские машины?» Ответ главы GWM разошелся на цитаты
25 марта
«Ржавеют ли китайские машины?» Ответ главы GWM разошелся на цитаты
Глава GWM высказался об антикоррозийной...
«Ржавеют ли китайские машины?» Ответ главы GWM разошелся на цитаты

Глава GWM высказался об антикоррозийной стойкости китайских машин

Глава концерна Great Wall Motor Вэй Цзяньцзюнь прокомментировал ситуацию с антикоррозийной стойкостью современных китайских автомобилей. Детальный ответ руководителя одной из крупнейших частных автокомпаний Китая последовал на вопрос местного блогера о том, подвержены ли новые машины коррозии. Высказывание уже разошлось на цитаты.

По словам Вэй Цзяньцзюня, коррозионная стойкость в первую очередь зависит от добросовестности производителя. Однако сегодня, отметил он, компании вынуждены экономить из-за ценовых войн. Проблемы могут закладываться еще на этапе проектирования, выбора технологий и материалов.

Глава GWM подчеркнул, что поддерживает использование только проверенных и эффективных технических решений. Он признал: еще недавно кузовные панели многих китайских автомобилей не обрабатывали антикоррозийными составами, но сейчас эта практика осталась в прошлом, а качеству защиты уделяют значительно больше внимания.

Тем не менее, добавил он, в некоторых моделях, включая экспортные, склонность к коррозии полностью не искоренена. Причина – усиливающийся тренд на снижение цен, который вынуждает производителей искать компромиссы.

Ранее «За рулем» сообщал , что анонсирован премиум-седан от Geely, он стоит дешевле 2 млн рублей.

Источник:  Китайские автомобили
Ушакова Ирина
Фото:freepik / fxquadro
25.03.2026 
Фото:freepik / fxquadro
