Анонсирован премиум-седан от Geely: он стоит дешевле 2 млн рублей

Geely представила новую версию седана Galaxy Star 8 Voyager по цене от ₽1,85 млн

Компания Geely официально презентовала обновленную версию седана Galaxy Star 8 Voyager. Новинка позиционируется как более технологичная альтернатива базовой модели, но с более высокой ценой. По данным портала Autohome, ориентировочная стоимость составит от 160 до 180 тысяч юаней (что соответствует примерно 1,85–2,1 млн рублей). Даже в максимальной комплектации автомобиль останется дешевле Toyota Camry на китайском рынке.

Главное техническое отличие – использование новой тяговой батареи Shield Gold Brick. Она обеспечивает запас хода на электротяге до 225 км, а общий пробег в гибридном режиме заявлен на уровне 1725 км.

В базовом оснащении предусмотрена система стабилизации при проколе шины, сохраняющая управляемость на скорости до 160 км/ч.

Интерьер ориентирован на высокий уровень комфорта: установлена аудиосистема Flyme Sound с 23 динамиками. Для пассажиров второго ряда предлагаются VIP-кресла с электроприводом, удлиненной подушкой, увеличенным диапазоном регулировок, а также функциями вентиляции, подогрева и массажа.

Интерьер Geely Galaxy Star 8 Voyager

Ключевая особенность обновленной модели – комплекс автономного вождения Qianli Haohan H5, способный работать в городских условиях. Он включает 27 датчиков: один лидар, три радара, 11 камер и 12 ультразвуковых сенсоров. Один из интересных элементов – световой индикатор («маленький синий огонек»), который предупреждает окружающих о включенном автопилоте.

