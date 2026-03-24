Анонсирован премиум-седан от Geely: он стоит дешевле 2 млн рублей
Компания Geely  официально презентовала обновленную версию седана Galaxy Star 8 Voyager. Новинка позиционируется как более технологичная альтернатива базовой модели, но с более высокой ценой. По данным портала Autohome, ориентировочная стоимость составит от 160 до 180 тысяч юаней (что соответствует примерно 1,85–2,1 млн рублей). Даже в максимальной комплектации автомобиль останется дешевле Toyota Camry на китайском рынке.

Главное техническое отличие – использование новой тяговой батареи Shield Gold Brick. Она обеспечивает запас хода на электротяге до 225 км, а общий пробег в гибридном режиме заявлен на уровне 1725 км.

В базовом оснащении предусмотрена система стабилизации при проколе шины, сохраняющая управляемость на скорости до 160 км/ч.

Интерьер ориентирован на высокий уровень комфорта: установлена аудиосистема Flyme Sound с 23 динамиками. Для пассажиров второго ряда предлагаются VIP-кресла с электроприводом, удлиненной подушкой, увеличенным диапазоном регулировок, а также функциями вентиляции, подогрева и массажа.

Ключевая особенность обновленной модели – комплекс автономного вождения Qianli Haohan H5, способный работать в городских условиях. Он включает 27 датчиков: один лидар, три радара, 11 камер и 12 ультразвуковых сенсоров. Один из интересных элементов – световой индикатор («маленький синий огонек»), который предупреждает окружающих о включенном автопилоте.

Ранее «За рулем» сообщал , что марка Tank обновила прайс-листы на модели 300 и 500 2026 года выпуска.

Источник:  Autohome
Ушакова Ирина
Фото:Autohome
24.03.2026 
