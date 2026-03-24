Geely Atlas обзавелся «умным» бирюзовым маячком

Geely показала кроссовер Atlas (Boyue L) с индикатором автономного вождения

Geely официально представит обновленный Atlas (на домашнем рынке – Boyue L) в Китае в конце текущего месяца.

Автомобиль по-прежнему построен на архитектуре CMA нового поколения, а основные изменения сосредоточены в технологической начинке и деталях экстерьера. Кроссовер получил новый цвет кузова «Горно-голубой» и синий индикатор интеллектуальной системы вождения, который стал визуальным маркером установки вспомогательной системы Qianli Haohan H3.

В состав этого комплекса входят три миллиметровых радара, 11 высокочувствительных камер и чип с вычислительной мощностью 128 TOPS, что позволяет реализовать функции высокоскоростного автопилота NOA и многосценарную интеллектуальную помощь при парковке.

Силовая гамма, ориентируясь на текущую модель, включает двигатели 1.5T (181 л.с., 290 Н·м) и 2.0T (218 л.с., 325 Н·м), которые работают в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Цены на актуальную версию Boyue L сегодня в Китае варьируются от 99 900 (1,2 млн рублей) до 126 900 юаней (1,5 млн рублей).

