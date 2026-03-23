Раскрыты новые цены на популярные внедорожники Tank в России

В России марка Tank обновила прайс-листы на модели 300 и 500 2026 года выпуска

Премиальный бренд Tank (входит в Great Wall) опубликовал актуальные цены на внедорожники 300 и 500 2026 года производства. Автомобили текущего модельного года оказались дороже прошлогодних версий: Tank 300прибавил 100 000 рублей, Tank 500 – 150 000 рублей. Кроме того, в линейке Tank 500 2026 года исчезла средняя комплектация «Бизнес», которая была доступна у версии 2025 года.

Tank 300: цены и особенности

Комплектация Цена (2025 г. в.) Цена (2026 г. в.) Драйв 4 499 000 руб. 4 499 000 руб. Премиум 4 899 000 руб. 4 899 000 руб. Сити Драйв 4 799 000 руб. 4 799 000 руб. Сити Премиум 5 249 000 руб. 5 249 000 руб.

Во втором квартале 2026 года Tank 300 начнут собирать на калининградском заводе «Автотор». Техническая начинка останется б ез изменений: 2,0-литровый турбомотор мощностью 218 л. с. и 380 Нм, 8-ступенчатый «автомат». Привод – подключаемый полный (Part-Time) или интеллектуальный с многодисковой муфтой на передней оси в зависимости от версии.

Tank 500: цены и варианты исполнения

Комплектация Цена (2025 г. в.) Цена (2026 г. в.) Сити Премиум 7 199 000 руб. нет данных Техно Премиум 7 699 000 руб. нет данных Премиум 8 149 000 руб. 8 149 000 руб. Оникс 8 899 000 руб. 8 899 000 руб.

Бензиновые версии Премиум и Оникс оснащаются 3,0-литровым V6 с двойным турбонаддувом (299 л. с.), 9-ступенчатым автоматом и полным приводом с демультипликатором. В комплектации Оникс блокируются оба межколесных дифференциала, в Премиум – только задний.

Гибридные модификации:

Сити Премиум (HEV) – неподключаемый гибрид: 2,0-литровый турбомотор (245 л. с.) в паре с 9-ступенчатой АКП, интегрированной с 54-сильным электромотором. Суммарная мощность – 299 л. с., крутящий момент – 616 Нм. Тяговая батарея емкостью 17,5 кВт·ч.

Техно Премиум (PHEV) – подзаряжаемый гибрид: 2,0-литровый двигатель (231 л. с.) + 163-сильный электромотор. Суммарная 30-минутная мощность – 299 л. с., пиковая – 394 л. с. и 750 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 6,9 секунды, средний расход – 8,4 л/100 км.

