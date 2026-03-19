«Москвич» готовит бизнес-седан «на замену Toyota Camry»

Гендиректор «Москвича» Фролова: завод планирует расширять новую линейку «М»

Автозавод «Москвич» планирует расширить модельный ряд автомобилей семейства «М», добавив в него седан бизнес-класса. Об этом сообщила генеральный директор АО МАЗ «Москвич» Елена Фролова.

По ее словам, работа над пополнением «М-линейки» ведется, и руководство предприятия уже определилось с необходимым типом кузова.

«Пришли к выводу, что в семействе "М" необходим седан бизнес-класса», – заявила Фролова, уточнив, что точные сроки появления новинки на рынке пока не определены.

Глава завода уверена, что сегмент бизнес-седанов в России остается перспективным и далек от насыщения.

Roewe M7

«Потребность в этих автомобилях велика: у частных лиц, в госструктурах, в такси. Мы видим, насколько успешны седаны Hongqi», – пояснила она, добавив, что ниша, которую ранее занимала Toyota Camry, «открыта и даже близко не исчерпана».

Интерьер Roewe M7

Напомним, новая линейка «М» была представлена в начале марта 2026 года и пока включает две модели: кроссоверы M70 и M90 . Обе созданы на базе автомобилей британского бренда MG, принадлежащего китайскому концерну SAIC. Интересно, что в портфеле SAIC есть и подходящий по формату седан – модель Roewe M7, дебютировавшая на китайском рынке в прошлом году. Именно она может стать технической основой для будущего бизнес-седана «Москвича».

