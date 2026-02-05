#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

Новые кроссоверы московской сборки — подробно о М-серии

Кроссоверы Москвич М70 и М90 будут выпускать в партнерстве с концерном SAIC

Проект «Москвича» развивается. Вторым партнером столичного завода после китайской компании JAC стал концерн SAIC. 

Рекомендуем
Владельцы будущего Москвича М70 поделились мнением о машине: отзывы о MG HS

Два новых кроссовера – М70 и М90 – должны появиться у дилеров весной, а их сборка началась в конце 2025 года.

Москвич М70 в оригинале зовется MG HS.Его габариты 4655×1890×1890 мм при колесной базе 2765 мм. Он оснащается турбомоторами 1.5 и 2.0. Первому положен 7‑ступенчатый преселективный робот, второй работает с традиционным 9‑скоростным автоматом. Привод в обоих случаях передний, но чуть позже обещают и AWD-версию.

Москвич М70
Москвич М70
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ LADA ISKRA Голосование в самой престижной автомобильной премии России уже началось. Заполните анкету и выиграйте автомобиль!
ГРАН-ПРИ
«ЗА РУЛЕМ»

Москвич М90 – перелицованный MG RX9. Он насчитывает 4983 мм в длину, 1967 мм в ширину, 1786 мм в высоту и 2915 мм между осями. У него 2, -литровый турбомотор, классический автомат, полный привод и семиместный салон.

Москвич М90
Москвич М90

Рекомендуем
Москвич М70 и М90 — подробности о новых кроссоверах (видео)

Оба кроссовера чуть крупнее уже знакомых нам Москвичей 3 и 8 соответственно.

Новинки получат комплекс систем активной безопасности, чего не могли предложить прежние модели.

Цены и комплектации объявят ближе к старту продаж. Интересно, что для М‑серии запустили отдельный сайт и обновленную эмблему.

  • О том, какой бренд выступит партнером для возрожденной Волги, рассказано тут.
  • «За рулем» можно читать и в MAX
Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Милешкин Кирилл
Фото:Москвич
Количество просмотров 18700
05.02.2026 
Фото:Москвич
Поделиться:
Оцените материал:
+1