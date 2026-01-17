Владельцы будущего Москвича М70 поделились мнением о машине: отзывы о MG HS

Владельцы перечислили преимущества и недостатки кроссовера MG HS

В преддверии появления на рынке России новых кроссоверов Москвич М70 и Москвич М90 рассмотрим отзывы на кроссоверы MG HS и MG QS, ставших основой этих моделей. Они уже продаются в Европе, Океании, Азии и странах Персидского залива. Какие сильные и слабые стороны отмечают реальные владельцы?

Москвич М70

История моделей MG HS и MG QS интересна. MG QS был представлен в Китае в 2023 году под названием Roewe RX9, но быстро ушёл с рынка из-за низкого спроса. Зато MG HS в Китае известен как Roewe RX5 и продолжает продаваться. Именно этому кроссоверу посвящён обзор отзывов.

Главное достоинство MG HS – цена. Покупатели из разных стран отмечают, что этот кроссовер дешевле многих конкурентов. Например, в Великобритании базовая версия стоит 26,2 тысячи фунтов (около 2,83 млн рублей), тогда как Hyundai Tucson – от 33,1 тысячи фунтов (примерно 3,57 млн рублей). Из-за стоимости водители готовы мириться с определёнными упрощениями в конструкции.

Оснащение MG HS впечатляет за такую цену. Владельцы из Европы и Океании выделяют систему кругового обзора, беспроводную зарядку для смартфонов, панорамную крышу и электропривод кресел.

Кроссовер довольно крупный – его размеры составляют 4655 х 1890 х 1664 мм. Места на втором ряду хватает, присутствует центральный подлокотник. Багажник объёмом 507 литров просторный, но некоторые пользователи жалуются на отсутствие крючков, сеток и других средств для удобства хранения.

Двигатель объёмом 1,5 литра обеспечивает уверенное ускорение, комфортное для обгонов на скорости выше 100 км/ч. Для городских поездок мощности хватает, а роботизированная коробка передач работает плавно, без толчков.

MG HS также обеспечивает удобную езду по ровным дорогам. Подвеска хорошо смягчает неровности, и, несмотря на небольшие колебания кузова, пассажиров не укачивает. Руль лёгкий, что удобно для городских манёвров.

Однако у модели есть и негативные стороны, которые стоит учитывать.

Развлекательная система оснащена двумя 12,3-дюймовыми экранами, что выглядит внушительно. Но у центрального сенсорного экрана медленная реакция, а иконки маленькие и неудобные в управлении. Навигация часто показывает неправильное местоположение машины – на несколько кварталов в стороне. Выручает только подключение Apple CarPlay и Android Auto.

Подвеска сконструирована для комфорта, но из-за этого стала мягкой. При резких поворотах автомобиль сильно кренится, поэтому лучше ездить более спокойно.

Салон отделан недорогими материалами. Дверные панели, центральная консоль и тоннель сделаны из твёрдого пластика, который легко царапается и неприятен на ощупь. Новый автомобиль издаёт запах дешёвого пластика, что особенно ощутимо в жарком климате. Владельцы советуют проветривать салон.

Шумоизоляция также неидеальна. Шум мотора почти не слышен, но дорожный шум сильный. Кроме того, на скоростях выше 80 км/ч в салон часто попадает уличный шум через водительскую дверь, создавая эффект сквозняка, который не решается даже заменой резиновых уплотнителей.

По расходу топлива MG HS с 1,5-литровым двигателем неэкономичен. Показания бортового компьютера чаще показывают 8-10 литров на 100 км, тогда как заявлялось менее 7 литров. Кроссовер рекомендуется заправлять бензином АИ-95.

Таким образом, прародитель кроссоверов Москвич М70 и Москвич М90 обладает как достоинствами, так и недостатками. Исправят ли их на московском заводе – станет понятно в ближайшее время.

