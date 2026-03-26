Гул и биение на руле — как понять, в чем дело?
В России начались продажи семиместного минивэна Sollers SF1

Дилеры предлагают минивэн Sollers SF1 по цене от 2 250 000 рублей

Автомобиль уже доступен для покупки на онлайн-витрине бренда и в дилерских центрах.

Машины сборки УАЗа получат более надежный кузов

Семиместная версия популярной модели Sollers SF1 подойдет как для семейных поездок, так и для коммерческих перевозок пассажиров. Модель включена в перечень Минпромторга России как автомобиль, разрешенный для работы в такси.

Салон выполнен с акцентом на комфорт и эргономику: здесь просторно и продумано все для дальних путешествий. Раздельные кресла второго ряда сдвигаются в широком диапазоне и оснащены креплениями Isofix для детских кресел. Спинка заднего трехместного дивана складывается в пропорции 50/50, что позволяет легко менять объем багажного отделения. Благодаря высоте 1,9 метра автомобиль без проблем заезжает в подземные паркинги, а компактные размеры и панорамное остекление обеспечивают отличную маневренность и хороший обзор.

Под капотом Sollers SF1 – бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра мощностью 136 л.с. Мотор с надежным цепным приводом ГРМ рассчитан на использование бензина АИ‑92, соответствует экологическому стандарту Евро‑5 и работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Даже в базовой версии минивэн предлагает две подушки безопасности, антиблокировочную систему, дисковые тормоза на всех колесах, кондиционер, подогрев руля, передних сидений, зеркал и форсунок омывателя, задние парктроники, электрические стеклоподъемники и электропривод зеркал, штатную аудиосистему, противотуманные фары и светодиодные ходовые огни.

Для покупателей доступно шесть вариантов окраски кузова: белый, красный, синий, а также металлик – серебристый, темно-серый и черный.

Алексеева Елена
Фото:Sollers
26.03.2026 
