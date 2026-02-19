7 мест, 136 сил, зимний пакет — конкурент Ларгуса пошел в производство

«Соллерс» запустил производство 7-местных минивэнов Sollers SF1 по полному циклу

«Соллерс Алабуга» начал серийное производство 7-местной пассажирской версии Sollers SF1 по полному циклу.

Процесс включает сварку и антикоррозионную катафорезную обработку кузова методом погружения, его окраску и финальную сборку машины.

Минивэн дополнил линейку бренда, выпускающуюся на универсальном сборочном конвейере завода.

В пресс-службе говорят, что все машины проходят комплексную проверку: осмотр узлов, агрегатов и электрических систем, контроль состояния интерьера, оценку качества ЛКП и швов.

Также обязательные этапы – тестирование в дождевальной камере и на специальном треке с искусственными неровностями.

Минивэн Sollers SF1, базовое оснащение

2 подушки безопасности

АБС, ESC

дисковые тормоза на всех колесах

кондиционер

подогрев руля, передних сидений, зеркал и форсунок омывателя

задние парктроники

электропривод боковых стекол и зеркал

аудиосистема

противотуманные фары, светодиодные ДХО

Специально под выпуск минивэна на «Соллерс Алабуга» смонтировали участок вклейки боковых стекол, а в техпроцесс внедрены операции по оснащению пассажирского салона – в частности, монтаж сидений, климатической системы и элементов интерьера.

Цена на минивэн уже есть – как было объявлено при старте предзаказа в конце января, она составляет 2 250 000 рублей.

