#
7 мест, 136 сил, зимний пакет — конкурент Ларгуса пошел в производство

«Соллерс» запустил производство 7-местных минивэнов Sollers SF1 по полному циклу

«Соллерс Алабуга» начал серийное производство 7-местной пассажирской версии Sollers SF1 по полному циклу.

Электромобиль против авто с ДВС: проверка на выносливость и долговечность

Процесс включает сварку и антикоррозионную катафорезную обработку кузова методом погружения, его окраску и финальную сборку машины.

Минивэн дополнил линейку бренда, выпускающуюся на универсальном сборочном конвейере завода.

В пресс-службе говорят, что все машины проходят комплексную проверку: осмотр узлов, агрегатов и электрических систем, контроль состояния интерьера, оценку качества ЛКП и швов.

Также обязательные этапы – тестирование в дождевальной камере и на специальном треке с искусственными неровностями.

Минивэн Sollers SF1, базовое оснащение

Представлен конкурент Ларгуса российской сборки
  • 2 подушки безопасности
  • АБС, ESC
  • дисковые тормоза на всех колесах
  • кондиционер
  • подогрев руля, передних сидений, зеркал и форсунок омывателя
  • задние парктроники
  • электропривод боковых стекол и зеркал
  • аудиосистема
  • противотуманные фары, светодиодные ДХО

Специально под выпуск минивэна на «Соллерс Алабуга» смонтировали участок вклейки боковых стекол, а в техпроцесс внедрены операции по оснащению пассажирского салона – в частности, монтаж сидений, климатической системы и элементов интерьера.

Цена на минивэн уже есть – как было объявлено при старте предзаказа в конце января, она составляет 2 250 000 рублей.

  «За рулем» можно читать и в MAX
Иннокентий Кишкурно
19.02.2026 
Отзывы о Sollers SF1

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв