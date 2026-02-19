7 мест, 136 сил, зимний пакет — конкурент Ларгуса пошел в производство
«Соллерс Алабуга» начал серийное производство 7-местной пассажирской версии Sollers SF1 по полному циклу.
Процесс включает сварку и антикоррозионную катафорезную обработку кузова методом погружения, его окраску и финальную сборку машины.
Минивэн дополнил линейку бренда, выпускающуюся на универсальном сборочном конвейере завода.
В пресс-службе говорят, что все машины проходят комплексную проверку: осмотр узлов, агрегатов и электрических систем, контроль состояния интерьера, оценку качества ЛКП и швов.
Также обязательные этапы – тестирование в дождевальной камере и на специальном треке с искусственными неровностями.
Минивэн Sollers SF1, базовое оснащение
- 2 подушки безопасности
- АБС, ESC
- дисковые тормоза на всех колесах
- кондиционер
- подогрев руля, передних сидений, зеркал и форсунок омывателя
- задние парктроники
- электропривод боковых стекол и зеркал
- аудиосистема
- противотуманные фары, светодиодные ДХО
Специально под выпуск минивэна на «Соллерс Алабуга» смонтировали участок вклейки боковых стекол, а в техпроцесс внедрены операции по оснащению пассажирского салона – в частности, монтаж сидений, климатической системы и элементов интерьера.
Цена на минивэн уже есть – как было объявлено при старте предзаказа в конце января, она составляет 2 250 000 рублей.
