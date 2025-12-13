Представлен конкурент Ларгуса российской сборки

Пассажирский Sollers SF1 начнут собирать в Елабуге в первом квартале 2026 года

Компания «Соллерс» показала микроавтобус и комби на базе фургона Sollers SF1 (JAC Refine M3) и анонсировала выход этих модификаций на рынок РФ.

Технически обе новые версии повторяют фургон: под капотом машины длиной 5115 мм с колесной базой 3080 мм установлен турбомотор 1.5 на 136 л.с. (Евро-5) в паре с 5-ступенчатой механикой, передающий момент на задний мост. Но у комби – 5-местный салон и грузовой отсек на 2,9 кубометра, а пассажирский микроавтобус имеет посадочную схему салона 2+2+3, что подойдет и для семейных поездок, и в коммерческих перевозках, считают в компании.

Базовая комплектация микроавтобуса включает две подушки безопасности, АБС, задний парктроник, электропривод стекол и зеркал, кондиционер, аудиосистему (USB и MP3), обогрев сидений и руля, противотуманные фары и светодиодные ДХО.

В салоне – дополнительный отопитель, сидения с износостойкой тканевой обивкой, подстаканники и порты для подзарядки устройств в боковых панелях.

Как сообщил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков, цена пассажирских версий уложится в 2,5 млн рублей, то есть микроавтобус будет лишь немногим дороже 7-местного Ларгуса. Серийное производство микроавтобусов Sollers SF1 по технологии полного цикла на заводе «Соллерс» в Елабуге планируется начать в первом квартале 2026 года.

