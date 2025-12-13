#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Renault Arkana
13 декабря
В России возобновлены продажи привычного кроссовера Renault с приятной ценой
Кроссоверы Renault Arkana предлагаются в России...
Интерьер Changan CS75 Plus
13 декабря
Полный привод, автомат, тяговитый мотор – добротный кроссовер уже в России
Changan презентовал новый кроссовер CS75 Plus...
На прежние Весты (на фото – Vesta SW Cross) климат-контроль ставили, но после «перезагрузки» остался лишь кондиционер
13 декабря
Стало известно, когда на модели Lada вернется климат-контроль
RCI News: климат-контроль вернется на модели...

Представлен конкурент Ларгуса российской сборки

Пассажирский Sollers SF1 начнут собирать в Елабуге в первом квартале 2026 года

Компания «Соллерс» показала микроавтобус и комби на базе фургона Sollers SF1 (JAC Refine M3) и анонсировала выход этих модификаций на рынок РФ.

Рекомендуем
Реальная альтернатива Ларгусу? Тест Соллерса SF1

Технически обе новые версии повторяют фургон: под капотом машины длиной 5115 мм с колесной базой 3080 мм установлен турбомотор 1.5 на 136 л.с. (Евро-5) в паре с 5-ступенчатой механикой, передающий момент на задний мост. Но у комби – 5-местный салон и грузовой отсек на 2,9 кубометра, а пассажирский микроавтобус имеет посадочную схему салона 2+2+3, что подойдет и для семейных поездок, и в коммерческих перевозках, считают в компании.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Базовая комплектация микроавтобуса включает две подушки безопасности, АБС, задний парктроник, электропривод стекол и зеркал, кондиционер, аудиосистему (USB и MP3), обогрев сидений и руля, противотуманные фары и светодиодные ДХО.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

В салоне – дополнительный отопитель, сидения с износостойкой тканевой обивкой, подстаканники и порты для подзарядки устройств в боковых панелях.

Как сообщил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков, цена пассажирских версий уложится в 2,5 млн рублей, то есть микроавтобус будет лишь немногим дороже 7-местного Ларгуса. Серийное производство микроавтобусов Sollers SF1 по технологии полного цикла на заводе «Соллерс» в Елабуге планируется начать в первом квартале 2026 года.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Фото:Соллерс, Максим Кадаков
Количество просмотров 11
13.12.2025 
Фото:Соллерс, Максим Кадаков
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Sollers SF1

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв