Названы сроки появления грузопассажирской версии Sollers SF1

«Соллерс» анонсировал выход «каблучка» Sollers SF1 в пятиместном исполнении

Компания «Соллерс» опубликовала в соцсетях короткий видеоролик о новой модификации своей модели Sollers SF1.

Реальная альтернатива Ларгусу? Тест Соллерса SF1

Это пятиместная грузопассажирская машина, которая вскоре должна дополнить уже выпускающийся сугубо грузовой фургон – у него лишь один ряд сидений и вместительный грузовой отсек. В грузопассажирском варианте за водительским и пассажирским местами появляются три кресла второго ряда, доступ к которым открывается через сдвижную дверь на правом борту, а в багажное отделение можно попасть через распашные задние створки.

Интересная деталь: судя по видео, второй ряд можно сдвигать по очень длинным направляющим, регулируя пространство в ногах и объем грузового отсека.

Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Такая версия подойдет и для семейных поездок, и для перевозки рабочих бригад, считают в компании. Среди называемых преимуществ – «легковые» габариты, маневренность, возможность заезда на любой паркинг, вместительность, наличие теплых опций и 1,5-литровый турбомотор под капотом.

А главное – в дилерскую сеть товарные машины обещают доставить уже в этом году. Как вам такой вариант «каблучка»?

Источник:  «Соллерс»
Иннокентий Кишкурно
31.10.2025 
