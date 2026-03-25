Выбираем рамный внедорожник: Tank 400 против KGM Rexton

Эксперт сравнил комплектации китайского Tank 400 и KGM Rexton из Кореи

Китайский Tank 400 прельщает богатым оснащением и необычным обликом. За те же деньги у нас официально продается и старый добрый «аналоговый» KGM Rexton из Кореи , ранее известный под маркой SsangYong. По прайсу он ровня китайскому рамнику Tank 400.

Технические характеристики

Концептуально машины одинаковые: кузов на раме, передняя независимая подвеска на двойных поперечных рычагах и неразрезной мост сзади. Обе из современного мира, в котором, кажется, даже на тяжелом внедорожнике дизелю нет места. Tank и KGM располагают двухлитровыми турбо-«четверками». У первого она выдает 245 л.с. и 380 Н·м, у второго – 225 л.с. и 350 Н·м.

KGM вытянулся на 4850 мм в длину, между осями у него 2865 мм. Tank к нему близок: 4985 мм с учетом запаски на пятой двери и база 2850 мм.

А вот в остальном общего мало. В автомате Рекстона всего шесть передач: маловато по современным меркам. Он верен ветхозаветной схеме part-time, непригодной для езды по асфальту. Есть понижающий ряд, однако странно видеть экономию на блокировке заднего межколесного дифференциала. Нет ни принудительной блокировки, ни самоблока. Это сильно ограничивает проходимость. Заявленный клиренс маловат для рамника, всего 203 мм. Да что говорить: у него даже усилитель руля гидравлический!

Tank куда более продвинутый. Автомат – 9-ступенчатый. Полный привод – torque-on-demand с муфтой подключения передних колес. Ее блокировкой заведует автоматика в зависимости от выбранного ездового режима. Плюс принудительные блокировки обоих межколесных «диффов» и паспортный клиренс 235 мм.

«Четырехсотый» заметно тяжелее: 2435 кг снаряженной массы против 2085-2223 кг у Рекстона.

Комплектации и цены

Единственная на сегодня комплектация Tank 400 на российском рынке – Premium за 6,3 млн рублей. Сложно придумать, чего здесь нет:

Внедорожник оснащен полным набором систем активной безопасности, шестью подушками безопасности.

Есть защита силового агрегата и подготовка под установку фаркопа.

Полный набор обогревов, омыватель камеры заднего вида, трехзонный климат-контроль.

Сиденья отделаны натуральной кожей, в передних есть вентиляция, в водительском – еще и массажер.

Аудиосистема с сабвуфером дополнена активным шумоподавлением.

Предусмотрен проектор, а в штатную мультимедиа с экраном на 16,2 дюйма интегрированы онлайн-сервисы Яндекса.

Похвально, что не стали гнаться за размерностью колес, памятуя о предполагаемом суровом ареале обитания – они 18-дюймовые. Выбирать можно из четырех цветов кузова (три классических оттенка и стильный зеленый) и двух вариантов салона (черный и черно-красный).

KGM Rexton в начальной версии Dream чуть доступнее, 5,89 млн рублей. В оснащение входит:

Электропривод пятой двери (у Tank 400 распашная дверь багажника).

Камера одна, заднего вида.

«Климат» двухзонный, круиз-контроль обычный, без функции поддержания дистанции.

Медиасистема работает на экране диагональю 12,3 дюйма, поддерживает протоколы Android Auto и Apple CarPlay.

При этом нет обогрева лобового стекла. Имеет смысл доплатить и купить за 6,3 млн исполнение Icon. В нём появятся камеры кругового обзора, 20-дюймовые колеса, шторки в задних дверях. Искусственная кожа уступает место натуральной. Набор электронных ассистентов более чем скромный – только сканер слепых зон и ассистент выезда с парковки. Зато есть задние боковые подушки безопасности и коленная подушка для водителя.

Rexton предлагает выбор из пяти цветов кузова (белый, черный и три оттенка серого), интерьер бывает черным или светло-бежевым.

Какой внедорожник выбрать?

KGM Rexton архаичнее по конструкции и заметно беднее оснащен. Tank 400 выше на голову не только по числу современных опций, но и по части внедорожных возможностей. Есть только один большой минус: многих до сих пор смущает страна происхождения – Китай. А вы из их числа? Отписывайтесь в комментариях, какой из этих внедорожников предпочли бы.