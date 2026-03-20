Надежный рамный внедорожник от 1,8 млн рублей: какой ресурс?

Названы достоинства и недостатки большого рамника Haval H9 1-го поколения

Haval H9 первого поколения выпускали с 2015 по 2024 год. Мест — пять или семь. Длина — 4856 мм, клиренс — 206 мм, багажник пятиместной версии — свыше 700 л.

С 2020 года внедорожник собирали на росийском заводе Haval в Тульской области.

Солидный внедорожный арсенал: постоянный полный привод, понижающая передача, блокировки межосевой муфты и межколесных дифференциалов.

Изначально продавали единственную комбинацию мотор-коробка. Позже добавили два двигателя и к ним новый автомат.

Достоинства

Надежная машина.

Очень богатое оснащение.

Энергоемкая и комфортная подвеска.

Недостатки

Быстрая коррозия со стороны днища.

Много проявлений ­«экономии на мелочах».

Форма багажника превосходна. Третий ряд при складывании образует ровный пол. Если не складывать, для поклажи остается около 300 л объема.

Моторы

Базовый мотор – бензиновый GW4C20 2.0 (218 л. с.): турбонаддув, непосредственный впрыск, топливо не ниже АИ‑95. Блок цилиндров чугунный, есть гидрокомпенсаторы. До 100 тысяч км ничем не докучает, кроме плавающих холостых оборотов из-за нагара на клапанах. Неприличный расход масла на единичных машинах, возможно, связан с длительным применением дурного топлива или масла.

В 2017 году внедрили модификацию этого же двигателя под индексом GW4C20A (245 л. с.). Характер не изменился, но повысилась вероятность растянуть цепь привода ГРМ к 120–150 тысячам км.

Тогда же появился и дизель GW4D20T 2.0 (190 л. с.). На первых порах вылезали неприятности: пробои прокладки головки блока при перегревах, острая реакция топливной аппаратуры на некачественное топливо. Ну и свойственное современным дизелям быстрое засорение клапана EGR и сажевого фильтра.

Ресурс всех моторов определяют в 230–250 тысяч км.

Коробки передач

Возможных коробок передач две: гидроавтоматы ZF 6HP21 (при 218‑сильном моторе) и ZF 8HP70 (при остальных). Оба знакомы нам по различным моделям BMW. Весьма долговечны, служат свыше 300 тысяч км. Однако критический износ элементов (в первую очередь втулок и фрикционов) проявляется раньше – иногда уже после 100 тысяч км. Это зависит от ездовых манер владельца и объемов посещения бездорожья.

Рекомендации ZF менять рабочую жидкость «каждые 8 лет или 100 тысяч км» на этом фоне выглядят утопическими. По-хорошему, замена масла и фильтра с попутной диагностикой необходимы каждые 50–60 тысяч км, а после 150 тысяч км – чаще .

Полный привод обеспечивают проверенные агрегаты известных марок: многодисковая муфта BorgWarner, блокировка заднего дифференциала Eaton. Блокировка переднего дифференциала – опция. Никаких недостатков в работе всех компонентов пока не выявлено. Правда, две трети проданных в России H9 пока не набегали и 100 тысяч км.

Эксплуатационные болячки

Подвеска и рулевой механизм до 100 тысяч км держатся достойно. Темпы износа тормозных колодок и дисков претензий не вызывают.

Вообще, какие-либо серьезные поломки при малых пробегах крайне редки. Основные хлопоты исходят от электронных компонентов: случаются отказы датчиков парковки и парктроника, в сырую погоду – привода пятой двери, в морозы подтормаживает непрогретая мультимедийная система.

Владельцы больше обсуждают потребительские недостатки: жесткую обивку дверей, отсутствие регулировки угла наклона подушки сиденья (при наличии вентиляции и массажа), не очень понятный наружный кофр на задней двери, в котором вдобавок быстро закисает замок. А запаска под днищем всегда грязная.

Euro NCAP: тест не проводился

Самое массовое предложение на вторичке: H9 2.0 (218 л. с.) АКП

Оптимальный выбор: Н9 любой бензиновый 2.0 АКП

За те же деньги: Kia Sorento, Land Rover Discovery Sport, Mitsubishi Outlander, Volkswagen Tiguan