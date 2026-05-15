Как сезон цветения деревьев и трав ставит под угрозу безопасность на дороге?
Назван самый действенный способ борьбы со скручиванием пробега
Лось за 80 тысяч: лето — сезон смертельных встреч на трассе

Страховщики бьют тревогу из-за начала сезона роста ДТП с дикими животными

Для российских водителей наступил опасный сезон: с приходом тепла на дорогах резко вырос риск столкновения с д икими животными.

Как сообщают в «Абсолют Страховании», пик аварий приходится на середину лета, а география происшествий охватывает всю страну – от Татарстана до Ярославской области. Чаще всего под колеса попадают лоси и косули, внезапно выбегающие на загородные трассы.

Основная опасность подстерегает водителей в сумерках и ночью, особенно возле лесов и водоемов. Автоэксперты настоятельно не рекомендуют пытаться резко объехать зверя: такой маневр может привести к заносу или вылету на встречку. Лучше плавно скорректировать траекторию или ударить прямо, чтобы избежать тяжелых последствий.

Важно помнить, что за каждое сбитое дикое животное государству придется заплатить штраф. Например, за лося – 80 тысяч рублей, за кабана – 30 тысяч, а за случайного голубя – 600 рублей. На территории заповедников суммы увеличиваются в несколько раз.

Однако есть и хорошая новость: компенсацию государству может выплатить страховщик по полису ОСАГО. А вот ремонт собственного автомобиля без каско – полностью на совести водителя.

Покидать место ДТП даже с мелким зверем нельзя – это грозит лишением прав.

Источник:  «Российская газета»
Алексеева Елена
Фото:Артем Геодакян/ТАСС
15.05.2026 
