Haval H9 обновился - все подробности и тест

С рестайлингом ушел ряд опций. А что рамный внедорожник приобрел взамен?

А что изменилось?

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Китайской версии «подтяжку лица» сделали еще два года назад, но мы такую машину не увидим. Новые детали во главе с LED-фарами заметно повысили бы стоимость машинокомплектов. Вдобавок капот стал выше, а решетка радиатора вертикальнее, и они не проходят по требованиям к безопасности пешеходов (в Китае стандарты другие). Наконец, и в нынешнем облике Haval H9 неплохо расходится: он брутален и похож на любимый у нас Land Cruiser Prado. А потому пару лет до выхода следующего поколения продержится.

Но несколько внешних отличий машины 2021 года все же замечаю. У нас на тесте топовая комплектация, а омывателей фар и передних парковочных датчиков нет. В Китае с переходом на диодные фары отказались от омывателя, а передние ультразвуковые сенсоры поменяли на видеокамеру. Проводки под упраздненные опции больше нет, вот они и пропали: тульский завод получает те же жгуты, что делают для внутреннего рынка. А камеру для наших версий заказывать не стали из соображений экономии.

Haval H9 2.0 T‑GDI. Цена в России от 2 670 000 ₽. Внешних изменений никаких. Зато как внедорожник Haval H9 стал ещё круче, получив блокировку переднего дифференциала и круиз-контроль для бездорожья, поддерживающий ползущую скорость.

Уже в салоне вижу, что отныне нет ни автокорректора, ни функции поворотного света. Все то же эхо новых жгутов. Ксенон без омывателя и корректора стоит на законных основаниях: использованы лампы послабее, на 25 Вт, а не привычные некогда 35‑ваттные, вот и весь фокус. Зато интерьеру добавила солидности ромбовидная строчка кожи Наппа.

Крутому внедорожнику плевать на внешность — Haval H9 следует этому постулату

Для бездорожья

Восьмиступенчатый автомат ZF изменений не претерпел. А вот в бензиновой «турбочетверке» стало 218 сил вместо 245. Компенсация — возросший с 350 до 380 Н·м момент. Собственные ощущения подсказывают, что поведение машины не изменилось: минус 10% мощности на плюс 10% момента дают примерно те же ускорения. Но тормозов, как и раньше, сильно не хватает.

Отмечу перенастроенный датчик крена кузова. Эта штука поднимает панику включением аварийной сигнализации, если считает, что внедорожник слишком сильно наклонился в повороте. На прежней «девятке» система срабатывала чуть ли не в каждом вираже — теперь такого нет.

Передняя панель не изменилась. В списке опций стало больше электронных ассистентов: сканер дорожных знаков, автоматика дальнего света, контроль слепых зон, помощь при выезде с парковки задним ходом.

Блокировка «центра» включается автоматически при переходе на пониженный ряд. Межколесные блокировки активируются клавишами на консоли. У двигателя есть система старт-стоп, которая лишена раздражающей привычки включаться после каждого перезапуска мотора.

Вне асфальта Haval H9 и был хорош, а стал ещё лучше. В максимальной комплектации у него появилась третья блокировка дифференциала — спереди. Монстр! Обе межколесные блокировки поставляет Eaton. Передняя работает по электромагнитному принципу. Промежуточных стадий нет: свободный или на 100% заблокированный дифференциал. Сзади же работает электрогидронасос, позволяющий гибко регулировать степень блокировки.

В сухую погоду в горах Кабардино-Балкарии, где проходило знакомство с машиной, не нашлось ситуации, когда «девятке» потребовалась бы помощь даже задней блокировки, не говоря уже о передней. А маршрут был такой, что местами подвеска выбирала весь свой ход. Он настолько огромный, что вывесить Haval H9 даже одним колесом — задача нетривиальная. На спусках и подъемах неожиданно лучшим оказался… спортивный режим ездовых настроек! В нём внедорожник дольше держит передачу, а во всех остальных положениях шайбы на тоннеле норовит загнать обороты вниз. Даже если выбираешь ручное управление коробкой.

Интересная фишка — «танковый» разворот. Нет, гусеницы у Хавейла не появляются. Просто в повороте при включенной блокировке «центра» электроника начинает подтормаживать заднее внутреннее колесо. Сам не измерял, но производитель утверждает, что радиус разворота уменьшается за счет такой хитрости на метр. Функция работает не всегда, а включается водителем виртуальной клавишей на сенсорном дисплее.

Оснащение

Экран вырос с 8 до 9 дюймов. Исчезла заторможенность реакций. Шрифт стал ровным, а перевод — без ошибок. Синхронизация со смартфонами, правда, половинчатая: Apple CarPlay есть, Android Auto отсутствует. А вот техническая вкладка с информацией о температурах рабочих жидкостей и «мультиками» о работе полного привода канула в Лету.

Комбинация приборов из частично цифровой стала полностью рисованной. Но суть от этого не поменялась: зоны слева и справа никак не меняют свой облик. Посередине тоже особо не разгуляешься, выбирая из трех разных дизайнов. Странная особенность: при включенной системе удержания в полосе кнопки выбора выводимых данных на руле отключаются. Пока не выключишь ассистента, не увидишь ни маршрутный компьютер, ни что-либо ещё.

Цены и модификации

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Мартовская статистика возвестила об очередном успехе китайских производителей. Марка Haval вошла в топ‑10 по российским продажам, оказавшись востребованнее отечественных УАЗов! Рамный Н9, даром что выпускается с 2014 года, становится популярнее и в 2020‑м вышел на четырехзначные продажи (1189 штук).

Расстрою поклонников дизелей — а их среди покупателей Н9 было около трети. Ни одно из новшеств «девяткам» с мотором на тяжелом топливе не досталось. В течение года их вовсе выведут из гаммы, ибо этот двигатель в Китае делать перестали.

Не порадую и тех, кто ждал от Хавейла доступную версию с «механикой» и минимумом оснащения. Такой внедорожник миллиона за два очень пригодился бы рыбакам да охотникам — особенно после того, так сняли с производства Haval H5 и у Патриота по сути снова не осталось рамных конкурентов. Но нет: у Н9 только автомат и цена от 2,67 млн рублей.

Впрочем, аналогично укомплектованные конкуренты от Mitsubishi и Тойоты на 300–400 тысяч дороже. Утраченных опций жаль, но общее ощущение качества и комфорта осталось у Хавейла на высоком уровне. Обновленный бензиновый H9 во внедорожном плане стал еще круче, а мотор не растерял прыти. Хотя, по всей видимости, переваливший в топе за 3 млн рублей Haval со следующего года станет считаться в России роскошью. И смешно, и грустно.

Бесподобен вне дороги, комфортен на асфальте, неплохо оснащен Уход дизеля, фары без омывателей, медиасистема не дружит с Андроидом

Haval H9 2.0 T‑GDI

Длина / ширина / высота / база 4856 / 1926 / 1900 / 2800 мм

4856 / 1926 / 1900 / 2800 мм Объем багажника 112–1457 л

112–1457 л Снаряженная / полная масса 2405 / 2950 кг

2405 / 2950 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1967 см³; 160 кВт / 218 л.с. при 5500 об/мин; 380 Н·м при 1800–3600 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1967 см³; 160 кВт / 218 л.с. при 5500 об/мин; 380 Н·м при 1800–3600 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 10,0 с

10,0 с Максимальная скорость 180 км/ч

180 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑92, АИ‑95 / 80 л

АИ‑92, АИ‑95 / 80 л Расход топлива: город / трасса / смешанный цикл 15,7 / 12,6 / 10,7 л / 100 км

15,7 / 12,6 / 10,7 л / 100 км Трансмиссия полный привод; A8

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190 л.с., А6: 2,7–3,5 млн ₽ Кросс-купе Geely Tugella 238 л.с., А8: 2,7–2,8 млн ₽

238 л.с., А8: 2,7–2,8 млн ₽ Внедорожник Haval H9 190–218 л.с., А8: 2,67–3,04 млн ₽